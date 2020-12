Kalafirma sai miljoonasopimuksen: Japanissa syödään pian taas suomalaista kirjolohenmätiä

Kalaneuvos Oy alkaa viedä kirjolohenmätiä Japaniin. Yhtiö pitää kauppaa merkittävänä päänavauksena haastavalle markkinalle.

Sastamalassa toimiva kalanjalostuskonserni Kalaneuvos Oy on tehnyt lähes miljoonan euron arvoisen sopimuksen kirjolohen mädin viennistä Japaniin, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Ostajana on japanilainen pakasteruokaan erikoistunut Nichirei Fresh Inc -yhtiö.

Mäti toimitetaan suolattuina ja pakastettuina mätipusseina, joista käytetään Japanissa nimitystä sujiko. Sitä voi syödä esimerkiksi leikkaamalla siivuja erilaisten riisiannosten päälle.

Mätipussien suolaus on teknisesti haastavaa, sillä mädin rakenne vaihtelee ja kuluttajien vaatimukset perinneruoalle ovat korkealla. Nichirei Fresh Inciä edustavat mätiteknikot matkustivat marraskuun puolivälissä seuraamaan ja valmistelemaan mädinvalmistusprosessia, jotta se tapahtuisi japanilaisten toivomalla tavalla. Suolan määrää ja kypsymisaikaa vaihdellaan päivittäin kulloisenkin mädin rakenteesta riippuen.

Suomen luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan kirjolohen mätiä tuotettiin 400 tonnia elintarvikkeeksi vuonna 2019. Sitä vietiin myös 1980-1990 -luvuilla sujikona Japaniin. Esimerkiksi vuonna 1995 kirjolohen mätiä vietiin Japaniin noin viiden miljoonan euron arvosta.

Suomalaistuottajat hävisivät Japanin mätimarkkinoilla tanskalaisille ja chileläisille suurtuottajille, jotka tulivat markkinoille 90-luvun loppupuolella. Tämän jälkeen mätiä on kuitenkin yhä viety Japaniin pieniä määriä.

Kalaneuvoksessa uutta kauppaa pidetään merkittävänä päänavauksena Japanin markkinoille sekä mielenkiintoisena oppimisprosessina.

– Sopimus on vahva avaus jalosteviennin laajentamiseen, joka on ollut yksi viime vuonna valmistuneen 30 miljoonan euron tehdaslaajennuksemme tarkoitus, arvioi Kalaneuvoksen toimitusjohtaja Veijo Hukkanen.