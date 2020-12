Ivana Helsingin Paola Suhosen mukaan palautukset syövät yrittäjän resursseja ja aiheuttavat päästöjä. Boozt.com vähensi palautuksia kielloilla, Zalando koneoppimisella.

Verkkokauppaan kuuluu oikeus myös palauttaa tuotteita ilmaiseksi, mutta joidenkin arvioiden mukaan mahdollisuutta käytetään myös väärin. – Paljon puhutaan matkustamisen hiilijalanjäljestä, mutta on hyvä puhua samasta myös verkkokaupan yhteydessä, vaatesuunnittelija Paola Suhonen muistuttaa.­

Verkkokauppa on ollut tänä vuonna koronankin takia reilussa kasvussa. Black Friday ja joulu ovat verkkokaupan suurimmat sesongit. Marraskuun lopun Black Friday -viikkona posti käsitteli ennätykselliset 1,5 miljoonaa pakettia ja viime viikolla tämäkin ennätys rikkoutui, kun Postin kautta kulki jo 1,9 pakettia.

Ostomäärien myötä kasvaa todennäköisesti myös tuotepalautusten osuus. Postin lokakuussa julkaiseman verkkokauppatutkimuksen mukaan eniten palautettu tuoteryhmä ovat vaatteet. Kyselytutkimuksen mukaan 20 prosenttia vaatteiden verkko-ostajista aikoi palauttaa viimeisen ostoksensa.

Ivana Helsingin Paola Suhonen toivoisikin verkko-ostajilta enemmän harkintaa.

– Ymmärrän kyllä kuluttajan puolen, kun ei päästä sovittamaan, niin pitää olla palautusmahdollisuus lakisääteisestikin, Suhonen sanoo.

– Mutta tässä on kaksi ydinongelmaa. Se yhden mekon tilaaminen sitoo valtavasti henkilöstöresursseja varsinkin pienessä yrityksessä. Jos koko on väärä, niin tottakai tarjoamme sopivamman tilalle, mutta jos aikoo tilata sen vai fiilistelläkseen, niin kannattaisi varmaan miettiä kaksi kertaa.

Taiteilija ja muotisuunnittelija Paola Suhonen.­

Toinen ongelma on se, että tavaran kuljettaminen edes takaisin on epäekologista.

– Sehän on yhtä epäekologista kuin mikä tahansa matkustaminen. Paljon puhutaan matkustamisen hiilijalanjäljestä, mutta on hyvä puhua samasta myös verkkokaupan yhteydessä. Senhän takia tuolla koneet lentelee. Kyllä rahtiliikenne on paljon suurempaa kuin henkilöliikenne.

Palautusten määrä ei ole vain pienten yritysten ongelma. Ruotsalaisen Boozt.comin mukaan kahden viime vuoden kuluessa on ilmennyt yhä enemmän tapauksia, joissa isoja tilauksia tehneet asiakkaat ovat palauttaneet lähes kaikki tuotteet, joskus käytön jälkeen.

– Tämä käytös ei vain rasita ympäristöä, vaan se ei ole myöskään reilua loppuja 99,8 prosenttia asiakkaistamme kohtaan, jotka ostavat vastuullisesti, sillä se vie resursseja ja saatavilla olevia tuotteita verkkosivustoiltamme, heikentäen ostoskokemusta, johtaja Peter G. Jørgensen yhtiön tiedotteessa.

Suhosen mukaan asiakkaiden kannattaisi muistaa, että ylenmääräinen tavaraliikenne näkyy myös hintalapussa.

– Väkisinkin isossa mittakaavassa palautuksien kulut näkyvät tuotteiden hinnassa, se on ihan perusliiketoimintaa, Suhonen sanoo.

Miten palautusten määrää sitten voitaisiin pienentää? Boozt.com on viime vuodesta lähtien jakanut noin 13 000 ostokieltoa sellaisille asiakkailleen, joiden se katsoo käyttäneen väärin ilmaisia palautuksia.

Kaikkiaan kahdesta miljoonasta asiakkaasta 13 000 on vain prosentin murto-osa, mutta yhtiön mukaan he vastaavat 15 prosenttia kaikista palautuksista. Booztin laskelmien mukaan tämä vastaa 130 kuljetusrekkaa eli neljäsosaa kaikkien palautusten aiheuttamasta hiilijalanjäljestä.

Suomalaisten suosituimpiin verkkokauppoihin kuuluvalla Zalandolla on hieman toinen näkökulma palautuksiin. ”Tarpeettomina” pidetään vain tuotteen väärästä koosta tai huonosta istuvuudesta aiheutuvia palautuksia.

– Perusideamme on antaa asiakkaalle mahdollisuus tuoda sovituskoppi kotiinsa, kertoo Anne Vibe Hansen Zalandolta.

Erilaisten vaatteiden kokeilu ja palauttaminen ei siis yhtiön kannalta olekaan kielteinen ilmiö.

– Se on osa muotikokemusta, jonka haluamme tarjota asiakkaillemme. Voi kokeilla itselleen uutta tyyliä tai väriä, ja kokeilla miten se sopii muihin jo kotona oleviin vaatteisiin. Se on osa lupaustamme asiakkaille, Hansen sanoo.

Hänen mukaansa noin kolmasosa palautuksista liittyy tuotteiden vääriin mittoihin, ja yhtiöllä on näiden vähentämiseen erikoistunut teknologiatiimi. Verkkosivuille on lisätty aiempaa muun muassa enemmän kuvia ja videoita tuotteista, jotta kuluttajat saisivat vaatteista paremman mielikuvan ennen ostopäätöstä. Kaupan järjestelmä käyttää koneoppimista muun muassa suosittelemaan asiakkaalle sopivaa kokoa tämän aiemmin ostamien vaatteiden perusteella.

Muun muassa näillä keinoilla väärästä koosta aiheutuvia palautuksia saatiin Hansenin mukaan vuosina 2017–2018 vähennettyä neljällä prosentilla.

Palautuksien aiheuttaman tavaraliikenteen voidaan kuitenkin laskea aiheuttavan hiilidioksidipäästöjä. Näitä Zalando pyrkii vähentämään esimerkiksi 80 prosenttisesti kierrätysmuovista tehdyillä pakkauksilla sekä käyttämällä niitä sekä toimituksiin että palautuksiin. Lisäksi palautustoimituksia pyritään niputtamaan yhteen yksittäisten pakettien sijaan. Yhtiön mukaan se on ollut ilmastoneutraali lokakuusta 2019 lähtien.

Paola Suhonen ei lähtisi jakamaan rangaistuksia Booztin tyyliin, ja miettii, voisiko palautusten määrää vähentää esimerkiksi jonkinlaisella palkkiojärjestelmällä.

– Toivoisin oikeastaan jonkinlaista kulutusempatiaa, Suhonen sanoo.

– Liike ymmärtää, että tuotteen vaihtaminen on tarpeen, ja että asiakas haluaa, että liiketoiminta pysyy elinvoimaisena ja miten voi vaikuttaa siihen omalla kuluttajakäyttäytymisellään. Myös tämä keskustelu tästä aiheesta on tärkeää.