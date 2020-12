Argentiina lanseerasi miljonääriveron

Miljonääriverolla yritetään saada kokoon runsaat kolme miljardia euroa.

Argentiinan parlamentin ylähuone, senaatti, on hyväksynyt maan varakkaimmille suunnatun niin sanotun miljonääriveron, jolla kerätään varoja koronapandemian hoitoon. Rahat on tarkoitus käyttää muun muassa sairaalatarvikkeisiin, köyhille suunnattaviin avustuksiin ja pienyritysten tukemiseen.

Kertaluontoiseksi tarkoitetulla verolla toivotaan saatavan kokoon noin 300 miljardia pesoa (runsaat kolme miljardia euroa). Vero koskee kaikkia, jotka ovat ilmoittaneet varallisuudekseen yli 200 miljoonaa pesoa (runsaat kaksi miljoonaa euroa).

Raharikkaat joutuvat maksamaan noin 3,5 prosentin veron kotimaisesta varallisuudestaan ja runsaan viiden prosentin veron ulkomaisesta varallisuudesta. Veroviraston johtajan mukaan noin 12 000 ihmistä joutuu veron vuoksi kaivamaan kuvettaan.

Oppositio arvosteli veroa tekopyhänä ja sanoi sen vastaavan laillistettua omaisuuden takavarikkoa.

Noin 45 miljoonan asukkaan Argentiina on kärsinyt pahasti koronasta: maassa on todettu yli 1,4 miljoonaa tartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut yli 39 500 ihmistä, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Myös maan talous, joka on ollut lamassa jo vuodesta 2018, on vajonnut edelleen.