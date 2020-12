Etätyö ja -opiskelu jäävät osittain pysyväksi käytännöksi, yhtiö arvioi.

Ruokapalveluyhtiö Compass Group aloittaa koronapandemian takia yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 400 työpaikan lakkauttamiseen, 700 työtehtävän osa-aikaistamiseen ja 2 300 henkilön lomauttamiseen.

Syynä on koronapandemia, joka nakertaa yhtiön liikevaihtoa tuntuvasti. Samalla yhtiö arvioi, että asiakasvirrat eivät enää palaa entiselleen.

– Asiakaskäyttäytyminen tulee pysyvästi muuttumaan etätyön ja -opiskelun jäädessä osittain pysyväksi käytännöksi asiakasyrityksissä ja -yhteisöissä, sanoi toimitusjohtaja Jaana Korhola tiedotteessa.

Vastatakseen tähän muutokseen Compass Group järjestelee toimintaansa uudelleen ja siirtyy laajemmin osa-aikaiseen työhön.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen totesi jättimäisten yt-neuvottelujen olevan synkkä viesti työntekijöille joulun alla. Hän peräsi kommentissaan yhtiöltä vastuunkantoa ja malttia.

– Globaalistikin suurena toimijana Compass Groupilla on paremmat puskurit ottaa vastaan iskuja kuin henkilöstöravintolan työntekijällä. On selvää, että henkilöstöravintoloille vuosi on ollut vaikea. Epidemiaa ei ole vielä kukistettu, emmekä tiedä, mitkä kriisin lopulliset vaikutukset ovat. Siksi vetoan yritykseen, että toimet mitoitettaisiin ala- eikä yläkanttiin, Rönni-Sällinen sanoi tiedotteessa.

Lontoon pörssiin listattu Compass Group osti Fazerin Food Services -ruokapalvelutoiminnot viime vuonna. Yhtiöllä on Suomessa noin 3 700 työntekijää noin 600 ravintolassa.