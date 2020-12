Finnairin joulu on todellista matalalentoa – matkustajia vain kymmenesosa normaalista

Koronatilanne vähentää tulevan joulun lentoliikennettä rajusti.

Joulun ja uudenvuoden aika on perinteisesti ollut vilkasta matkustusaikaa Finnairilla, mutta tänä vuonna matkustusrajoitukset ja karanteenivaatimukset rajoittavat ulkomaille matkustamista voimakkaasti. Suomeen ei myöskään tule normaaliin tapaan ulkomaisia matkustajia, joita on tavallisesti tähän aikaan vuodesta paljon.

– Lennämme nyt noin 15 prosenttia normaalista kapasiteetistamme, ja matkustajia meillä on noin 10 prosenttia normaalista. Kysytyimpiä reittejämme ovat kotimaan reitit, kuten Oulu, Ivalo ja Kittilä, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Joulun ja uudenvuoden ajan matkustuskysyntä suuntautuu Finnairin mukaan lähinnä Suomen Lappiin. Jonkin verran on kysyntää myös Malagaan, jossa monella suomalaisella on asunto. Kysytyimpiä ovat lennot juuri joulun alla ja välipäivinä, mutta koneissa on edelleen tilaa.

Koronatilanteesta johtuen Finnairin lentolippuihin on annettu tänä vuonna poikkeuksellisen joustavat muutosehdot, eli ostettua matkaa voi halutessaan siirtää eteenpäin.

– Matkustaessa on tärkeää, että jokainen noudattaa alueellisia ohjeistuksia, eikä matkalle voi lähteä oireisena tai jos on saanut karanteenisuosituksen tai -määräyksen. Meillä on lentoasemalla ja koneissa toukokuusta lähtien ollut käytössä useita toimia, joilla huolehditaan asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuudesta: koneissa on esimerkiksi maskipakko, ja turhia kontakteja ja liikkumista matkustamossa on pyritty vähentämään.