Apteekkarien huipputulot ovat aiheuttaneet kuumaa pulinaa ja ministeri Pekonen älähti ”kohtuuttomista voitoista” – nyt yksi apteekkari avautuu siitä, mitä bisnes oikein on

Apteekkarit ovat vuosi toisensa perään veropäivänä kovatuloisimpien listalla. Nyt eräs suuri­tuloinen apteekkari kertoo, mihin se hänen mielestään perustuu.

Joitakin kansalaisia on hämmästyttänyt, joitakin ehkä närkästyttänytkin, että monella apteekkarilla on vuosittain lähes miljoonatulot. Puheenaihe kuumeni hiljattain, kun Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) linjasi, että nykyinen apteekkijärjestelmä on yhteiskunnalle ja asiakkaille kallis.

KKV nosti raportissaan esiin myös apteekkareiden korkean tulotason, ja pian sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) älähti.

– Täytyy myöntää, että apteekkarien voitot ovat aika kohtuuttomia, Pekonen sanoi STT:lle.

Mihin huipputulot perustuvat? Mitä tästä kaikesta ajattelevat apteekkarit itse?

Lähdimme hakemaan vastauksia Suomen suuri­tuloisimmilta apteekkareilta, joihin on jo vuosien ajan lukeutunut pääkaupunkiseudulla Espoonlahden ja Kivenlahden apteekkeja pyörittävä Mika Vidgren. Viime vuonna Vidgrenin kokonaistulot olivat 840 000 euroa, sitä aiemmin muutamana vuonna yli miljoonan.

– Apteekkarien tuloista kohistaan herkästi, mutta siinä keskustelussa unohdetaan, ettei apteekin liikevoitto ole sama asia kuin apteekkarin palkka. Liikevoitosta hoidetaan kaikki mahdollinen, investoinneista lähtien, Vidgren, 59, puolustautuu.

– Keskustelu ei ole usein reilua, koska unohdetaan sekin, että apteekkarit eivät päätä lääkkeiden myynti- ja ostohinnoista, vaan viranomaiset. Lisäksi suuri osa lääkekustannusten noususta johtuu kalliiden lääkehoitojen yleistymisestä.

Vidgrenin mukaan keskeistä apteekin menestykselle on liikkeen sijainti ja asiakaspalvelun taso.­

Myyntivolyymit ratkaisevat

Suomessa apteekkien kassa kilisee eniten, noin 2,2 miljardin euron verran, reseptilääkkeiden kohdalla. Vapaakaupan tuotteita eli muun muassa ravintolisiä, saippuoita, ihonhoitotuotteita ja laastareita myydään noin 315 miljoonalla eurolla.

Väestö vanhenee, ja kymmenen viime vuoden aikana tapahtunut lääkkeiden useiden satojenmiljoonien eurojen kulutuskasvu näkyy myös apteekkarien tuloissa.

– Suurin osa apteekin myynnistä tulee lääkkeistä, joiden myyntihintoihin apteekkarit eivät siis voi vaikuttaa. Näihin tuotteisiin kuuluvat resepti- ja itsehoitolääkkeet, Vidgren selvittää.

” Keskustelu ei ole usein reilua, koska unohdetaan sekin, että apteekkarit eivät päätä lääkkeiden myynti- ja ostohinnoista, vaan viranomaiset.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan apteekkarien keskimääräiset tulot olivat yhteensä 265 000 euroa.

– Tuloerot apteekkarien välillä syntyvät nimenomaan lääkemyynnin volyymeista. Toisin sanoen mitä enemmän apteekin asiakaskunnalle määrätään reseptilääkkeitä, sitä enemmän katetta syntyy. Tämä on se iso kuva, mutta kokonaisuus ei missään nimessä ole mustavalkoinen, Vidgren sanoo.

Helsingin Sanomien selvityksessä olleiden 424 apteekkarin pääomatulot ovat kasvaneet viiden vuoden aikana keskimäärin 43 000 eurolla, ja sen arvellaan johtuvan apteekkarien perustamista osakeyhtiöistä, joiden kautta apteekeissa myydään esimerkiksi terveystuotteita ja kosmetiikkaa.

Vidgen painottaa, että apteekkarit eivät itse päätä lääkkeiden osto- ja myyntihinnoista.­

Apteekkarien on lain puitteissa toimittava toiminimi­yrittäjinä, eivätkä he näin ollen voi nostaa tulojaan osinkoina. Muiden kuin lääkkeiden myyminen osakeyhtiön kautta antaa mahdollisuuden keventää verotusta.

– Itse asiassa kysymys on vain siitä, että pääsemme rohdostuotteissa verotuksellisesti samalle kilpailuviivalle Yliopiston apteekin ja päivittäistavara­kauppojen kanssa. Lisäksi yritysmuodostamme johtuen meillä ei saa olla taseeseen sullottua omaisuutta. Osakeyhtiön avulla voi kerryttää omaa pääomaa esimerkiksi eläkevuosiaan tai jälkikasvujaan varten, Vidgren perustelee.

– Toiminta on täysin laillista, ja osakeyhtiöiden liikevaihdot sisältävät paljon muutakin kuin rohdoskauppaa – oma yritykseni perustettiin jo vuosia ennen apteekkariuraani ja liiketoiminta sisältää myös konsulttitoimintaa, maahan­tuontia sekä vuokraus- ja sijoitustoimintaa.

” On suuri harhaluulo, että tässä työssä saisi jotain ilmaiseksi.

Suuret jyräävät

Apteekkien menestyksen ratkaisee Vidgrenin mukaan pitkälti apteekin sijainti ja asiakaspalvelun taso.

– Kova työ on kaiken keskiössä. On suuri harhaluulo, että tässä työssä saisi jotain ilmaiseksi, Vidgren korostaa.

Apteekkien perustamista ja toimintaa säädellään tiukasti. Isojen asukas­keskusten liepeillä palvelevat apteekit jyräävät.

– Suurten apteekkien apteekkareiksi ei yleensä pääse hetkessä, vaan vaaditaan vuosikausien ajalta vahvoja näyttöjä siitä, että pystyy huolehtimaan tietyn alueen erilaisista velvollisuuksista, kuten lääkkeiden jatkuvasta saannista, Vidgren linjaa.

– Apteekkarien urakierto on samantyylinen kuin suurten markettien kauppiailla, jotka ovat niin ikään aloittaneet pienestä ja kypsyneet vuosi vuodelta suurempiin saappaisiin.

Iisalmessa syntynyt Vidgren aloitti myös pienestä, ensin proviisorina Lohjalla ja sitten apteekkarina Savonlinnassa. Sitä ennen Vidgren ehti pelata yli 150 pääsarjaottelua jalkapallossa, kouluttautua farmasian teknologian dosentiksi, työskennellä professorina Kuopion yliopistossa ja vierailevana professorina USA:ssa Harvardin yliopistossa sekä lääketeollisuuden palveluksessa.

” Itseäni kirjoittelu ei haittaa, mutta se sattuu, että perhettäni on sen vuoksi häiritty.

Neljän lapsen isä toimi taannoin mm. Apteekkariliiton puheenjohtajana ja istui pitkään setänsä, vuonna 2010 edesmenneen teollisuusneuvos Einari Vidgrenin omistaman Ponsse Oyj:n hallituksessa. Hänen Petra-vaimonsa työskentelee myös apteekkarina.

– En ole katunut uravalintaani. Mutta välillä kyllä korpeaa rankasti se kateutta synnyttävä keskustelu apteekkarien tuloista. Itseäni kirjoittelu ei haittaa, mutta se sattuu, että perhettäni on sen vuoksi häiritty, Vidgren summaa.

