Matkustajat katosivat, joulun bussiliikenne sakkaamassa pahasti: ”Ei tällaista joulua varmaan toista tulekaan”

Koronatilanteen lisäksi joulun ajan bussiliikenteen suosio riippuu myös pyhäpäivien ajoittumisesta.

Koronavirustilanne vaikuttaa joulun ajan lomaliikenteeseen. Bussilla kotiseuduille tai sukulaisten luo matkustavien määrä on vähenemässä merkittävästi.

Pohjolan Matkan aluevastaava Teemu Harmonen kertoo, että yrityksen varaustilanteen perusteella matkoja tehdään bussilla tänä vuonna noin puolet viimevuotisesta.

– Selkeä erohan joulun ajassa on syksyn liikenteeseen, mutta sitten taas jos verrataan edellisiä vuosia, niin siitä ollaan tosi paljon jäljessä. Toki korona on tehnyt sen, että ihmiset eivät varaa niin aikaisin vaan katsovat tilannetta, ja sitten muutamaa päivää ennen lähtöä kiivastuu varausbuumi.

Vuorotarjontaan tilanne ei Pohjolan matkan osalta ole juuri vaikuttanut. Joululiikenne suuntautuu myös tavalliseen tapaan Oulun, Kuusamon ja Joensuun seudulle.

Matkahuollon matkustajapalveluiden johtaja Leila Lehtinen arvioi tilanteen pitkän matkan bussiliikenteen osalta jopa huonommaksi. Syynä ei kuitenkaan ole pelkästään korona, vaan myös pyhien ajoittuminen.

– Odotuksemme on, että matkustamisen määrä on lipunmyynnillä mitattuna 35–40 prosentin luokkaa viime vuoden joulun matkustamisesta. Se on tosi kova pudotus, mutta heijastaa hyvin tämänhetkistä tilannetta. Eniten korona onkin näkynyt kertalippumyynnissä koko vuoden aikana – se reagoi herkemmin.

– Suomalaiseen joulumatkustamiseen liittyy aina vahvasti se, miten joulun pyhät ajoittuvat. Mitä pidempi yhtenäinen vapaa tulee, sitä pidemmälle ihmiset matkustavat. Tämä vuosi on vähän huono verrattuna viime vuoteen, jolloin sai joulua edeltävän viikonlopun hyödynnettyä joululomailuun, hän jatkaa.

Vuorojakin on vähemmän, ja tästä johtuen Lehtinen suosittaa matkustajia olemaan tarkkana erityisesti matkojen suunnittelussa.

– Erityisesti kehotan, että kannattaisi tarkistaa aikataulu- ja reittitietoja, esimerkiksi tapaninpäivän osalta on harvennettu vuoroja.

Onnibus.comin kaupallisen johtajan Petteri Rantalan mukaan pikavuoroja myyvän yrityksen joulun luvut puolittuvat edellisvuoteen nähden.

– Kysynnän yleinen taso on poikkeuksellisen matala. Ei tällaista joulua varmaan toista tulekaan. Tällä viikolla on pientä elpymistä ehkä näkyvissä varaustilanteessa. Edellisviikot ovat olleet suosituksista johtuen hiljenemään päin. Suosituksia on jatkettu, ja erittäin vakavaa viestiä Uudeltamaalta tulee.

– Odotamme sellaista puolta, ehkä hieman vähempää viime vuodesta. Siltä pohjalta tarjonnan osaltakin on varauduttu, että kun myynti on avattu pari kuukautta sitten, niin aikalailla puolet viime vuoden vuorotarjonnasta on sinne laitettu, ja näyttäisi siltä, että se tulee riittämään, hän jatkaa.

Matkakohteiden suosioon tilanne ei ole vaikuttanut, vaan tilanne on kaikkialla varsin sama. Korona on kuitenkin tuonut mukanaan bussimatkustukseen uuden ilmiön, niin kutsutut koronapaikat.

– Meillähän on tällainen tuotekin tarjolla, jossa tyhjän paikan saa ostettua puoleen hintaan, ja tiedämme, että noin viidessä prosentissa kaikista varauksista tämä hyödynnetään. Niitä ihan säännöllisesti ostetaan, ja niillä on oma uskollinen käyttäjäkuntansa.