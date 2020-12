Juhlapukuliikkeen omistaja kertoo, miten viettää itsenäisyyspäivän sunnuntaina erilaista iltaa

Viime vuonna tähän aikaan: Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevassa Meslewin juhlapukuliikkeessä elettiin vuoden hektisintä aikaa. Omistaja Leena Meslewi Meskanen (entinen Jaakkola) urakoi pitkää päiviä.

Itsenäisyyspäivänä asiakkaita viihdytettiin elävällä musiikilla ja kuohuvalla. Meikkaajia ja kampaajia oli molempia neljä. Asiakkaana oli muun muassa Suomen vanhin lotta Hilkka Hämäläinen.

Iltapukuja oli hankittu 87 kappaletta Linnan juhliin. Illalla mustien autojen jono lipui myymälästä kohti Presidentinlinnaa.

Meslewin uusi luomus on kierrätysmateriaalista ja nähdään jouluna televisioitavissa lähetyksissä.­

Keväällä, kun koronapandemia levisi Suomeen, Meskanen katseli samassa talossa olevan kotinsa ikkunasta näkymää Suomen vilkkaimmalle pääkadulle. Se oli aavemainen.

– Ratikat ja bussit tyhjiä, kadut tyhjiä. Ihan niin kuin nytkin, Meskanen sanoo katsellessaan taas ikkunasta ulos itsenäisyyspäivän aaton aamuna.

Juhlapuvuista juustoihin

Meskanen on aina ollut kiinnostunut terveydestä ja kokkaamisesta. Viime vuoden marraskuussa hän avasi pukuliikkeen väljään aulatilaan Rasvaamo-nimisen myyntipisteen.

Meslewin aulatila on muutettu myyntialueeksi, josta voi ostaa muun muassa rasvakahvia ja -kaakaota, oliiviöljyjä, lisäravinteita, superfoodia ja luomumausteita.­

– Ajattelin, että aulaa olisi kiva hyödyntää asiakkaiden palvelemiseen. Olen kiinnostunut ravinnosta ja tuotteista, joilla ihmisiin saadaan lisää energiaa.

– Sitten tulikin korona ja totaalinen stoppi.

Puvut odottavat yhä tulevia juhlijoita myymälässä. Keväästä lähtien Meskanen on myynyt pääosin Rasvaamon myyntituotteita. Aula on muuttunut Lappi-henkiseksi myymäläksi, joka toimii myös Jukolan juuston tehtaanmyymälänä Helsingissä.

– Että tällaista juhlapuvuista juustoihin -tarinaa, Meskanen sanoo ja purskahtaa nauruun.

Juhlapuvuista juustoihin.­

Hän puhuu kuitenkin innolla juustolan tuotteista ja muista erikoisvalikoimista, jotka ovat saaneet hyvää vastaanottoa. Instagramissa Meskanen myös jakaa ahkerasti Rasvaamon reseptejä. Hän itse ei käytä sokeria, viljaa tai juo kahvia.

15- ja 19-vuotiaiden poikien äiti kertoo uskovansa, että omat elämäntavat ja ravinto kantavat vaikeassa tilanteessa.

– Ei ole aivosumua, jaksaa ideoida ja yrittää, vaikka tilannehan on oikeasti ihan hirvittävä. On päiviä, jolloin liikkeessä ei käy ketään, ei siis yhtäkään ihmistä.

Mummo opettajana

Meskanen perusti yrityksensä lama-aikaan vuonna 1991. Alussa hän osti kerran käytettyjä juhla-asuja, korjasi ja modifioi pukuja ja teki irtopäällisiä huonekaluihin.

Vaatetus- ja ompelutöihin hän tutustui jo pikkulapsena.

– Töölössä asuva mummoni teki hattuja ja iltapukuja. Olin mummoni kasvatti kolmekuisesta lähtien, kun vanhemmat kävivät töissä. Häneltä opin kaiken, piirtämisen, kaavoituksen ja ompelemisen.

Anna-Liisa-mummon kanssa Meskanen kertoo myös kierrelleensä asiakkaiden kodeissa ja kesähuviloilla, kun asiakkaat tilasivat huonekaluihin uusia irtopäällisiä tai koristetyynyjä ja verhoja.

Kun koulussa muut oppilaat kirjailijat vohvelikankaisiin päätykoristeita, Meskanen kuvioi samassa ajassa taidokkaasti koko pyyhkeen täyteen. Kuvaamataidon opettajaltaan hän sai kiitosta poikkeuksellisen hyvästä värien tajustaan.

Jopa yli 100 pukua Linnaan

Mannerheimintiellä liike on toiminut 18 vuotta, sitä ennen Lauttasaaressa, Länsi-Helsingissä. Näyteikkuna häämekkoineen ja kimaltavine iltapukuineen on tuttu katseenvangitsija monille Mannerheimintietä ohi pyyhkäiseville helsinkiläisille.

Liikkeen 300 neliön tiloissa on kymmenmetrinen catwalk. Ennen koronaa siellä pidettiin myös esimerkiksi korkkarikursseja, yhteistyökumppaneiden Leena Sarven ja Outi Brouxin kanssa. Heihin Meskanen tutustui jo mallivuosinaan 1980-luvulla.

Meskanen hankkii kankaat ja muut materiaalit itse ja vuokraa tehdasta Shanghaissa, Kiinassa, jossa puvut ommellaan. Kaikki puvut hän suunnittelee itse.

Liike on myynyt linnanjuhliin 30 vuoden aikana arviolta yli pari tuhatta pukua, parhaina vuosina yli satakin.

Tunnettuja asiakkaita ovat olleet muun muassa poliitikoista Eija-Riitta Korhola, Päivi Räsänen, Nasima Razmyar ja Jutta Urpilainen. Uudempia asiakkaita ovat some-vaikuttaja Janni Hussi ja juontaja Ellen Jokikunnas. Hänen päällään nähdään karkkien papereista tehdystä kankaasta valmistettu puku tulevissa jouluohjelmissa.

– Hääpukuja, iltapukuja, lyhyitä ja pitkiä. Läpinäkyvinä ja normaaleina, hän vitsailee erääseen takavuosien kohupukuun viitaten.

Meskanen on suorapuheinen ja osaa mainostaa, kuten yrittäjän on syytäkin. Naisten puvustaminen elämän tärkeimpiin hetkiin, kuten häihin, on vaativaa ja herkkää bisnestä. Raha, toiveet ja keholliset tunteet ovat pinnassa ja sovitusaikaa on rajallisesti.

Palautetta tulee, myös kielteistä, ja sitäkin on vuosien varrella tullut. Meskanen muistuttaa, että yrittäjäkin on vain ihminen, jonka elämään mahtuu hyviä ja huonoja päiviä. Ikävä palaute satuttaa erityisesti siksi, että hän kertoo rakastavansa intohimoisesti työtään ja yrittää aidosti palvella asiakkaitaan.

– Joskus on tuntunut kurjalle myös, kun tietää satavarmasti että ei ole käyttäytynyt tai sanonut jotain.

Meskanen on kiitollinen taloyhtiölle, joka on tullut merkittävästi vastaan liiketilan vuokrissa. Jos ennen pukuja meni 10–20 viikossa, nyt 1–2. Siksi Meskanen on joutunut käyttämään myös säästöjä pärjätäkseen korona-aikana.

Verkkareissa illanviettoon

Sunnuntaina, itsenäisyyspäivänä Meskanen aikoo nauttia juhlapäivästä vapaalla ensimmäistä kertaa 20 vuoteen – siinä määrin kuin mahdollista näissä oloissa.

Meskanen on kutsunut muutaman läheisen ystävän kotiinsa. Se on jo koristeltu sypresseillä ja kuusella, punamarjoilla, valoilla ja kynttilöillä. Tarjolla on muun muassa sinisimpukoita ja munatotia.

Meskanen kertoo, että aikoo pukeutua verkkareihin itsenäisyyspäivän illanvietossa.­

– Katsomme lähetystä Linnasta. Siellä tulee pätkiä myös vanhoista juhlista. Varmaan näkyy omiakin pukuja.

– Olo on toisaalta ihanakin. On uuden odotusta, vaikka on läsnä suruakin, että näin kävi. Tämä on ollut erilainen, outo, voimaannuttavakin välivuosi, koska on ehtinyt ajatella itseään ja perhettään.