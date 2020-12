Verkkokauppa myi Iittalan juomalaseja 51 sentillä – kuusi tilausta tykittänyt asiakas jäi lopulta nuolemaan näppejään

Iittalaa tilannut jäi nuolemaan näppejään, sillä lautakunnan mukaan hän oli tietoinen hintavirheestä. Sen sijaan kahdessa muussa tapauksessa lautakunta kääntyi asiakkaan kannalle.

Kuluttajariitalautakunta on viime aikoina käsitellyt muun muassa maastopyörän, Legojen ja Iittalan lasiesineiden myyntiin liittyviä kiistoja.­

Polkuhintaiset Iittalan design-tuotteita tilannut tilaaja jäi nuolemaan näppejään, mutta sen sijaan Lego-palikoita poikkeuksellisen halvalla ostanut ja polkupyörän murto-osalla ohjehinnasta hankkinut pääsivät hyötymään myyjän hinnoitteluvirheistä.

Näin selviää tuoreista Kuluttajariitalautakunnan päätöksistä.

Kaikissa kolmessa päätöksessä riitana on ollut se, onko myyjän hinnoitteluvirhe ollut selvä ja onko asiakas pystynyt selvästi päättelemään hinnan olleen virheellinen.

Fiskarsilta Iittalaa tilanneen asiakkaan tapauksessa lautakunta katsoi hinnoitteluvirheen olleen ilmeinen.

Asiakas oli tilannut Fiskarsilta 14 lohenpunaista Alvar Aalto 220 -maljakkoa 10 euron kappalehintaan ja 22 kappaletta Kartio 21 senttilitran juomalaseja 51 sentin kappalehinnoin.

Kaikkiaan asiakas oli jakanut ostoksensa kuuteen tilaukseen, sillä hän ajatteli tuotteissa olevan rajoituksen ja että ne loppuisivat pian varastosta.

Maksu hyväksyttiin ja asiakas sai sähköpostiinsa tilausvahvistuksen ja heti seuraavana päivänä toimitusvahvistuksen. Pian tämän jälkeen Fiskars kuitenkin peruutti kaupan vedoten hintavirheeseen.

Asiakkaan selvityksen mukaan hän ei ymmärtänyt kyseessä olleen hintavirhe, vaan kuvitteli halvan hinnan olleen vastaus muiden kauppojen alennushinnoille. Esimerkiksi Kärkkäisellä mariskooleja oli myyty asiakkaan mukaan kolmella eurolla.

Fiskarsin mukaan kyse ei kuitenkaan ole saman kategorian tuotteista ja hintavirhe oli ilmeinen. Virheen myötä asiakkaan tilaamien tuotteiden hinta oli huomattavasti normaalia huokeampi: maljakon hinta oli vain 7 prosenttia ohjehinnasta ja lasien vain 3 prosenttia normaalihinnasta.

Koska tuotteiden alkuperäishinnat olivat näkyvissä Fiskarsin sivuilla ja alennusprosentit huomattavan suuret, Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää, että kyseessä oli ilmeinen virhe.

Lautakunta katsoo, että asiakkaan tilaamien tuotteiden lukumäärä ja tapa tehdä tilaukset pienissä erissä osoittaa, että asiakas ymmärtänyt kyseessä olevan hinnoitteluvirhe ja yrittänyt hyötyä siitä.

Lautakunnan päätöksen mukaan Fiskarsin ei tarvitse luovuttaa tuotteita virheellisellä kauppahinnalla asiakkaalle.

Sen sijaan kahdessa muussa riitatapauksessa lautakunta päätyi asiakkaan kannalle.

Ensimmäisessä asiakas kertoo tilanneensa testikäytössä olleen käytetyn Kona Process -maastopyörän 475 eurolla.

Tilaus ehdittiin vahvistaa, kunnes myyjä ilmoitti, että pyörä oli myynnissä virheelliseen hintaan ja perui kaupan.

Asiakas vaati saada pyörää 475 eurolla tai vaihtoehtoisesti korvauksia sen verran, että voi ostaa pyörän sen oikealla hinnalla.

Myyjän mukaan pyörän oikea hinta oli 2 799 euroa ja käyttämättömän pyörän suositushinta oli jopa 3 999 euroa. Virheellinen hinta oli puolestaan testipyörän pantti.

Myyjän mukaan asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää, ettei 475 euroa voi olla oikea hinta, sillä tyypillisesti testikäytössä olleet pyörät myydään 30 prosentin alennuksella.

Jos alennusprosentti on lähes 90 prosenttia, on myyjän mukaan selvää, että kyseessä on virhe.

Lautakunnan mukaan myyjä ei kuitenkaan ole ilmoittanut sivullaan pyörän suositushintaa, eikä asiakas näin ollen ole voinut ymmärtää pyörän hintaa virheelliseksi. Lautakunta tuomitsi myyjän toimittamaan pyörän asiakkaalle 475 euron hintaan.

Kolmannessa tapauksessa riita koski Lego Star Wars -tuotetta, jonka asiakas osti myyjältä 29,90 euron hintaan. Ostajan mukaan myös muita vastaavia tuotteita oli myynnissä alennetuin hinnoin.

Myyjä perui kaupan vedoten hintavirheeseen. Oikeasti tuotteen suositushinta 195,95 euroa, eli virheellisen alennuksen myötä hinta oli vain 15 prosenttia siitä. Myyjän mukaan asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää hintavirhe, sillä edes poistomyynneissä Legojen hinnat eivät ole noin halpoja.

Verkkokaupan sivuilla oli tilausta tehdessä näkyvissä normaalihinta, mutta lautakunnan mukaan tästä ei voinut päätellä hintavirhettä. Lautakunnan mukaan leluissa, kuten Legoissa, alennusprosentit voivat olla huomattavia. Lisäksi myynnissä oli samaan aikaan useita tuotteita vastaavilla alennusprosenteilla.

Lautakunnan mukaan asiakas on siten oikeutettu saamaan tuotteen 29,90 euron hintaan.