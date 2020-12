Pelitalo Remedy julkaisi uuden strategian: aikoo myös rahoittaa ja julkaista itse pelejä

Pelinkehittäjä Remedy Entertainment suunnittelee kasvattavansa asemaansa pelien arvoketjussa ja aikoo myös julkaista itse pelejä.

Remedy tiedotti tänään hallituksensa päättäneen yhtiön strategian ja tavoitteet vuosille 2021-2025.

Remedyn tavoitteena on luoda vuoteen 2025 mennessä ”useita” menestyspelejä ja vähintään yhden merkittävän hittipelin. Strategiakauden jälkeen sen tavoitteena on omistaa vähintään kolme kasvavaa pelibrändiä, joissa kaikissa on pitkän aikavälin hittipotentiaalia.

Yhtiö myös haluaa vahvistaa asemaansa alan arvoketjussa ja luoda edellytykset valita kullekin pelille sopivan kaupallisen mallin. Se tarkoittaa pelien itse rahoittamista, itsejulkaisua tai yhteistyötä julkaisijakumppaneiden kanssa.