Helsingin pörssi loivassa laskussa

Helsingin pörssissä osakkeiden kurssit ovat kääntyneet aamun pienen nousun jälkeen lievään laskuun.

Vaihtokärjessä laskevat polttoaineyhtiö Neste ja metsäyhtiö UPM. Myös Nokian Renkaat pakittaa suosituslaskun myötä. Uusista pitkän ajan taloustavoitteistaan kertonut Sanoma oli selvällä plussalla.

Muualla Euroopassa osakkeiden kurssit ovat olleet myös hieman miinuksella. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli laskenut 0,4 prosenttia.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli laskenut kello 14.00 aikaan 0,2 prosenttia 10733,05 pisteeseen. Painorajoitettu OMXH 25 oli 0,1 prosenttia miinuksella.

Vaihtoa oli kertynyt 131 miljoonaa euroa, josta Nestettä oli 12 miljoonaa euroa.

Nesteen osake oli laskenut 0,7 prosenttia 59,00 euroon. Nokian kurssi oli noussut 0,1 prosenttia 3,33 euroon.

Muista vaihdetuimmista UPM:n osake oli laskenut 0,6 prosenttia 28,87 euroon. Vähemmän vaihdetuista osakkeista Nokian Renkaat oli halventunut 1,5 prosenttia 30,02 euroon.

DNB laski Nokian Renkaiden osakkeen suosituksen tasolle ”pidä”, kun se aiemmin oli ”osta”. Lämpimän talven arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön talvirenkaiden kysyntään etenkin Venäjällä.

DNB laski myös kiinteistösijoittaja Cityconin suositusta samalla tavoin ja Citycon oli 0,9 prosenttia laskussa.

Inderes laski ohjelmistoyhtiö Solteqin suosituksen tasolle ”vähennä” tasolta ”osta”. Solteq oli laskenut 8,00 prosenttia.

Pääomamarkkinapäivänsä järjestävä mediakonserni Sanoma päivittää pitkän aikavälin taloustavoitteitaan. Taustalla on muun muassa hyvin sujunut Santilla Spainin osto, joka antaa myös tilaa tuleviin yritysostoihin.

Sanoman osake oli noussut 2,9 prosenttia 13,46 euroon.

Lentoyhtiö Finnair kertoi kuljettaneensa marraskuussa 85 000 matkustajaa eli 92 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Loka-joulukuun liiketulokseen on tulossa yhteensä 48 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen vaikutus Finnairin eläkesäätiön muutoksista ja lentäjien eläköitymisistä. Osake oli 4,2 prosenttia nousussa.

Vertaislainayhtiö Fellow Finance julkisti strategiansa, jonka mukaan yhtiö hakee voimakasta kasvua laajentamalla tuotevalikoimaa pk-yritysten rahoituspalveluihin ja kuluttajien rahoitus- ja maksupalveluihin.

Vuodelle 2023 yhtiön tähtäimessä on noin 23 miljoonan euron liikevaihto ja liikevoitto, joka on noin 15 prosenttia liikevaihdosta. First North -listalla noteerattava Fellow Finance oli noussut 1,5 prosenttia.

Sekoitinteknologiayhtiö Uutechnicin hallitus suosittelee osakkeenomistajille amerikkalaisen SPX Flow:n eilen jättämää ostotarjousta. Uutechnic oli päivän laskukärjessä 0,8 prosenttia miinuksella.

Ahlström Capitalin ja kumppaneiden muodostama konsortio ilmoitti jatkavansa tarjousaikaa Ahlstrom-Munksjöstä 14. tammikuuta asti. Yhtiön osake oli 0,1 prosenttia laskussa.