Verottaja hakee Nuorisosäätiötä konkurssiin

Nuorisosäätiön asema vaikuttaa käyvän koko ajan entistä tukalammaksi.

Köysi Nuorisosäätiön kaulan ympärillä kiristyy. Viime viikolla Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön yrityssaneerausmenettelyn lakkaamaan ja nyt maanantaina ilmeni, että Verohallinto hakee säätiötä konkurssiin. Jälkimmäinenkin asia on Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltävänä.

Oikeuden viimeviikkoisen ratkaisun mukaan Nuorisosäätiö on maksukyvytön eikä selvittäjien saneerausohjelamaehdotus poista sitä.

Verohallinnon saatavat ovat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Verohallinto perustelee ratkaisuaan sillä, että velallinen on maksukyvytön saneerausmenettelyn lakkauttamispäätöksen myötä.

Käräjäoikeus arvioi viime viikolla, että saneerausohjelman jatkokäsittely aiheuttaisi säätiölle vielä merkittäviä kustannuksia eikä se jatkossakaan kykenisi maksamaan uusia velkojaan ja mahdollisesti velkaantuisi lisää.

Myös säätiön aiempaan johtoon kohdistuva rikostutkinta on este menettelyn jatkumiselle, käräjäoikeuden tiedotteessa sanottiin.

Nuorisosäätiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Laine kertoi, että säätiö on päättänyt valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Laineen mukaan säätiö pitää käräjäoikeuden päätöstä "täysin virheellisenä".

– Päätös on vastoin kaikkea ymmärrystä, mitä meillä on ollut. Esimerkkinä, saneerausmenettelyhän on ollut toista vuotta käynnissä. Sitä ovat hoitaneet Suomen huippuasianajajat, ja heidän velvoitteensa on keskeyttää saneeraus, mikäli tämmöinen esteperuste olisi olemassa, Laine sanoi.

Myös Nuorisosäätiön nettisivuilla julkaistussa lyhyessä tiedotteessa päätöksen kuvattiin olevan "yllättävä ja täysin vastoin Nuorisosäätiön odotuksia".

Nuorisosäätiön vuokra-asunnoissa on tällä hetkellä suurin piirtein 4 200 vuokralaista. Konkurssiuhkaa Laine kommentoi viime viikolla näin:

– Niin kauan kuin säätiö jatkaa toimintaa, ei nuorille tapahdu mitään muutoksia. Mikäli säätiö menee konkurssiin, en osaa vastata, miten paljon sillä olisi negatiivisia vaikutuksia, mutta negatiivisia vaikutuksia sillä tulee olemaan, hän linjasi.

Säätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen Nuorisosäätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön. Maksuvaikeuksiin ajautunut säätiö on joutunut irtisanomaan työntekijöitä ja myymään kiinteistöomistuksia.

Taloussotkujen taustalla on säätiön ex-johdon epäilty rikollinen toiminta. Patentti- ja rekisterihallitus totesi jo vuonna 2017, että säätiötä on käytetty oman edun tavoitteluun.

Nuorisosäätiön entistä puheenjohtajaa Perttu Nousiaista ja entistä asiamiestä ja toimitusjohtajaa Aki Haaroa on epäilty muun muassa törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Rikostutkinta on kesken.