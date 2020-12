Nokia kertoo uudesta strategiastaan – keskittyy jatkossa kriittisiin verkkoihin

Verkkolaitevalmistaja Nokia julkistaa lisätietoja uudesta strategiastaan, jonka ensimmäinen vaihe julkistettiin lokakuun lopussa.

Tänään antamassaan tiedottessaan Nokia ilmoittaa jatkossa keskittyvänsä toimittamaan kriittisiä verkkoja viestintäpalveluiden tarjoajille, yrityksille ja internet-toimijoille.

– Uudistusten tavoitteena on varmistaa Nokian asema teknologiajohtajana muuttuvassa maailmassa, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa.

Kriittiset verkot ovat edistyneitä verkkoja, jotka mahdollistavat yrityksille ja yhteiskunnille kriittisiä palveluita, Nokia selittää. Lähitulevaisuudessa niiden merkitys yhtiön mukaan kasvaa. Tämä laajentaa Nokian markkinaa viestintäpalveluiden tarjoajien, yritysten ja internet-toimijoiden suuntaan.

Kriittisiä verkkoja ei yleensä hankita kokonaisuutena vaan osissa eri toimijoilta. Nokian tähänastinen strategia on ollut ”end-to-end”-malli eli yhtiö on pyrkinyt tarjoamaan asiakkailleen ratkaisun, jossa on mobiili- ja runkoverkkoja sekä ohjelmisto- ja pilvipalvelut.

– Nokialla on kaikki valmiudet olla luotettava kumppani kriittisissä verkoissa. Meillä on pitkä kokemus sekä korkean suorituskyvyn verkoista että yhteistyöstä maailman vaativimpien internet-toimijoiden kanssa. Olemme edelläkävijöitä kriittisille verkoille tärkeissä avoimissa ja virtuaalisissa radioverkoissa. Lisäksi ohjelmistomme ovat siirtymässä täysin pilvinatiiveiksi, sanoo Lundmark.

Nokia näkee arvonluontimahdollisuuksien siirtyvän kohti puolijohteita, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja palvelupohjaisia as-a-service -liiketoimintamalleja. Nokia investoi pitkän aikavälin tutkimukseen ja patenttiportfolioon tavoitteenaan johtaa innovaatioissa, tuotekehityksessä, standardoinnissa ja patenteissa.

– Investoinnit pitkäjänteiseen tutkimus- ja innovaatiotyöhön tarjoavat meille mahdollisuuden ennakoida ja hyödyntää markkinamuutoksia ja olla uusien teknologioiden edelläkävijä, Lundmark sanoo.

Nokia kertoo tarkemmin liiketoimintaryhmiensä strategioista iltapäivän sijoittajapuhelussa sekä 18. maaliskuuta pääomamarkkinapäivässään.