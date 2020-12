Tässäkö ratkaisu Suomen eläkepommiin? Eläkelaitoksille ehdotetaan lupaa lainata rahaa sijoituksiin – ”Velkavivun käytössä olisi ideaa”

Rahoitusalan ammattilaiset lämpenevät politiikan sisäpiiriläisten lakiehdotukselle, työeläkeyhtiöt pelkäävät riskejä.

Hallituksen suunnitelma eläkeputken poistamisesta puhuttaa. Poliitikoilla riittää päänvaivaa siinä, miten yhteiskunta selviää eläkemaksuhaasteista tulevaisuudessa. Paine on kasvanut.

Eläkelaitokset keräävät uutta pääomaa työnantajilta, työntekijöiltä ja sijoitustuotoista. Nyt muutamat Taloussanomien haastattelemat poliitikot ja talousvaikuttajat lyövät konkaripoliitikko Eero Lehden (kok) johdolla tiskiin kovan ehdotuksen, jolla työnantajien ja työntekijöiden maksutaakka olisi heidän mukaansa merkittävästi kevennettävissä – nimenomaan korostetusti sijoitustuottoihin satsaamalla.

– Pitäisi aikaansaada lakimuutos, joka sallisi eläkeyhtiöiden hakea markkinoilta yli 20 vuoden pituisia, lähes nollakorkoisia lainoja. Nämä lainat sitten sijoitettaisiin hajautetusti rahoitusmarkkinoille – esimerkiksi globaaliin pörssi-indeksiin, jossa keskimääräinen vuosituotto on noin kahdeksan prosenttia, Lehti esittää.

– Riskit pitkäkestoisissa ja halpakorkoisissa lainasijoituksissa olisivat marginaalisia. Puhuttaisiin vuositasolla useiden miljardien lisätuloista eläkeyhtiöille, minkä seurauksena eläkemaksujen korotuspaine hellittäisi. Se helpottuisi niin merkittävästi, että palkansaajien ja yrittäjien asema paranisi kertaheitolla roimasti, entinen pitkäaikainen kansanedustaja uskoo.

Eero Lehden mukaan velkavipu voisi ratkaista eläkejärjestelmän kestävyysongelman.­

Ehdotus velkavivun käyttöönotosta ei ole aivan uusi, sillä jo takavuosina aiheesta virisi poliittista keskustelua. Ja itse asiassa viime vuosina työeläkeyhtiöt ovat jo poikkeamalain nojalla saaneet käyttää velkavipua asuntosijoituksissaan tytäryhtiöissä. Laki tuli voimaan 2015 alusta ja mahdollistaa ainakin vuoden 2022 loppuun asti sen, että uusien vuokra-asuntosijoitushankkeiden rahoitussijoituksesta pystyy enimmillään kattamaan 50 prosenttia lainarahalla.

– Kun velkavivusta aikanaan puhuttiin, maailma oli monessakin mielessä toisenlainen kuin nykyään. En näe järkeä siinä, että eläkeyhtiöt voivat sijoittaa pörssiosakkeisiin, mutta eivät samaan aikaan saa nostaa markkinoilta äärimmäisen halpaa lainaa, Lehti perustelee.

– Eläkeyhtiöiden kyky kantaa lainariskiä on parantunut merkittävästi. Muistuttaisin myös, että näille lainoille olisi mahdollista hakea korkosuojausta, ja silloinkin vuosikorko voisi jäädä alle prosenttiin.

Etla ja Eläketurvakeskus tukevat

Työeläkeyhtiöiden toimintaa lakisääteisen sosiaalivakuutuksen toimeenpanijana ja työeläkevarojen hoitajana säätelee tarkka normisto. Sijoittamista ohjaa vakavaraisuussääntely. Lainanoton osalta laki kertoo, että vakuutusyhtiöt mukaan lukien työeläkevakuutusyhtiöt eivät saa ottaa velkaa.

Uuden idean esittäjien mielestä eläkeyhtiöt tulisi saada samalle viivalle kuin valtio, joka jo pystyy halutessaan hakemaan mainittua lähes nollakorkoista lainaa. Eero Lehti esitti marraskuussa ensin Kauppalehdessä ja sitten Ilta-Sanomissa, että koko valtionvelka kannattaisi tuplata ja sijoittaa rahat osakkeisiin.

– Jokaista kulutusvelan miljardia euroa vastaan otettaisiin myös miljardi euroa suoriin sijoituksiin kohdistettavana velkana. Silloin yhden miljardin tuotto osakemarkkinoilla vastaisi kolmen miljardin velan korkokustannuksia, Lehti uskoo yhä.

– Nyt valtion eläkkeet katetaan suoraan valtion budjetista. Valtion kannattaisi ehdottomasti hakea markkinoilta vaikkapa miljardin suuruinen laina eläkerahaston uudeksi pääomaksi.

Mutta mitä mieltä eläkeasiasta ovat rahamarkkinoiden asiantuntijat?

Rahoitusalalla yleinen mielipide vaikuttaa olevan, että halpakorkoisissa lainoissa riski esimerkiksi kymmenen vuoden horisontilla on pieni, eikä pääoman menettämisen pelkoa parinkymmenen vuoden periodilla käytännössä ole. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mielestä esimerkiksi juuri velkavivun käytön riskit ovat ”maailman muuttumisen myötä laskeneet huomattavasti”.

– Sitä pidän kuolleena syntyneenä ideana, että valtio ottaisi tuntuvasti lisää velkaa ja sijoittaisi ne eteenpäin. Kaunis ajatus, mutta poliittisessa järjestelmässä logiikkaa ikävä kyllä menee niin, että raha käytettäisiin ihan muihin tarkoituksiin ja valtion menot vain lisääntyisivät, Kangasharju sanoo.

– Mutta eläkejärjestelmässä velkavivun käyttämisessä olisi todennäköisesti järkeä. Nimenomaan siinä tapauksessa, että lainat ja sijoitukset saataisiin palomuurin taakse, jolloin ne olisivat huomattavasti kauempana poliitikoista. Uskon, että lain avulla tällainen suojamuuri eläkkeitä varten olisi rakennettavissa.

Myös Etlan toimistusjohtaja Aki Kangasharju näkee velkarahan hyödyntämisessä järkeä.­

Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja Jaakko Kiander asettuu niin ikään tukemaan velkavivun käyttöä eläkejärjestelmässä.

– Ehdotuksessa on ilman muuta ideaa. Eläkerahoituksessakin väistämätön logiikkaa on, että jos saa sijoituksille enemmän kuin nollan prosentin tuoton, niin siinä rikastuu, Kiander näkee.

– Sijoituksissa on aina riskejä, mutta niitä voidaan hallita pitkäaikaisissa, hajautetuissa sijoituksissa. Vipuvaikutusmahdollisuutta olisi paikallaan hyödyntää nykyistä laajemmin. Sillä voitaisiin todennäköisesti parantaa eläkeyhtiöiden sijoitustuottoja ja pienentää valtion vastuulla olevia eläkemenoja.

Työeläkeyhtiöt pelkäävät riskejä

Vakuutus- ja työeläkeyhtiöille räätälöidyn poikkeamalain tavoitteena on ollut parantaa niiden tuottomahdollisuuksia ja vahvistaa työeläkeyhtiöiden kiinnostusta kotimaiseen asuntosijoittamiseen. Lisäksi käytössä on jo muitakin enemmän tai vähemmän velkavivun ajatukselle taipuvaisia sijoitusinstrumentteja – erityisesti pörssiosake.

Työeläkeyhtiötkin siis sijoittajat pörssiosakkeisiin, ja pörssiyhtiö nimenomaan vivuttaa yhtiöön omaa pääomaansa sijoittaneiden omistajien omaisuutta ja tuotto-odotusta silloin, kun yrityksen toimintaa rahoitetaan oman pääoman lisäksi vieraalla pääomalla.

Joka tapauksessa työeläkeyhtiöissä tunnutaan suhtautuvan melko epäilevästi uuteen velkavipuehdotukseen.

– Velkavivun käyttö sijoitussalkussa ei oikein sovi työeläkejärjestelmäämme, se toisi uuden lisäriskin hallittavaksi. Vaikka korot ovat nyt ennätyksellisen matalalla ja inflaatio myös, ja lähitulevaisuudessa tämä näyttää jatkuvan, ei pidemmällä tähtäimellä kuitenkaan ole kehityksestä mitään takeita, Varman pääekonomisti Katja Bjerstedt perustelee.

Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander.­

– Koska työeläke on etuusperusteinen etuus, joka maksetaan aina eläkkeensaajalle luvatun suuruisena, on työeläkeyhtiöiden aina kyettävä lunastamaan antamansa lupaukset eläkkeiden maksusta. Mikäli tällainen velanotto sallittaisiin, pitäisi sen aiheuttamiin uusiin riskeihin varautua, käytännössä siis esimerkiksi omia pääomia eli erilaisia puskureita kasvattamalla. Silloin riskit liittyisivät juuri maksuvalmiuden turvaamiseen.

Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto muistuttaa, että työeläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttavat monet seikat kuten talouskasvu, työllisyys, sijoitustuotot ja väestönkehitys.

– Tiedossa on aina monia epävarmuustekijöitä, ja esimerkiksi väestönkehitykseen liittyviä negatiivisia trendejä. Eläkevarojen kasvattaminen velkavivulla herättää kysymyksiä varojen turvaavuudesta, läpinäkyvyydestä ja suhteesta julkiseen talouteen, Veirto linjaa.

– Perhe-eläkeuudistus on tulossa voimaan, ja sen myötä nuorempien sukupolvien leskeneläkkeistä on tulossa määräaikaisia. Kuitenkin samalla uudistuksessa avopuolisoiden asema paranee ja lapseneläkkeiden kestoa pidennetään. Eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusnäkymiin uudistuksella on pieni maksupainetta helpottava vaikutus.

Suomen suurimman työeläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen kertoo miettineensä esitettyä mallia pitkään.

– Ajatus ratkaista talouden ongelmia lisävelanotolla ja lainarahan sijoittamisella osakemarkkinoihin ei ole uusi. Ennen nyt esitettyihin toimiin ryhtymistä olisi syytä tehdä perusteellinen riskiarvio. Vasta sitten kannattaisi tehdä päätöksiä, Kietäväinen sanoo.