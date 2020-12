Ulkomaisten vaihto-oppilaiden koronavaara herättänyt huolta Lapissa – infektiolääkäri toppuuttelee ”perättömiä huhuja” bussiseurueista

Ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden Lapin-reissut herättävät huolta. Inarin kunnan vastaava tartuntatautilääkäri katkoi huhuilta siipiä keskiviikkona, mutta kehotti myös lykkäämään ryhmämatkoja.

Saariselälle suuntautuvien opiskelijareissujen turvallisuus ja koronatartunnat puhuttavat.

Inarin kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkäri Outi Liisanantti on selvittänyt tilannetta opiskelijamatkoja järjestävän Aikamatkat Oy:n kanssa sen jälkeen, kun Inarin kunta tiedotti mahdollisesta altistumisesta Saariselällä joulukuun 2. päivä.

Normaaliaikoina Aikamatkat vie vaihto-opiskelijoita Etelä-Suomen yliopistoista Lappiin tuhansia syys-alkutalven aikana. Koronasyksynä ryhmäreissuilla on käynyt kaikkiaan muutamia satoja opiskelijoita.

Parinkymmenen hengen ryhmä on lähdössä vielä viikonloppuna.

Ylen Lapin sairaanhoitopiiristä saamien tietojen mukaan Lapissa liikkui viime viikolla useita busseja, jotka kuljettivat ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita. Neljällä todettiin matkan jälkeen koronavirustartunta.

Aikamatkojen toimitusjohtaja Teemu Kyllösen tiedossa on yksi koronapositiivinen asiakas, joka tartutti muutaman ystävänsä majoituspaikoissa ja yhdessä bussissa.

Tapaus sattui toissa viikolla. Jatkotartuntoja ei ole tullut yrityksen tietoon. THL:n keskiviikon tietojen mukaan Inarissa on ollut viisi tartuntaa koko epidemian aikana.

Liisanantin näkemyksen mukaan Aikamatkojen toimintasuunnitelmassa koronaturvallisuus on silti kaikkiaan otettu hyvin huomioon.

– Firmaa kohtaan ei ole mitään moitittavaa. Ainoastaan pyrimme nyt vaikuttamaan siihen, että mietittäisi onko Lapin alueelle ryhmämatkustaminen nyt ylipäätään järkevää ja turvallista.

Ivalon terveyskeskus oli myös Wuhanista saapuneiden turistien tutkintapaikka. Kuvassa johtava ylilääkäri Outi Liisanantti.­

Liisanantti sanoo, että esimerkiksi perheet voivat hyvin tulla jouluksi omaan mökkiin, mutta ryhmämatkoja hän suosittelee siirrettäväksi parempaan ajankohtaan. Opiskelijoiden elämä on vilkasta, kontakteja on paljon ja he ovat siksi ”jossain määrin haastava turistiryhmä”, hän sanoo.

Liisanantin mukaan opiskelijaryhmistä liikkuu myös ”perättömiä huhuja”. On kilpailua ja euroista taistellaan kynsin ja hampain. Eräs matkailuyrittäjä, joka ei halua sekaantua kiistoihin, vahvistaa joidenkin talousahdingossa olevien paikallisten yrittäjien ajautuneen kiistoihin ja panetteluun.

Kyllösen mukaan firmaan on tullut kyselyitä opiskelijamatkoilla tulleista tartuntaryppäistä. Myös Kyllönen epäilee, että opiskelijareissuista on levitetty virheellistä tietoa, jota hän on joutunut oikomaan.

Omatoimimatka vielä huonompi vaihtoehto

Suuri osa vaihto-ohjelmissa olevista opiskelijoista tulee Suomeen nimenomaan siksi, että toivoo pääsevänsä kerran Lappiin, porojen, revontulien ja joulupukin maahan.

Aikamatkat Oy:n pääasiakkaat ovat yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat Suomessa vain yhden lukukauden elo-syyskuusta alkaen. Reissun siirto keväälle ei siksi onnistu.

Matkat järjestetään yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Muut ryhmämatkat yritys on perunut, mutta Lapin osalta yhteistyökumppanit arvioivat, että jos opiskelijoiden matkat perutaan, he lähtevät Lappiin joka tapauksessa julkisilla kulkuvälineillä.

– Meidän matkoilla pystymme pitämään yllä turvallisuuteen liittyviä sääntöjä, mutta riskit olisivat suuremmat omatoimi matkoilla kun säännöt ja turvakäytännöt puuttuisivat.

Kyllönen kertoo, että työtä turvallisen matkustamisen eteen on tehty paljon. Matkan saa siirtää keväälle. Busseissa on on turvavälit ja maskit ja sääntöjen noudattamista valvotaan koko matkan ajan. Kuume mitataan lähtijöillä.

– Pidämme myös ryhmät erillään siten, että ne ovat samat ulkoaktiviteeteissa, busseissa ja majoituksessa. Jopa istumapaikka on määrätty majoituspaikan mukaan.

– Ryhmät kokkaavat pääsääntöisesti itse, ja ruuat kehotetaan ottamaan mukaan. Ei heillä ole muutenkaan rahaa käydä ravintoloissa.

Liisanantti huomauttaa, että Lappi on riippuvainen matkailuelinkeinosta. Toisaalta koronatilanteen halutaan pysyvän rauhallisena, kuten toistaiseksi onkin tilanne Inarissa.

– Pyrimme tasapainoilemaan näiden välillä ja olemme ottaneet Lapin alueella lähinnä neutraalin linjan turismiin. Emme ole houkuttelemassa lisää matkailijoita, mutta emme myöskään kieltämässä tänne tuloa.