Verkkokauppa.com listasi koronavuoden hittituotteet – yhden suosikkitavaran myynnissä hurja 750% kasvu

Korona-aika on saanut suomalaiset viihtymään enemmän kotona, joka näkyy myös tuotteiden myynnissä.

Verkkokauppa.com on julkaissut tietoja koronavuoden myydyimmistä tuotteistaan. Elektroniikka- ja välinemyynnissä näkyy yhtiön mukaan selvästi, kuinka suomalaiset ovat pandemian aikana innostuneet viettämään enemmän aikaa ja harrastamaan kotonaan.

Myös etätyöhön siirtyminen näkyy tavaroiden myynnissä. Yhtiön mukaan esimerkiksi sähköpöytien ja näyttöjen suosio on kasvanut läpi vuoden. Korona-ajan hittituotteeksi näyttää nousseen sähköpöytä, jonka myynti on pompannut hurjat 750 prosenttia edellisvuodesta.

Myös kirkasvalot ovat käyneet hyvin kaupaksi. Niitä on yhtiön mukaan myyty moninkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna.

Käsillä tekemisen ja kotona harrastamisen suosion kasvu näkyy myyntitilastoissa.

– Koronavuonna suomalaiset ryhtyivät harrastamaan kotona, sillä esimerkiksi ompelukoneiden ja erilaisten käsityövälineiden suosio kasvoi roimasti. Kiinnostus ompelukoneisiin on kasvanut vahvasti läpi vuoden, ja myynti on koko vuoden osalta harpannut 140 prosenttia ylöspäin, sanoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen yhtiön tiedotteessa.

Keittiötuotteista vuoden suosikiksi on noussut pizzauuni, joiden menekki on kasvanut 90 prosenttia edellisvuodesta. Kodinelektroniikassa automatisoidut tuotteet, kuten robotti-imurit ja älyohjelmoidut pesukoneet, ovat kasvattaneet suosiotaan.

Yllättäväksi nousijaksi on noussut suomalainen Relax-kestosaunavihta, joka on kasvattanut suosiotaan erityisesti joulukuussa. Kierrätettävästä materiaalista valmistetusta kestovihdasta odotetaan joulun hittilahjaa.

Verkkokauppa.comin mukaan koronavuoden aikana suomalaisten into verkko-ostamiseen on noussut ennätyslukemiin. Verkkokauppa.comin verkkosivujen käyntimäärä on vuoden aikana kasvanut yli kymmenellä miljoonalla.