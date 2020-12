11-vuotias ”Jätkä-Juho” sai idean ja ryhtyi hommiin – kohta tavarataloketju teki jättitilauksen

Hyrynsalmelaisella maatilalla huhkitaan jätkänkynttilätilauksen kanssa.

Vanha navetta ja pannuhuone on muutettu kuivaushuoneiksi, joissa kuivurit pauhaavat yötä päivää, Juho Kemppainen kertoo.­

11-vuotias Juho Kemppainen on perheineen noussut pienen kainuulaisen Hyrynsalmen kunnan huomion keskipisteeksi.

Juho Kemppainen, lempinimeltään ”Jätkä-Juho”, sai joulun alla jättitilauksen tavarataloketju Puuilolta.

Juho alkoi isänsä avustuksella tehdä Jätkänkynttilöitä paikallisen matkailuyrityksen tarpeeseen ja kehitti heille paremman tavan sytytykseen. Puuilo kuuli tuotteesta ja kiinnostui siitä.

Jätkänkynttilä on puupölkky, johon sahataan viillot, porataan reikä ja pistetään kynttilä palamaan.

– Hän on hyvin tekeväinen nuori mies, pienestä pitäen on näkynyt yrittäjähenkisyyttä ja täällä maalla kun asutaan, on halunnut opetella käyttämään traktoria ja muita työkoneita, Juhon sisko Taru Kemppainen kertoo.

Perheen isä toimii metsä- ja traktorialan yrittäjänä.

Puuilosta saadut myyntitulot Juho aikoo säästää. Hän haluaa ostaa oman traktorin ja motocross-pyörän. 15-vuotiaana Juho haluaisi päästä auttelemaan isäänsä omalla traktorilla.

– Isona haluan ajaa traktorilla, tehdä yrittäjähommia ja ostaa mopon. Lumitöitä, puuajoja ja metsurinhommia, juuri koulusta kotiin tullut Juho kertoo.

Jätkänkynttilät valmistetaan kotona, vanhalla maatilalla, jossa on käyttöön sopivat halli- ja navettatilat. Juhon apuna on ahertanut koko perhe ja muuta sukua, jotta loppuvuoden tilaukset saadaan täytettyä. Materiaalin hankintaa ja sahaukseen ovat kuluneet kaikki viikonloput ja illat.

Puuilon ensimmäinen tilaus oli tuhat kappaletta ja toinen samankokoinen tilaus on sisällä.

Jätkänkynttilöillä mainetta niittävä Juho Kemppainen.­

Juhon menestyksestä on iloittu kuntalaisten keskuudessa ja kunnanjohdossa, josta onniteltiin Juhoa ja perhettä. Aina ei näin valoisia uutisia kuulu, sillä työttömyys ja asukasluvun väheneminen vaivaavat kuntaa.

Juho kertoo, että fiilis on hyvä. Tilaus oli hänelle myös yllätys, kuten koko perheelle.

– Kaverit ovat tsempanneet ja yksi opettajista kutsuu Kynttilä-pojaksi.

– Kuka meistä vain paikalliseen ruokakauppaan menee, niin ei sieltä meinaa päästä ulos kun kaikki tutut pysähtyvät jututtamaan. Ihan mahtava juttu, Taru Kemppainen kertoo.