Kommentti: EU-elvytyspaketin vastustajat unohtavat yhden tärkeän asian

Euroopan keskuspankki jatkaa ja voimistaa rahapoliittista elvytystään. Toivoa elpymisestä voimistaa EU-maiden tuore päätös yhteisestä rahoituksesta jäsenmaiden talouksien kehittämiseen. Tämä voimistaa EU-talouden toipumista koronaviruksesta ja tukee jatkossakin sen kasvua, kirjoittaa Vesa Varhee.

Euroopan Keskuspankki ilmoitti viime torstaina pidentävänsä ja voimistavansa rahapoliittisia elvytystoimiaan. Pankki lisää pandemian aikaisten arvopaperiostojensa määrää 500 miljardista eurosta 1850 miljardiin, ja jatkavansa ohjelmaa ainakin vuoden 2022 maaliskuuhun. Lehdistötiedotteessaan keskuspankki lisäsi jatkavansa pandemian vaikutuksia lieventävää tukiohjelmaansa kunnes pankin johtokunta arvioi pandemiakriisin päättyneen. Samalla keskuspankki jatkaa ongelmaluottojen jälleenrahoitustaan, eräänlaista luottotappiovakuutusta, ja nostaa sen kattamaan aiemman 50 prosentin sijasta 55 prosenttia pankkien rahoitusehdot täyttävistä luotoista.

Uutta on, että korotus koskee vain niitä pankkeja, joiden luotonanto on täyttänyt keskuspankin asettamat tavoitteet. Keskuspankki yrittää täten kannustaa pankkeja luotottamaan yritysten epävarmojakin investointeja talouskasvun vauhdittamiseksi. Investointihaluttomuus on myrkkyä talouden kasvulle ja etenkin työllisyydelle, ja rahapoliittinen elvytys on muutenkin kuin narulla työntämistä: jos yrityksen tuotannolle ei ole kysyntää, sen ei kannata investoida toimintansa laajentamiseen.

Toimillaan keskuspankki jatkaa aiempaa toimintaansa. Se varmistaa, että talous ei tyrehdy maksuvalmiuden puutteeseen, ja helpottaa yritysten toimintaa pitämällä niiden tarvitseman rahoituksen hintaa alhaisena. Tätä se voi tehdä niin kauan kuin talouden hintojen nousu pysyy kurissa. Jos talous joskus alkaa pyöriä jotakuinkin normaalisti, ja laajamittainen inflaatio osoittaa elon merkkejä voi keskuspankki palata normaaliin ja torjua talouden ylikuumenemista nostamalla korkojaan ja leikkaamalla rahoituksen saatavuutta.

Sitä odotellessa keskuspankki tukee taloutta ja ostaa poliittisille päättäjille aikaa toteuttaa maidensa talouksiin rakennemuutoksia. Kuten vuosikymmenen alkuvuosien eurokriisissä havaittiin, useimpien euromaiden talous ei ollut yhteisvaluutan vaatimusten tasalla. Esimerkiksi Kreikka ja Espanja yllättyivät havaitessaan, että niiden talouksien hidastuessa euro ei heikentynytkään samalla tavoin kuin niiden omat valuutat aiemmin. Kreikan matkailuelinkeino kärsi pahasti kun Egeameren vastarannalla olevan, tasan samaa aurinkoa ja rantoja tarjoavan Turkin, valuutta heikkeni suhteessa euroon ja veti hintatietoiset turistit luokseen.

Samalla tavoin Ranska ajautui vaikeuksiin kun sen teollisuuden kilpailukyky suhteessa rakenteitaan jo vuonna 2005 rukanneeseen Saksaan ei enää riittänyt kantamaan maan suurta julkista sektoria ja 35 tunnin työviikkoa. Italian ongelma on samankaltainen, vahvistettuna sillä että veronkierto on maassa lähes institutionaalisessa asemassa. Italia myös maksaa vanhojen velkojensa korkoja niin paljon, että maan budjetti on kroonisesti alijäämäinen vaikka sen vuotuiset tulot ovat jo vuosia ylittäneet muut kuin korkomenot.

Tässä mielessä viime torstai oli rohkaiseva päivä. EU:n valtiopäämiehet pääsivät yksimielisyyteen keväällä esitetyn, ja siitä saakka kinastellun, yhteisen elvytysohjelman toimeenpanosta. EU ottaa omiin nimiinsä 750 miljardia euroa lainaa, ja jakaa sen jäsenilleen lainoina ja tukina sekä niiden talouksien uudistamiseksi että pandemian aiheuttamien vahinkojen paikkaamiseksi.

Se tarkoittaa, että elvytysrahojen jako ja käyttö koordinoidaan keskitetysti mahdollisimman suuren kokonaishyödyn saavuttamiseksi, toisin kuin kansallisesti päätetyt elvytystoimet. Vahvasti kärjistettynä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ruotsi rakentaa EU-tuella junasillan Tornionjoen yli ja Suomi ratayhteyden Jäämerelle sen sijaan että kumpikin rakentaisi oman siltansa. Toinen uudistus on se, että ylikansallisen rahoituksen saaminen edellyttää EU:n perusperiaatteiden, kuten paljon puhutun oikeusvaltioperiaatteen, noudattamista. Siis että kerhon jäsenetujen nauttiminen edellyttää kerhon sääntöjen noudattamista.

Suomessa EU:n elvytyspakettia vastustetaan suureen ääneen. Vastustajien mukaan luvassa olevasta 3,6 miljardin euron tuesta maksetaan takaisin ajallaan yhteensä vajaat 7 miljardia. Tämä laskelma ei huomioi – tai ymmärrä – että EU aikoo maksaa lainat takaisin itse, keräämillään veroilla ja tulleilla tai myymällä hiilidioksidin päästöoikeuksia. Pahempi virhe on jättää huomiotta rahan niin sanottu aika-arvo: kahden seuraavan vuoden aikana saatava tuki ehtii, oikein käytettynä, kasvattaa arvoaan ja lisätä talouden toimeliaisuutta ja verotuloa ennen kuin sitä aletaan 20 vuoden kuluttua maksaa takaisin 15 vuoden aikana. Jos elvytyspääoma tuottaa runsaat viisi prosenttia vuodessa, kasvavana taloutena ja verotuloina, se maksaa 35 vuoden aikana itsensä ja oletetun lisämaksun takaisin. Lainan itsensä kuittaamiseen riittää alle kolmen prosentin vuosituotto. Poliitikkoja siis on, kuten muitakin ihmisiä, kolmea lajia. Niitä jotka ymmärtävät numeroita ja niitä jotka eivät.

Kaiken kaikkiaan kulunut viikko antaa vahvan perustan odottaa EU:n talouden vahvistuvan jo ennen koronaviruksen mahdollista laantumista: Yhteisö on taas kerran osoittanut kykynsä sopeutua ja kehittää toimintatapojaan tilanteiden muuttuessa. Tämä parantaa sen toimintavalmiuksia jatkossakin, mikä on eduksi suurten talousalueiden kilpailun kiristyessä. Optimismi näkyy myös valuuttamarkkinoilla, keskiviikkona alle 1,20 dollarissa ja alle 126 jenissä liikkunut euro kipusi päätösten jälkeen 1,21 dollarin ja 126,5 jenin yläpuolelle.