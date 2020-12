Sopeutumisrahalta töihin palaava Jari Lindström iloitsee omilleen pääsystä – näin paljon hän tienaa jatkossa

Entinen työministeri uskoo olevansa oikea henkilö tehtävään. Hän kiinnostui tehtävästä välittömästi ilmoituksen nähtyään.

Entinen työministeri ja kansanedustaja Jari Lindström myöntää ikänsä aiheuttaneen epävarmuutta työtä hakiessa. Lisäksi jännittäväksi osoittautui oman työnsä hinnoittelu, jota hän ei ollut aiemmin joutunut tekemään.

Politiikan jätettyään Lindström on jo pidempään etsinyt itselleen sopivia tehtäviä. Kesäkuussa 2019 Lindström kertoi ilmoittautuneensa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja tänä syksynä hän kertoi Kouvolan Sanomille hioneensa ansioluetteloaan ja pohtivansa yrittäjyyttä.

Yrittäjyydelle ei ainakaan vielä ole tarvetta, sillä perussuomalaisia ja sinisiä edustanut ex-kansanedustaja löysi määräaikaisen työtehtävän Kuntaliiton ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhteisenä projektikoordinaattorina työllisyyden kuntakokeiluissa.

Tehtävä alkaa tammikuussa ja kestää syyskuun 2023 loppuun.

Lindström sanoo ilahtuneensa työpaikasta, mutta suhtautuvansa siihen työnä. Hän ei halua luoda siitä liian ruusuista kuvaa, vaan ymmärtää, että hänen työtehtävänsä on vaativa ja monimutkainen.

Työpaikan hän kertoo bonganneensa syksyllä Twitteristä.

– Huomasin, että TEM ja Kuntaliitto hakee tällaista henkilöä. Heti luettuani kuvauksen tuli sellainen olo, että tuo kiinnostaa. Siinä soitin muutaman puhelun ja kyselin vähän syvemmin ja laitoin paperit sisään. Pitkä prosessi se oli, mutta tuossa viime viikolla sain tiedon, että olen tullut valituksi, Lindström muistelee.

– Toki innoissani olen, vaikkei olekaan ruusuisia kuvitelmia. Tämä kokeilu on niin iso, vaativaa hommaa se tulee olemaan.

Lindström sanoo, että kahdeksan vuoden kansanedustajuus ja kokemus työministerinä toimimisesta luovat hyvät lähtökohdat työn omaksumiselle. Hän kuvaa, että on paininut samankaltaisten asioiden kanssa koko kansanedustajan uransa.

Ison merkityksen Lindström laskee myös sille, että hän tuntee ennestään kunnissa ja alueilla työskenteleviä ihmisiä.

– Se helpottaa varmasti hommaa.

Aiemmin Jari Lindström on toiminut muun muassa paperimiehenä.­

Lindström sanoi uskoneensa mahdollisuuksiinsa jo työpaikkaa hakiessa, vaikka korona-aika omat haasteensa työnhakuun onkin synnyttänyt. Hän sanoo, että itseensä pitää uskoa, kun työnhakurumbaan lähtee.

Epävarmuuksiakin Lindströmillä oli.

– Palkkapyyntöjen lähettäminen on aina hankalaa ja haastavaa. En ole koskaan ennen joutunut sellaiseen. Toisaalta katsoin, että ministeriys ja kansaedustajuus ovat olleet sellainen koulu, että ei pelota.

Palkkapyyntöäkin enemmän Lindströmiä epäilytti hänen oma ikänsä. Hän täytti kesällä 55 vuotta ja kertoo seuranneensa keskustelua eläkeikää lähestyvien työllistymisestä.

– Pitkään on puhuttu, kuinka paljon ikä vaikuttaa työllistymiseen. Se on sellainen asia, mikä on pohdituttanut, kun tässä on kuitenkin kymmenen vuotta vielä eläkeikään. Tiedän, että nyt saamani työ on määräaikainen, mutta helvetin mielenkiintoinen.

Lindström saa työhönsä hieman kevyemmän alun, sillä kuntakokeilut alkavat vasta ensimmäinen päivä maaliskuuta. Ensimmäiset puolitoista kuukautta Lindström aikookin perehtyä ja tutustua kokeiluihin.

Hän sanoo, että ”paikallaan olevaan junaan on helpompi hypätä kuin liikkuvaan junaan”.

Viimeisimpänä Jari Lindström edusti eduskunnassa sinisiä. Sinisten äänisaalis jäi vähäiseksi.­

Pudonneena kansanedustajana ja ministerinä Lindström oli oikeutettu sopeutumisrahaan. Vuonna 2019 Lindströmin tulot olivat verotietojen mukaan noin 90 000 euroa. Alkuvuodesta hän toimi vielä ministerinä, loppuvuodesta sai sopeutumisrahaa.

Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta. Maksun aika riippuu edustajantoimen kestosta. Maksettavan rahan määrä riippuu muun muassa tehtävästä, ministerin toimi kasvattaa sopeutumisrahaa.

Minimimäärä on 2 100 euroa kuukaudessa, mutta sopeutumisrahaa voi saada myös huomattavasti tätä enemmän. Esimerkiksi yli 15 vuotta kansanedustajana toiminut saa sopeutumisrahaa 3 700–3 800 euroa kuukaudessa, ministerinä määrä voi olla jopa 5000 euroa.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinan mukaan Lindströmin työtehtävästä maksetaan noin 5000 euroa kuukaudessa, mutta tarkkaa palkkaa ei ole vielä sovittu.

Tarkat palkkatiedot eivät ole myöskään julkista tietoa.

Lindström sanoo itse olevansa onnellinen, että pääsee sopeutumisrahalta pois. Hän kertoo ilmoittaneensa Kevalle välittömästi työsuhteestaan.

– He osaavat sitten tehdä omat ratkaisunsa. Ei voi yhtä aikaa saada palkkaa ja sopeutumisrahaa.

Lindström painottaa myös, että palkka tulee olemaan sopeutumisrahaa isompi, joten niin sanottua kannustinloukkua ei ole.

– Ilman muuta hyvä päästä pois sopeutumisrahalta, ja että minun kokemusta ja osaamistani arvostetaan.

Hän kuitenkin myöntää, että sopeutumisraha antoi aikaa etsiä omaa paikkaansa ja sopivaa tapaa elättää itsensä.

– Ei ollut hätä heti käsissä, vaan oli aikaa pohtia.

Lopuksi Lindström haluaa puhua vielä hetken politiikasta. Hän pitää hyvänä nykyhallituksen linjaa siitä, että korjauksia toimiin voidaan tehdä kesken kaiken, sillä yhtä taikakeinoa työllistymisasteen nostamiselle ei ole.

– On hyvä, että voidaan reagoida matkan varrella, jos jokin toimi ei näytä toimivan. Mitä lähempänä palvelut ovat työttömiä, sitä tehokkaampia ne on.

– Kaikki pois siiloistaan! Tehdään yhdessä, siten tästä tulee hyvä.

Otsikkoa muokattu 9.12. klo 16:47: Korjattu sopeutumiseläke sopeutumisrahaksi.