Isoja velkoja, suuria osakesalkkuja – IS selvitti ministerien sidonnaisuudet

IS selvitti pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset. Usealla ministerillä on yli 300 000 euroa lainaa, niin myös Anna-Maja Henrikssonilla, joka on hiljattain ostanut Helsingistä asunnon. Myös Maria Ohisalo otti vasta asuntolainan sijoitusasuntoonsa.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset vaihtelevat suuresti. Osalla ministereistä ei juuri ole osakeomistuksia, toisilla niitä on reilusti.

Yli 300 000 euron lainoja on useammalla ministerillä. Näin isot yksityislainat ovat melko harvinaisia, sillä vain reilulla 60 000 asuntokunnalla on velkaa yli 300 000 euroa.

Ilta-Sanomat esittelee Valtioneuvoston kertomat sidonnaisuudet viimeisimmän tiedon mukaan. Lisäksi jokaisen ministerin avustajalle lähetettiin kysymys tuoreista muutoksista sidonnaisuuksissa. Hieman yli puolet avustajista tarkisti muutokset sidonnaisuuksissa.

Perustuslain mukaan ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan.

Viime aikoina ministereistä asuntolainan ovat ottaneet sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp).

Sisäministeri Maria Ohisalo.­

Ohisalo on viimeisin sidonnaisuusilmoitustaan täydentänyt ministeri. Ministerillä on puolisonsa, St1:ssä uusiutuvan energian liiketoimintayksikköä johtavan Miika Johanssonin kanssa lainaa sijoitusasunnosta 279 000 euroa.

Ohisalolla on myös asuntolainaa puolisonsa kanssa 450 000 euroa. Ohisalolla ja Johanssonilla on siis lainaa kahdesta asunnosta yhteensä 729 000 euroa.

Rinteen hallituksessa aloittaessaan Ohisalolla oli asuntolainaa 55 000 euroa enemmän, joten pari on onnistunut lyhentämään asuntolainaansa hyvin.

Ohisalon sijoitussalkun markkina-arvo oli marraskuun lopussa 26 603 euroa. Hallituksen aloittaessa Ohisalon salkun markkina-arvo oli 11 404 euroa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.­

Henriksson osti niin ikään hiljattain tilavan yksiön Helsingistä, kahden kilometrin kävelymatkan päästä eduskuntatalosta. Hän kertoo, ettei ole ehtinyt vielä päivittää sidonnaisuusilmoitustaan, vaikka se onkin ollut mielessä.

Valtioneuvoston sidonnaisuusilmoituksen mukaan Henrikssonilla on 120 000 euron asuntolaina ja 30 000 euron vapaa-ajan asunnon laina. Henriksson kertoo IS:lle, että nyt asuntolainaa on yhteensä 340 000 euroa ja miehen kanssa yhteinen mökkilaina on laskenut 23 000 euroon.

– Eli 225 000 on tullut lisää lainaa, mutta on sitten toisessa vaakakupissa omistus­osake Helsingissä, jossa asun viikolla, Henriksson sanoo.

Hän kertoo asuneensa yli kymmenen vuotta vuokralla Helsingissä. Hän koki, että nyt oli sopiva hetki asunnon ostamiselle, kun eteen tuli sopiva kohde. Aiemmin koti Pietarsaaressa ja perhe ovat olleet etusijalla ja asunnon hankkiminen on jäänyt.

– Haluan asua keskustassa niin, että pystyn kävelemään sekä eduskuntaan että ministeriöön.

Omistusasuntoon otettu laina on henkilökohtaista.

Henriksson sanoo, että omistusasunnon hankintaa on viivästyttänyt kansanedustajan toimen tuulisuus. Vaikka kansanedustajan ansiotaso on hyvä ja ministerin vielä parempi, sanoo Henriksson vasta nyt saavuttaneensa elämäntilanteen, jossa hän uskaltaa melko riskittä hankkia omistusasunnon.

– Katsoin, ettei tässä ole mitään riskiä, vaikken tulisikaan enää valituksi. Näin, että tämä oli tässä vaiheessa viisasta, mutta jokainen tekee nämä omat päätökset.

Henriksson myöntää, että moni voi viivästyttää omistusasunnon hankkimista, kun varmuutta edustajantoimen jatkuvuudesta ei ole.

Ministerillä on myös muutamia osakesijoituksia, joista esiin nousee mielenkiintoinen nimi: Stage Zero Oy.

Kyseessä on Henrikssonin diplomi-insinööreinä työskentelevien veljenpoikien tekoäly-yhtiö.

Ministeri kertoo lähteneensä mukaan, kun luotti yhtiöön ja halusi omalla panoksellaan auttaa yhtiötä ja ryhtyä osakkaaksi.

– En tiedä vielä, mitä siitä tulee, mutta kovasti yhtiö on kasvanut.

– Se on ihan tädin ja kummitädin panostus.

Lisäksi Henriksson omistaa muun muassa Fortumia, Teliaa ja Stockmannia.

Muiden ministerien sidonnaisuudet, velat ja osakeomistukset:

Sanna Marin­

Pääministeri Sanna Marin (sd)

Marinilla on Valtioneuvoston selvityksen mukaan 406 000 euron ja 92 000 euron asuntolainat. Sen sijaan pääministerillä ei ole muuta selvitettävää, kuten osakeomistuksia tai omistuksia yrityksistä.

Pääministerin avustajan mukaan sidonnaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Annika Saarikko­

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk)

Saarikolla on sidonnaisuusilmoituksensa asunto-osake Espoossa ja omakotitalo Oripäässä. Asuntolainaa hänellä on 393 263 euroa yhdessä puolisonsa kanssa. Lisäksi Saarikolla on asunnon peruskorjauslainaa 97 000 euroa, josta puolet yhdessä puolisonsa kanssa ja autolaina 25 100 euroa niin ikään yhdessä puolisonsa kanssa.

Osakeomistuksiin Saarikko on listannut yhteensä 50 000 euron OP-eläke -ja sijoitusvakuutuksen.

Li Andersson­

Opetusministeri Li Andersson (vas)

Anderssonilla on lainaa Turussa sijaitsevassa asunnosta ja Pohjanmaalla sijaitsevasta kesämökistä.

Asunnosta lainaa on 110 968 euroa ja kesämökistä 39 029 euroa. Ministerin avustajalta ei saatu päivitystä siitä, onko sidonnaisuuksiin tullut muutoksia tai laina pienentynyt.

Pekka Haavisto­

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr)

Haavistolla on kiinteistöihin ja niiden peruskorjauksiin liittyvää velkaa yhteensä 560 000 euroa. Hän omistaa asuinkiinteistön Helsingissä ja kolmasosan maatilakiinteistöstä Tampereella.

Lisäksi Haavistolla on yhden osakkeen osakeomistus Lumituuli Oy:stä ja oma toiminimi.

IS ei tavoittanut Haaviston avustajaa.

Krista Kiuru­

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd)

Kiurulla on omistusasuntojen asuntolainat 102 385 euroa ja 144 864 euroa.

Avustajaa ei tavoitettu päivittämään, onko sidonnaisuuksiin tullut muutoksia tai laina pienentynyt.

Tuula Haatainen­

Työministeri Tuula Haatainen (sd)

Haataisella ei ole velkaa eikä osakeomistuksia.

Ministerin avustajan mukaan Haatainen ei toimi enää HOK-Elannon edustajiston jäsenenä, Suomen kansallisooppera ja baletti –säätiössä eikä Alkon hallintoneuvostossa, toisin kuin vuoden takaisessa sidonnaisuusilmoituksessa lukee.

Mika Lintilä­

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk)

Lintilällä on 90 000 euron henkilökohtainen asuntolaina ja yhteistakaus tyttärensä 120 000 euron asuntolainaan. Hänellä ei ole merkittäviä osakeomistuksia tai sidonnaisuuksia.

Jari Leppä­

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk)

Lepällä on kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainoja 540 600 euroa yhdessä puolisonsa kanssa.

Lisäksi hänellä on osakeomistuksia muun muassa Teliaan ja Kemiraan ja osuuskuntaomistuksia Metsäliittoon ja Tuottajain Maitoon.

Lepällä on omaa peltoa 51 hehtaaria, metsää 213 hehtaaria, kolme vuokrattavaa lomamökkiä sekä kaksi vuokrattavaa omakotitaloa.

Lepän avustaja ei vastannut IS:n kysymyksiin.

Sirpa Paatero­

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd)

Paaterolla on asuntovelkaa yhdessä puolisonsa kanssa 250 000 euroa Kotkan asunnosta. Hänellä on sijoitusvakuutuksia noin 190 000 euroa osakeomistuksia Kotsura Oy:ssä.

Paateron avustajan mukaan velat ovat lyhentyneet hieman ilmoitetusta.

Matti Vanhanen­

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk)

Vanhasella on rakenteilla oleva omakotitalo Nurmijärvellä. Sitä varten ministeri on sopinut asuntolainasta, jota hän on nostanut 11 800 euroa.

Vanhanen omistaa Ilkka Yhtymän osakkeita 211 kappaletta ja saa työeläkettä yksityisistä työsuhteista. Hänellä on myös muutamia luottamustehtäviä.

Vanhasen avustaja ei vastannut.

Antti Kaikkonen­

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk)

Kaikkonen omistaa puolet paritaloasunnon Tuusulassa. Asuntolainaa hänellä on 350 000 euroa.

Avustajan mukaan sidonnaisuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Thomas Blomqvist­

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (rkp)

Blomqvistilla on 70 102 euron yksityinen laina ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä lainoja 480 623 euroa.

Hänellä on myös reilusti osakesijoituksia, joista mainittakoon Aktia, Apetit ja Metsä Board sekä rahastosijoituksia. Lisäksi Blomqvist omistaa maa- ja metsätilan Tenholassa.

Avustajan mukaan sidonnaisuuksissa ei ole merkittäviä muutoksia, joskin rahastoihin ja osakkeisiin Blomqvist on sijoittanut hieman enemmän ja lainoja on lyhennetty.

Tytti Tuppurainen­

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd)

Tuppuraisella on 385 000 euron edestä asuntolainoja Oulun ja Helsingin asunnoista. Asunto- ja peruskorjausvelka on yhteistä hänen miehensä kanssa.

Aino-Kaisa Pekonen­

Sosiaali- ja terveysministeri Aino Kaisa Pekonen (vas)

Pekosella on lainoja yhteensä 385 000 euroa. Lainat koostuvat asuntolainasta, mökkilainasta ja remonttilainasta.

Ville Skinnari­

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd)

Skinnarilla on lainaa omakotitalosta noin 143 000 euroa, vapaa-ajan asunnon korjauslainaa noin 21 000 euroa. Lisäksi hänellä on muita lainoja 100 000 euroa ja 9000 euron henkilökohtainen takaus omaan yritystoimintaan.

Skinnarilla on myös omistuksia muutamassa yhtiössä.

Timo Harakka­

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd)

Harakalla on tulonhankkimislainaa 301 189 euroa. Hänellä on merkittäviä osakeomistuksia ja sijoituksia useisiin rahastoihin. Harakka omistaa muun muassa Harviaa, Nokiaa ja Konetta ja toimii HOK-elannon edustajistossa.

Lisäksi Harakalla on sijoitusasuntoja muun muassa Jyväskylässä ja Helsingissä.

Krista Mikkonen­

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr)

Mikkosella on yhdessä puolisonsa kanssa pieni 15 000 euron asuntolaina Joensuussa sijaitsevasta omakotitalosta sekä 60 000 euron laina Enonkoskella sijaitsevasta mökistä.

Hän omistaa kaksi Lumituuli Oy:n osaketta.