Kesko karsii kovalla kädellä jalkinemyyntiään.

Kauppakonserni Kesko on lakkauttamassa perinteiset kenkäkauppansa ensi vuoden alkupuolella.

Kenkäkaupan lisäksi Kesko on aloittanut yt-neuvottelut urheilukauppansa työntekijöille. Intersport- ja Budget Sport -ketjujen neuvottelut koskevat noin 60 työntekijää, joista 20 on saamassa irtisanomisilmoituksen.

Asiasta uutisoi aiemmin Yle.

Yhtiö ei julkaissut aikeista pörssitiedotetta, vaikka kaikkiaan Keskon kolmet yt-neuvottelut koskevat vajaata 200 työntekijää, joista 150 on tarkoitus irtisanoa.

Keskosta vahvistettiin tiedot, joista myös palvelualaa edustava Pam tiedotti tiistaina.

Keskon työsuhdejohtaja Petteri Huovisen mukaan yt:t koskevat kolmea eri yksikköä divisioonan sisällä vapaa-ajan kaupan ketjuissa. Huovisen mukaan muutoksista tiedotetaan, kun tiedot täsmentyvät ja neuvottelut etenevät.

Yt-kutsut annettiin henkilöstöryhmien edustajille viime viikolla, ja yt:t alkoivat tiistaina.

Kenkäkauppa sakkaa, urheilumyynnille menee hyvin

Kenkäkauppojen yt-neuvottelut koskevat Kookenkä- ja Kenkäexpertti-myymälöitä ja The Athlete’s Foot -kauppoja.

Kesko suunnittelee lähes kokonaan Andiamo-tuotemerkin lopettamista perinteisten kenkäkauppojensa Kookengän ja Kenkäexperttien lakkauttamisen lisäksi. Lisäksi se on luopumassa vapaa-ajan jalkineisiin keskittyneestä The Athlete’s Foot ketjusta.

Keskolla on eri puolilla maata noin 40 kenkäkauppaa ja kymmenkunta The Athlete’s Foot kauppaa.

Tavoitteena on keskittyä vapaa-ajan ja urheilujalkineisiin. Yt-neuvottelut eivät koske Intersportin ja Budget Sportin myymälöiden työntekijöitä.

Lokakuussa Kesko juhlisti ennätyksellisen hyvää osavuositulosta. Koko konsernin tulos ennen veroja nousi 164 miljoonaan euroon vertailukauden 129 miljoonasta.

Jalkinekaupan myyntiä ei ole eritelty raportoinnissa. Urheilukaupan myynti on vetänyt kaikkiaan Suomessa hyvin koronavuonna, mutta jalkinepuolella myynti ei sen sijaan lakkautusten perusteella ole kehittynyt toivotusti.

– Urheilukaupan sektorilla on ollut paremmat olosuhteet kuin perinteisellä kenkäkauppapuolelle, Huovinen sanoo.

Keskon kaupan ammattiosasto pitää työnantajan toimintaa vastuuttomana tilanteessa, jossa työntekijät ovat joutuneet venymään koronapandemian aikana.

PAMin keskolaisten ammattiosaston puheenjohtaja Petri Järvinen ihmetteli osaston tiedotteessa työnantajan ratkaisua käynnistää yt-neuvottelut juuri ennen joulua.

Järvisen mukaan erityisen ikävältä yt-neuvottelujen aloittaminen tuntuu tilanteessa, jossa suuri osa henkilöstöstä on venynyt koronaepidemian takia.

– Tämä on täysin ymmärrettävä näkemys heiltä. Meillä on Keskon laajuinen uudelleen sijoittumisen ja rekrytoinnin toimintamalli. Ilman muuta neuvotteluiden kuluessa, sikäli kun on vähentämisuhkaa, pyrimme löytämään vastaavia tai soveltuvia töitä heille, Huovinen sanoi.