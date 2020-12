Näin monella suomalaisella on ”ministeritason” velat – tilasto näyttää, kuinka harvinainen on yli 700 000 euron asuntolaina

Melko harvalla suomalaisella asuntokunnalla on lainaa yhtä paljon kuin Sanna Marinin hallituksen ministereillä.

Taloussanomat uutisoi maanantaina, että usealla Sanna Marinin hallituksen ministerillä on yli 300 000 euroa lainaa.

Eniten lainaa ministereistä on sisäministeri Maria Ohisalolla, jolla on yhdessä puolisonsa, St1:ssä uusiutuvan energian liiketoimintayksikköä johtavan Miika Johanssonin kanssa lainaa kahdesta asunnosta yhteensä 729 000 euroa. Ohisalolla ja Johanssonille on siis lainaa 364 500 euroa henkilöä kohden.

Muista ministereistä esimerkiksi pääministeri Marinilla on asuntolainaa yhteensä 508 000 euroa ja ulkoministeri Pekka Haavistolla kiinteistöihin ja niiden peruskorjauksiin liittyvää lainaa 560 000 euroa. Sidonnaisuusilmoituksien mukaan ministereistä työministeri Tuula Haataisella ei ole lainkaan velkaa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa vain reilulla 60 000 asuntokunnalla on yksityislainaa yli 300 000 euroa. Vuonna 2019 suomalaisilla asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 102 240 euroa.

Tilastokeskuksesta kerrotaan, että yli 700 000 euroa kokonaislainaa on noin 5600 asuntokunnalla, joka on noin 0,2 kaikista asuntokunnista. Yli puoli miljoonaa kokonaislainaa on noin 14 100 asuntokunnalla, joka on noin 0,5 prosenttia asuntokunnista.

–Jos tulot ovat hyvät, lainasummat tuppaavat olemaan myös suurempia. Uutta asuntolainaa hakeneiden kotitalouksien velat ovat keskimäärin noin kolminkertaiset heidän vuosittaisiin bruttotuloihinsa nähden.

Lainaa myönnetään suhteessa tuloihin

Suomen Pankin ekonomisti Ville Voutilainen arvioi yleisellä tasolla, että ministerien tuloihin suhteutettuna lainamäärät eivät kuulosta kuitenkaan kovin poikkeukselliselta.

Valtioneuvoston kanslian mukaan Suomessa pääministerin palkka on 12 173 euroa kuukaudessa ja muiden ministerien 10 147 euroa kuukaudessa. Lisäksi ministereille maksetaan puolet kansanedustajan palkkiosta.

– Lainat ovat tyypillisissä rajoissa, kun ottaa huomioon ministerien tulotason, Voutilainen sanoo.

– Totta kai kyseessä on suuri määrä lainaa, mutta ministerin tulot tasapainottavat tilannetta.

Suuret lainamäärät harvinaisia

OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie kertoo, että yli 400 000 euron lainamäärät ovat Suomessa harvinaisia. Myös hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Summat ovat suuria, mutta vain muutama prosentti asuntolainasopimuksistamme on yli 400 000 euroa. Yli 700 000 euron lainamäärät ovat vielä harvinaisempia.

Voutilainen Suomen Pankista kertoo, että lainaa myönnettäessä oleellista on lainanottajan tulotaso, joka määrittää, kuinka paljon pankit uskaltavat myöntää lainaa.

Christien mukaan lähtökohtaisesti yli 700 000 euron lainaan vaaditaan vähintään 7 000 euron nettotulot kuukaudessa.

– Nyrkkisääntönä on, että lainanlyhennykseen kuluisi maksimissaan 40 prosenttia asiakkaan nettotuloista. Keskimäärin suomalaisen kotitalouden asuntokulut ovat 33 prosenttia nettokuluista.

Lainaa myöntäessä pankissa arvioidaan asiakkaan luottokelpoisuutta, maksukykyä sekä muita velvoitteita, aikaisempia lainoja ja vakuuksia. Asiakkaan kanssa käydään läpi myös erilaisia suojautumismekanismeja esimerkiksi sairastumisen, työttömäksi jäämisen tai korkotason nousemisen varalta.

– Käymme läpi millaisia suojautumiskeinoja asiakkaalla on, että asuntoa ei tarvitsisi myydä siinä vaiheessa, jos asiakas muilla keinoin pysty selviytymään lainanlyhennyksistä.