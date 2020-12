Danske Bank nosti Suomen bkt-ennustetta tälle vuodelle

Danske Bank nostaa Suomen bruttokansantuote-ennustettaan odotuksia vahvemmin sujuneen syksyn ja aikaisempien tietojen tarkentumisen myötä.

– Suomen talous on jatkanut toipumista yksityisen kulutuksen palautuessa kohti tavanomaisempaa tasoa. Toistaiseksi epidemiatilanne on meillä ollut parempi kuin useimmissa maissa, mutta loppusyksystä on saatu todeta, etteivät suomalaisetkaan ole immuuneja koronalle, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Danske Bank odottaa Suomen bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 3,3 prosenttia aiemmin ennustamansa 4,5 prosentin sijaan. Talvesta on silti tulossa vaikea epidemiatilanteen takia.

– Edellisen ennusteen tekemisen jälkeen lyhyen aikavälin näkymät ovat heikentyneet huomattavasti epidemian pahentumisen takia. Samalla myönteiset rokoteuutiset ovat kohottaneet odotuksia ensi vuoden jälkipuolesta.

Ensi vuoden talouskasvuksi pankki ennustaa nyt 2,2 prosenttia aiemman 2,5 prosentin sijaan. Vuonna 2022 kasvun olisi 2,8 prosenttia.

Lähikuukaudet yhä tukalia

Kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen palautui kesällä nopeasti kevään romahduksesta. Ennen rokotetta koronan kanssa tasapainoilu tulee kuitenkin jatkumaan.

Varsinkin lähikuukausista tulee vaikeita sekä kotimaisten palvelualojen että vientikysynnän osalta, ennen kuin tilanne pikkuhiljaa paranee keväällä. Toistaiseksi näkyvissä ei ole laajoja sulkutoimia, jotka sulkisivat kauppoja, tehtaita tai rakennustyömaita.

– Palvelualojen tilanne on parempi kuin koronan ensimmäisen aallon aikana, mutta normaali se ei ole. Koronatoimien tepsivyys Suomessa, ja osin muuallakin, tulee ratkaisemaan ensi vuoden alun kohtalon. Parhaassa tapauksessa elpyminen vauhdittuu jo alkuvuodesta, mutta on myös mahdollista, että tautitilanteen pahentuminen painaa talouden tilapäisesti jyrkempään laskuun ja lomautukset takaisin kasvuun, Appelqvist sanoo.

Työllisyyskehitys on ollut syksyllä pelättyä parempaa, mutta lomautusten määrä ei ole jatkanut enää laskuaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste kipuaa tänä vuonna 7,8 prosenttiin ja ensi vuonna 8,0 prosenttiin. Vuonna 2022 työttömyys alenee jo selvästi.

Suomen asuntomarkkinat selvisivät koronakeväästä erinomaisesti, ja kaupankäynti on jatkunut syksyllä vilkkaana. Myytävää on tavallista niukemmin, ja kasvukeskuksissa asunnot kallistuvat. Matala korkotaso auttaa asuntovelallisia.

Pankki odottaa asuntojen hintojen vuosittaisen nousuvauhdin olevan tänä vuonna keskimäärin yhden prosentin ja sen jälkeen ennustejakson loppuun 1,5 prosenttia.