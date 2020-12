Norwegian hakeutuu yrityssaneeraukseen

Halpalentoyhtiö Norwegian tiedottaa hakeutuvansa kotipaikassaan Norjassa yrityssaneeraukseen. Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut yrityssaneerauksen aloittamisesta Irlannissa.

Nyt yrityssaneeraushakemus koskee koko konsernia.

Yrityssaneeraukset eivät vaikuta Norwegianin reittiliikenteeseen, jota on jo koronan takia supistettu voimakkaasti.

Tappiota tekevä yhtiö on ajautunut pahaan kassakriisiin. Yhtiön toimitusjohtaja Jacob Schram varoitti syksyllä toiminnan lopettamisuhasta. Ahdinkoa on lisännyt se, että yhtiön ulkomaiset suuromistajat ovat myyneet osakkeitaan ja Norwegianin osakekurssi on vajonnut pohjamutiin.

Viime viikolla Schramm esitteli suunnitelman, jolla yhtiö on tarkoitus saada pelastettua. Siihen kuuluu paisuneen lentokonemäärän supistaminen, velkojen muuntaminen osakkeiksi sekä uusi osakeanti.

Scrammin mukaan nyt Norjassa aloitettava prosessi lisää ”onnistuneen lopputuloksen todennäköisyyttä”. Sen myötä turvataan myös työpaikkoja.

–Keskitymme nyt työskentelemään saavuttaaksemme päämäärämme velan vähentämisestä ja lentolaivaston supistamisesta sekä varmistaaksemme, että olemme yhtiö, jota sijoittajat pitävät houkuttelevana, Schram sanoo tiedotteessa.

Norwegian sai keväällä valtion takaamia kriisilainoja, mutta samaan aikaan myös yhtiön tappiot ovat jatkuneet koronan vietyä matkustajat. Heinä-syyskuussa yhtiö teki 1,02 miljardin Norjan kruunun nettotappiot.

Marraskuussa Norjan hallitus päätti olla myöntämättä yhtiölle uutta avustuspakettia, mikä kasvatti konkurssin uhkaa.