Koronahätä näkyy sosiaalisessa luototuksessa.

Koronaepidemia näkyy kaupunkien myöntämissä sosiaalisessa luototuksessa. Näitä luottoja saa aniharva vähävarainen tai ylivelkaantunut, mutta valmisteilla on sosiaalisten luottojen laajentaminen koko maahan.

Sosiaalinen luototus perustuu lakiin ja on osa joidenkin kuntien sosiaalihuollon palveluita. Sosiaaliset luotot on suunnattu tietyin ehdoin vähävaraisille, jotka eivät saa muualta lainaa tai velkaongelmaisille. Niiden tarkoituksena on torjua ylivelkaantumista ja taloudellista syrjäytymistä.

Helsingissä maksuvapaita hakivat keväällä erityisesti palveluammateissa toimivat velalliset, kuten ravintoloiden, kauppojen, varustamoiden ja Finnairin lomautetut työntekijät, kaupungin sosiaalisen luototuksen päällikkö Mervi Ahola kertoo.

Syksyllä sosiaalisten luottojen hakeminen yllättäen lähes tyrehtyi.

– Tuntuu, että ihmiset elävät nyt niin suuressa epävarmuudessa, että eivät edes ota yhteyttä.

Sosiaalista luottoa ei voi saada, ellei tuloja ole.

– Ne ihmiset, jotka meille nyt soittavat, purkavat tuskaansa. He ovat aikamoisen epätoivoisia.

Osa ihmistä rahoittaa myös peruselämistä pikavipeillä. Ahola on erityisen huolestunut vuokraveloista.

– Niitä on myös koetettu paikata pikavipeillä. Vuokrat ovat melko isoja ja kuukausittain toistuvia, ja niille otetut pikavipit eivät lyhene juuri ollenkaan. Se korttipakka katuu enemmin tai myöhemmin.

Aholan mukaan erityisen kovilla ovat nyt pienipalkkaiset yksinhuoltajaäidit, jotka ovat lomautettuna tai jääneet työttömiksi. Päivystykseen tulevissa puheluissa kuuluu avuntarvitsijoiden kokema yksinäisyys koronaepidemian takia.

– Se vaikuttaa mielenterveyteen. Kun on henkisesti loppu, talousasiat tahtovat mennä yhä pahemmin solmuun.

Sosiaalisten luottojen laki uudistumassa

Nykyisessä hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan sosiaalisten luottojen valtakunnallistaminen selvitetään ja uusi malli otetaan käyttöön vielä tällä vaalikaudella. Lain valmistelu on koronaepidemian takia viivästynyt.

– Selvitys on vielä valmisteluvaiheessa, ja asiassa edettäneen vuoden vaihteen jälkeen, sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Ritva Liukonen kertoo.

Isoimpia kysymyksiä on, miten rahoituspohja rakennetaan ja mikä taho myöntää jatkossa luottoja koko maassa. Kelaa moni pitäisi luontevana tahona, varsinkin kun se nykyään hoitaa myös perustoimeentuloturvaa.

Muita esillä olleita ehdotuksia on maakunta ja Takuusäätiö. Jos sosiaalinen luototus säilyy sosiaalihuoltoon kuuluvana, se siirtyy sote-uudistuksessa hyvinvointialueiden vastuulle.

– Kansalaisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sen toki siinä vaiheessa soisi olevan kaikkien hyvinvointialueiden palveluvalikossa, Liukonen sanoo.

Myös Tampereen kaupungin palvelujohtaja Maritta Närhi toivoo, että hallitus edistää uudistusta ripeästi.

– On tärkeää, etteivät koronaepidemian pahentamat talousvaikeudet johda yhä vaikeampaan ylivelkaantumiseen esimerkiksi pikavippiyhtiöiden kanssa.

Nykyinen laki on epäonnistunut

Nykyinen laki sosiaalisesta luototuksesta on torso, sillä se ei velvoita kuntia mihinkään. Puolet suomalaista asuu kunnissa, jossa luottoa ei ole tarjolla. Myönnettävän luoton enimmäismäärä vaihtelee 5 000 ja 15 000 euron välillä kunnasta riippuen.

Tämä rikkoo kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Sosiaalista luototuksen parannuksia on esitetty eri selvityksissä pitkin 2010-lukua.

Moni kunta on lakkauttanut viime vuosina luotot, kun talous on tiukentunut. Pari vuotta sitten, kun kuntien talous- ja velkaneuvonta siirtyi valtiolle, usea keskikokoinen kaupunki hankkiutui samalla eroon sosiaalisesta luototuksesta.

Osa tarjoaa palvelua, mutta budjetoi niin nimellisen summan, että siitä ei ole mitään jaettavaksi, mutta kunta pääsee sosiaalisen luototuksen kuntalistalle. Kunnat ovat puolestaan toivoneet järjestelmää laajemmalle vastuutaholle ja parempaa valtion ohjeistusta.

Ahola sanoo, että luotoilla ehkäistään tehokkaasti ongelmien paisumista ja ne säästävät myös julkisia menoja.

– Emme ole pikavippifirma. Asiakasta tapaamatta ja tilannetta kartoittamatta emme anna mitään luottoa ulos.

Hakijoista noin puolelle myönnetään luottoa.

– Hylkyprosentti voi kauhistuttaa, mutta luoton tavoitteena on, että ihmisen taloudenhallinta saadaan tasapainoon. Se on vaikeaa, jos tililtä näkee esimerkiksi viitteitä, että taustalla on peliongelmaa tai päihteet.