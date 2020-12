Ticketmasterin lippurahojen palautuksia joutunut odottamaan jopa puoli vuotta – asianajaja aikoo ryhtyä oikeustoimiin

Ticketmaster Suomen mukaan palautuspyyntöjä on koronavirustilanteesta johtuen ennennäkemätön määrä.

Koronavirustilanne aiheutti keväällä tapahtumien massaperuutuksen, joka jatkuu yhä. Tapahtumajärjestäjät ja lipunmyyntipalvelut ovat joutuneet palauttamaan asiakkailleen rahoja ennätysmäärin, eikä siitä olla aina selviydytty ongelmitta. IS:n lukija kertoo, että hän on odottanut rahojaan takaisin jo yli kuuden kuukauden ajan.

Lukijan mukaan hän oli ostanut ex-vaimonsa kanssa liput keväällä järjestettävälle keikalle, joka peruttiin koronan takia. Ticketmaster Suomi oli jo tuolloin ilmoittanut, että lippujen palautuksessa voi kestää jopa 90 päivää palvelun ruuhkautumisen takia. Hän odotteli ruuhkien takia pari kuukautta ennen kuin aloitti palautusprosessin.

– Palautettiin sitten kesäkuun alussa ne liput, ja sieltä aina välillä tuli viestiä, että nyt on käsitelty, että menee vielä vähän aikaa. Sitten ruvettiin kyselemään perään kun oli neljä-viisi kuukautta mennyt. Kysyin, että mikä on tilanne, ja sitten sieltä asiakaspalvelija vastasi minulle ilmoittamani tilinumeron kera, että sori, nyt on maksettu, näkyykö tilillä?

Lukija ei päivää tämän viestin jälkeen ollut saanut rahojaan tilille, joten hän lähetti asiasta kyselyä. Tähän viestiin ei vastattu. Vastattu ei myöskään kuukautta myöhemmin, kun hän otti Ticketmasterin asiakaspalveluun uudelleen yhteyttä.

– Sen jälkeen ei ole minkäänlaista yhteyttä ollut, ja rahat eivät siis ole tulleet tilille. Olen lukenut heidän palstojaan, tällaisia vastaavanlaisia tapauksia on tullut, ja myös ex-vaimoni sai täsmälleen tämän saman viestin, ja hänellekään ei ole rahoja palautettu.

Tilanne luonnollisesti ärsyttää lukijaa, joka odottelee yhä 168 euron palautustaan. Useat muut ihmiset kertovat vastaavanlaisista kokemuksistaan Ticketmaster Suomen Facebook-sivuilla. Palautusta vaille on jäänyt myös muun muassa asianajaja Petteri Snell, joka aikoo nyt hankkia rahansa takaisin oikeusteitse.

Snell tilasi aikanaan kaksi lippua Elton Johnin konserttiin, ja maksoi niistä kuluineen 260 euroa. Tänä keväänä hän osti 130 eurolla liput myös musiikkitalolla toukokuussa 2020 järjestettäväksi suunniteltuun konserttiin. Molemmat tapahtumat peruttiin koronan takia.

– Syyskuun alkupuolella pyysin, että he palauttaisivat rahat, ja sieltä ei ole tullut yhtään mitään. Olen pari kertaa kysellyt asiasta, mutta en ole saanut muuta vastausta kuin että käsittely kestää 90 päivää, älkää hermostuko.

– Tämä on mielestäni kestänyt kohtuuttoman kauan, koska jo keväällä tiedettiin, että syyskuussa ei ainakaan voida mitään järjestää. Sinänsä nämä eivät ole summia, joilla talous menisi nurin, mutta tämä on periaatteellinen juttu. Mikään ei ole niin inhottavaa kuin sadan euron huijaus, hän jatkaa.

Asianajaja Petteri Snell toivoo muidenkin Ticketmasterin asiakkaiden toimivan asian suhteen.­

Snell teki jo aiemmin ystävänsä puolesta vaatimuksen matkatoimisto Deturia vastaan samankaltaisesta tilanteesta. Tämä innosti häntä hoitamaan myös oman asiansa.

Hän aikoo loppuviikosta laittaa maksuvaatimukset summaarisessa menettelyssä menemään käräjäoikeuteen, ja vaatii pääomaa korkoineen palautettavaksi kuluineen.

– Tuntuu, että se on ainoa konsti saada se maksu. Panen ne luonnollisesti ulosottoon, ja kai ne sitten haetaan pois. Nähdäkseni siinä on sekin pointti, että tietysti järjestäjät ajattelevat, että nämä ovat niin pieniä rahoja, että väsyttämällä ihminen ikään kuin ei enää jaksa, ja se raha jää sinne.

Hän kehottaa muitakin rahojaan odottavia toimimaan.

– Aika paljon ihmisiä itkee näitä palautuksia. Sehän perustuu siihen, että mitä väliä, kun ihmiset eivät tee mitään. Vasta sitten, kun ihminen lähtee toimimaan, sitten tulee kiire maksaa.

Ticketmaster Suomen markkinointipäällikkö Riitta Peitsalan mukaan pitkät viivästykset johtuvat koronatilanteen aiheuttamasta tapahtumien massaperuutusaallosta.

– Tiimimme tekee koko ajan valtavasti töitä saadakseen käsiteltyä ennennäkemättömän määrän palautuspyyntöjä useista siirtyneistä ja peruuntuneista tapahtumista johtuen. Toivomme, että saamme kaikki palautukset käsiteltyä mahdollisimman pian ja pahoittelemme viivettä, jota fanimme ovat mahdollisesti kohdanneet, kertoo Ticketmaster Suomen tiedotus asiaan liittyen.

Ticketmaster Suomesta ei haluttu kommentoida asiaa tarkemmin. Haastateltu Ticketmasterin asiakas kertoi IS:lle saaneensa rahat sittemmin tililleen.