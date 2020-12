EKP laajentaa massiivista elvytystä: arvopaperien ostoon 500 miljardia euroa

Euroopan keskuspankki (EKP) piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan korkokokouksessaan tänään.

Arvopaperien osto-ohjelmaansa keskuspankki sen sijaan kasvatti.

Koronapandemian toisen aallon ja sen vuoksi asetettujen rajoitusten ohella huolia aiheuttaa Britannian EU-ero, jonka pelätään tapahtuvan ilman sopimusta.

EKP piti ohjauskorkonsa ennallaan 0,00 prosentissa. Myös liikepankeilta peritty talletuskorko pysyi -0,50 prosentissa, mihin keskuspankki sen viime vuoden syyskuussa laski. Maksuvalmiuslainan korko pysyi 0,25 prosentissa.

Korkopäätös oli ennakoitu, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 57 ekonomistista yksikään ei ennakoinut korkoihin muutosta. Ohjauskorko on ollut nollassa jo vuoden 2016 marraskuusta alkaen.

EKP sen sijaan kasvatti arvopaperien pandemiaosto-ohjelmaa (PEPP) odotetusti 500 miljardilla eurolla ja jatkoi sitä vuoden 2022 maaliskuuhun saakka. Erääntyvien lainojen uudelleensijoittaminen jatkuu ainakin vuoden 2023 loppuun saakka.

Bloombergin kokoamassa ennusteessa ekonomistit povasivat EKP:n kasvattavan pandemiaosto-ohjelmaa juuri 500 miljardilla eurolla, mutta jatkavan sitä puolella vuodella ensi vuoden loppuun saakka.

Keskuspankin rahapolitiikan haasteita lisäävät viruspandemia ja inflaatio, joka on elokuusta lähtien ollut miinuksen puolella. Inflaatiota on painanut energia, jonka hinnat ovat laskeneet yli kahdeksan prosentin tahtia. Muukin hintakehitys on silti varsin vaisua, sillä energiasta ja elintarvikkeista puhdistettu pohjainflaatio on viime kuukausina pysytellyt varsin alhaisena 0,2 prosentissa.

Mielenkiinto kohdistuu nyt EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden kello 15.30 alkavaan tiedotustilaisuuteen ja kommentteihin EKP:n mahdollisista uusista elvytystoimista.

Ennen tämänpäiväistä kokoustaan EKP on ilmoittanut reilusti yli tuhannen miljardin euron arvopaperiostoista ja lainaohjelmista tukeakseen euroalueen taloutta.

Kesäkuun alussa keskuspankki kertoi kasvattavansa 750 miljardin euron arvopaperien osto-ohjelmaansa (PEPP) 600 miljardilla eurolla ja venyttävänsä sen kestoa vuoden lopusta ainakin ensi vuoden kesäkuuhun. Koronapandemiasta toipumiseen tarkoitetusta osto-ohjelmasta ilmoitettiin maaliskuussa.

Viime kokouksessaan EKP piti PEPP:n ennallaan 1350 miljardissa eurossa. Myös ohjelman keston suhteen ohjeistus pysyi ennallaan eli sen kerrottiin jatkuvan ainakin ensi vuoden kesäkuuhun. Erääntyviä PEPP-lainoja oli määrä sijoittaa uudelleen ainakin vuoden 2022 loppuun.

Aiemmassa APP-ohjelmassa jatketaan ostoja 20 miljardilla eurolla kuukaudessa, ja samalla jatketaan lisäostoja, joihin on varattu 120 miljardia euroa vuoden loppuun mennessä.