16-vuotiaat Akseli ja Waltteri sijoittavat omia rahojaan ja neuvovat muita nuoria – näin he aloittivat

Akseli Niemisen ja Waltteri Helisalon Rahajunnut-blogi palkittiin vuoden sijoitustekona. Nuorten sijoittajien mielestä nykyään kotikasvatus vaikuttaa liikaa siihen, alkaako nuori sijoittaa.

16-vuotiaat Akseli Nieminen ja Waltteri Helisalo ovat tunteneet toisensa peruskoulun alusta asti. Nyt he jakavat sijoitustietoutta yhdessä.­

Sijoittaminen ei katso ikää, mutta kotiympäristöä kylläkin. Se, aloittaako nuori sijoittamisen, on monen asian summa, mutta merkittävin malli tulee kotoa: jos sijoittamisesta ei puhuta, siihen ei kannusteta tai taloustaitoja ei opeteta, päätyvät rahat todennäköisemmin heräteostoksiin tai makaamaan pankissa kuin osakesijoituksiin.

Näin ei kuitenkaan pitäisi olla, tuumivat Rahajunnut-blogia pitävät 16-vuotiaat Akseli Nieminen ja Waltteri Helisalo.

Osakevälittäjä Nordnetin järjestämässä äänestyksessä Rahajunnut-konsepti valittiin syksyllä Vuoden sijoitusteoksi.

Annetuista äänistä se sai huimat 35,5 prosenttia ja kaksikko pitää kunnianosoitusta yllätyksenä ja imartelevana.

Blogin lisäksi Youtubessa, Instagramissa ja Twitterissä toimiva Rahajunnut levittää sijoitustietoa nuorille ja vähän vanhemmillekin, sillä sitä ei ole heidän mielestään muuten saatavissa helpossa muodossa.

Se on Niemisen ja Helisalon mukaan väärin, sillä se epätasa-arvoistaa lähtökohtia. Taloustaitoa pitäisikin opettaa koulussa joko omana aineenaan tai osana jotain muuta oppiainetta, he sanovat.

– Koulussa sijoittamista ja taloustaitoa ei oikein opeteta lainkaan. Me haluamme osaltaan luoda tietoisuutta, että tällainen mahdollisuus on, Helisalo sanoo.

– Kysymme seuraajiltamme, mistä he haluavat tietää seuraavaksi ja teemme sitten sen mukaan julkaisuja. Palautetta sisällöstä on tullut meidän ikäisistämme opettajiin, Nieminen toteaa.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi yläasteen kotitaloudessa pitäisi olla kolmasosa taloudenhoitoa, mutta käytännössä se toteutuu vain harvoin. Taloustaitojen opettaminen onkin kiinni opettajan omasta kiinnostuksesta.

Rahajunnujen sisällöt ovat herättäneet opettajien huomion ja Helisalon mukaan opettajat ovat kysyneet jopa heiltä neuvoa siitä, mitä oppilaille kannattaisi taloudesta opettaa.

Kaksikko pitääkin hienona, että on pystynyt omalta osaltaan edesauttamaan pientä muutosta.

Rahajunnuihin idean Helisalo ja Nieminen saivat kesken 9. luokan tet-harjoittelujakson. Sijoittamisesta he olivat kiinnostuneet jo aiemmin.

” Koulussa sijoittamista ja taloustaitoa ei oikein opeteta lainkaan.

Helisalo ja Nieminen ovat tunteneet toisensa ensimmäisestä luokasta asti ja pysyivät keskenään samoilla luokilla koko peruskoulun ajan. Myös into sijoittamiseen syntyi samanaikaisesti ystäväpiirissä, kun kaverit alkoivat puhua sijoittamisesta.

Niemisen ensimmäiseksi osakkeeksi valikoitui Nokia, Helisalo sijoitti ensivaiheessa S&P 500 -indeksiin.

Nieminen kuvaa itseään pääsääntöisesti osakesijoittajaksi.

– Olen sijoittanut kultaan ja tutustunut monenlaiseen muuhunkin. Pääsääntöisesti keskityn osakepoimintaan, näin voisi kai sanoa, Nieminen pohtii.

Hän kertoo Nokian ohella sijoittaneensa moniin tunnettuihin suomalaisiin yrityksiin. Lisäksi amerikkalaiset teknologiafirmat ovat Niemisen mielestä kiinnostavia sijoituskohteita.

Helisalo sanoo pohtivansa sijoittamista hyvin pitkäjänteisesti. Niemisen tavoin hänellä on suoria osakeomistuksia, mutta paljon sijoituksia myös indekseissä.

Sijoituksia on Helsingin ja New Yorkin pörssiin listatuissa yrityksissä ja indekseissä.

– Paras sijoitusmuisto on ehdottomasti ensimmäinen voitollinen myynti. Oli mahtavaa ansaita ja siitä tuli hyvä fiilis, että selvästi on jotain tehty oikein. Tuntuu myös hyvältä, jos onnistuu dippauksen jälkeen löytämään mukavia juttuja hyvällä hinnalla, Helisalo sanoo.

Nieminen mainitsee yksittäiseksi onnistumiseksi sähköskoottereita valmistavan Niun. Kaksijakoiset ajatukset jäi siitä, että heti ensimmäiseen kolmeen sijoittajavuoteen tapahtui pörssiromahdus. Sitäkin Nieminen kutsuu opettavaksi kokemukseksi.

” Hyvästä rahankäytöstä kannattaa tehdä tapa ja olla pitkäjänteinen.

Molemmat sijoittavat töistään saamia rahoja ja mahdollisia syntymäpäivälahjoja. Toisina kuukausina käytännössä kaikki tulot sijoitetaan, joskus paljon pienempi osa.

Sekä Helisalo että Nieminen kertovat, ettei vanhemmilta ole saatu pesämunaa, vaan sijoitettavat rahat on tienattu omalla työllä.

Molempia kiinnostaisi aikuisuudessa tehdä uraa yrittäjänä ja sijoittamisesta he eivät luonnollisestikaan aio luopua. Helisalo on pallotellut monia ideoita, joista tällä hetkellä päällimmäisenä on oman terveysapplikaation kehittäminen.

Niemistäkin kiinnostaa yrittäjyys, mutta hän ei osaa vielä tarkalleen sanoa, minne lukion jälkeen suuntaa.

Sijoittamisen aloittamista harkitseville heillä on selvät vinkit.

– Aloita jo tänään. Eilen olisi ollut vielä parempi, mutta kelloa ei voi enää kääntää. Korkoa korolle -ilmiöstä hyötyy sitä enemmän, mitä vähemmän viivyttelee, Helisalo sanoo.

– Hyvästä rahankäytöstä kannattaa tehdä tapa ja olla pitkäjänteinen. Sijoittamisen aloittamisesta kannattaa puhua myös vanhempien kanssa, Nieminen lisää.