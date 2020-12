Kommentti: Stockmannin velkojien kärsivällisyys loppui – kaupataanko kruununjalokivi alihintaan?

Tavaratalokonserni Stockmannista tulee ankkurivuokralainen, joka ei ole kiinteistösijoittajan unelma, kirjoittaa Taloussanomien toimittaja Elina Ranta.

Tavaratalokonserni Stockmann ilmoitti ikonisen Helsingin tavaratalokiinteistön myymisestä tänään osana yhtiön saneerausohjelmaa.

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat ovat kuumaa tavaraa nollakorkojen takia. Helsingin – ja ehkä Suomen – ehkä tunnetuin ja hienoin, kaupunkihistoriallisesti arvokas, liikekiinteistö löytää kyllä ottajansa jollakin hinnalla.

Eri asia on, saako juuri Stockmann parhaan hinnan, ja juuri nyt. Yhtiön kannalta surullista on, että juuri ennen koronapandemiaa suunta oli lopultakin ylöspäin. Operatiivinen liiketoiminta oli kääntynyt kannattavaksi.

Vuoden 2020 alku meni jopa odotuksia paremmin, mutta sitten tuli korona ja jyrkkä lasku, käytännössä suoraan alaspäin, kuvasi Stockmannin hallitusta luotsaava Lauri Ratia tiedotustilaisuudessa. Näissä oloissa hallitus päätyi siihen, että ikonisen brändin pelastaminen vaatii saneerausohjelman.

Nyt yhtiö joutuu neuvottelemaan ostajaehdokkaiden kanssa selkä seinää vasten. Kun Stockmannista on tulossa ankkurivuokralainen päätavaratalossaan Aleksanterinkadulla, sen kassavirrat eivät luo parasta asetelmaa myyntineuvotteluissa.

Jos myyjänä olisi jokin luotettava, kovaa myyntiä tasaisesti tahkova taho, kuten S-ryhmä tai Kesko, kiinteistön arvoksi joku voisi veikkailla jopa miljardia euroa. Toisaalta esimerkiksi Helsingin tavaratalosta osa on jo vuokrattu ulkopuolisille kaupoille, kuten S-ryhmälle, joten myynnin mukana lähtevät vuokratulot.

Vuoden 2019 lopussa Stockmannin kaikkien kiinteistöjen arvo oli 667,7 miljoonaa euroa taseessa. Miten kiinteistöt on arvostettu saneerausohjelmassa, on Stockmannin mukaan salassa pidettävää tietoa.

Velkojilta kalsea viesti

Aika on siis mitä parhain kysyntämielessä, mutta uhkana on, että Stockmann myy kruununjalokivensä pakon edessä alihinnalla, koska tahdin määräävät nyt ensi sijassa pankit, rahoittajat ja muut velkojat, eivät osakkeenomistajat – vaikkakin ohjelmalla kerrottiin olevan suurimpien osakkeenomistajien tuki.

Saneerausohjelma tuntuu viestivän velkojien halusta päästä eroon kriisiyhtiöstä, kunhan omat velat saadaan kuitattua. Sekin on tietysti ymmärrettävää niiden kannalta. Myös Lindexin myynnistä on uudessa sapluunassa luovuttu. Sen tehtävänä on tuottaa kassavirtaa velkojen maksuun ja toimii velkojen vakuutena.

Kaikki vaihtoehdot ovat avoinna, kuten että jokin kansainvälinen kiinteistösijoittajajätti, suomalaiset kiinteistösijoittajat tai rahastot ostavat myytävät tavaratalot. Poissuljettua ei ole sekään, että ostajina olisi jokin konsortio.

Entä mitä jos Stockmannia omistava suomenruotsalainen raha kiinnostuisi Helsingin-kiinteistöstä? Mitään sellaista viestiä kiinnostuksesta ei ole ollut. Ajatuksena karikkoiselta tuntuu prosessi, jossa Stockmannin suurosakkeenomistaja olisi toisella puolella neuvotteluosapuolena myytävästä kiinteistöomaisuudesta.

Yhtä kaikki, tärkeä ellei isoin palikka lienee se, yhtiö saa neuvoteltua vuokrasopimuksensa Vantaan, Turun, Tampereen ja Espoon tavarataloissa halvemmiksi. Tämän prosessin edistymisestä tiedottaminen jäi erittäin niukaksi.

Pahin riippakivi on Helsingin Itiksen vuokrasopimus, jonka entinen toimitusjohtaja Hannu Penttilä neuvotteli ennen lähtöään. Itis ei ole enää oikea paikka Stockmannille, ja liikettä ihmeteltiin jo aikanaan.

Stockmann keskitytään yhä maksukykyisiin, vahvasti valikoituneiden asiakasryhmien palveluun, jossa asiakassuhde ja -uskollisuus ovat keskiössä. Kivijalan ja verkkokaupan yhdistelmä palvelee toisiaan tukien.

Tässäkin kokonaisuudessa on vielä yksi mutta. Stockmannin verkkokaupan pitäisi pystyä kilpailemaan kansainvälisten verkkokauppajättien erityisesti hinnoilla, mutta kivijalkakaupan ympärille rakennettuna kilpailuasetelma on vaikea. Tiedotustilaisuudessa yhtiö ei paljastanut, miten joulukauppa on sujunut. Kauppa käy, oli ainoa vastaus.

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen vakuutti, että asiakkaille Aleksanterinkadun kiinteistön myynti ei tule näkymään mitenkään.

Tulevaisuudessa tahdin määrää kuitenkin uusi kiinteistöomistaja, joka kehittää toimintaa myös omista lähtökohdista, ei vain tavaratalon ehdoilla. Sellainenkin vaihtoehto on, että uudeksi kiinteistöomistajaksi nousee taho, jolla on näkemystä arvokiinteistön kehittämisestä myös Stockmannia hyödyttävällä tavalla.