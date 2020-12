Kotimaisen koronarokotteen rahoitus vastatuulessa – tutkimusyhtiön edustaja oikoo väärinkäsityksiä: Tarkoitus on tienata paljon rahaa

Koronarokotetta kehittävien suomalaistutkijoiden yhtiön Rokote Laboratories Finlandin hallituksen jäsen harmittelee sijoittajien käsityksiä: Tarkoitus tuottaa voittoa ja ”toivon mukaan hyvinkin paljon”.

Suomessa kehitettävän koronarokotteen rahoitus on osoittautunut haasteelliseksi. Vaikeudet saattavat ainakin osittain johtua rokotekehitystä tukevan Rokote Laboratories Finland -yrityksen perustamista edeltävistä keskusteluista viime keväältä.

Yrityksen perustajia ja hallituksen jäseniä ovat uutta nenäsuihkeena annettavaa koronarokotetta kehittävät professori Kalle Saksela Helsingin yliopistosta, akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta ja professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta sekä diplomi-insinööri Pasi Kemppainen.

Tutkijat ovat valittaneet, ettei rokotteen tutkimukseen ja tuotekehitykseen tunnu löytyvän rahoitusta, vaikka kyseessä olisi mahdollisesti yleisestikin rokotekehityksen mullistava keksintö.

– Totuus on se, että kiinnostuneita rahoittajia kyllä löytyy, mutta perustajat ovat saaneet päähänsä, että rahoitettavan toiminnan tulisi tapahtua voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön kautta, kertoo eräs sijoittaja Taloussanomille.

Osakeyhtiön ongelmana olisi se, että sen edunsaajina olisivat kuitenkin yhtiön perustajat, minkä takia hankkeella on ollut vaikeuksia saada sekä yksityistä että julkista rahoitusta.

– Miksi mikään taho lahjoittaisi heille rahaa? Tällöin lahjoituksen vastaanottavan tahon tulisi aidosti olla ”voittoa tavoittelematon”, esimerkiksi yhdistys tai säätiö, jolla on selkeät säännöt.

Sijoittajan mukaan hän on kuullut samaa palautetta myös muilta sijoitusalan toimijoilta, ja se on kerrottu myös yrityksen perustajille.

Rokote Laboratories Finlandin hallituksen jäsenen Kemppaisen mukaan kommentti on kuitenkin yllättävä.

– Voittoa tuottamaton yritys oli viime keväänä mukana keskusteluissa yhtenä mahdollisuutena esillä, kun yrityksen perustamisesta vasta keskusteltiin. Se oli ajatus, mikä meidän piti käydä keskenämme keskustella ja todeta, ettei se ole realistinen, vaikka se olisi ideologisesti hieno. Lopuksi totesimme, että normaali voittoa tuottava yritys luo arvoa paremmin ja tehokkaammin, hän kertoo.

– Harmillista, jos tällainen mielikuva on joillekin tullut. Tässä kohdassa kommunikaatio on kyllä epäonnistunut, ja sitä on kyllä korjattava.

Kemppaisen mukaan Rokote Laboratories Finland on siis yhtiömuodoltaan tavallinen, ja ”toivon mukaan hyvinkin paljon” voittoa tuottava yritys.

Varsinaisesti rokotteen oikeudet kuuluvat yliopistoille, ja ne saavat niiden myynnistä rojaltteja. Yrityksen tehtävänä on lääkkeen tuotteistaminen ja tuotannon teollistaminen. Kemppaisen mukaan Rokote Laboratories voisi esimerkiksi joko valmistuttaa ja myydä tai lisensoida lääkkeen myyntioikeudet eteenpäin, tai mahdollisesti molempia.

– Siis samaan tapaan kuin Oxfordin yliopisto on lisensoinut siellä tehdyn rokotteen Vaccitech-yhtiölle, joka tekee yhteistyötä lääkeyhtiö AstraZenecan kanssa, Kemppainen selittää.

Yrityksen tavoitteet eivät kuitenkaan rajoitu pelkän koronarokotteen markkinointiin. Samalla on tarkoitus uudistaa koko rokotteiden tuotanto ja jakelu. Kemppaisen mukaan hankkeessa käytettävillä teknologioilla ja kumppaniverkostolla rokotteita voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa entistä laadukkaammin, nopeammin ja halvemmin. Sitä ennen tarvitaan kuitenkin ainakin 110–120 miljoonan euron rahoitus.

– Se ei ole halpaa, mutta laitetaan tämä kontekstiin, Kemppainen sanoo.

– Keskimääräinen aika rokotteen tutkimuksesta markkinointiin vie 12 vuotta ja kustannukset ovat yli miljardin. Olemme nyt typistämässä tätä 12 vuotta puoleentoista ja 1–2 miljardia vähän päälle sataan miljoonaan. Tämä on samanlainen teollinen murros kuin siirtyminen polttomoottorista sähkömoottoriin.

Reilusta 100 miljoonasta noin kymmenesosa menisi yrityksen toimintaan, muun muassa viranomaiskuluihin. Suurin osa rahoista menisi rokotteen laajalla ihmisjoukolla tehtävään niin sanottuun kolmannen vaiheen tutkimukseen sekä massatuotannon investointeihin.

– Rokote Laboratories ei itse hoida valmistusta, mutta sopimusvalmistajat tarvitsevat rahoitusta oman tuotantonsa kasvattamiseen, Kemppainen kertoo.