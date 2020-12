Miljonääri ja yrittäjäkonkari Kim Väisänen kertoo, mihin sijoittaa nyt

Moni on kertonut Kim Väisäselle haluavansa sijoittaa startup-yritykseen. ”Tulet todennäköisesti häviämään rahasi”, Väisänen vastaa heille.

–Jos ahdistuu pienistäkin arkielämän vastoinkäymisistä, yrittäjänä on koko ajan epämukavuusalueella. On paskapuhetta, että pitäisi mennä aina epämukavuusalueelle, Kim Väisänen sanoo.­

Yrityskaupoilla kuusi vuotta sitten rikastunut Kim Väisänen sijoittaa nykyisin erityisesti startup-yrityksiin.

– Startupeissa on kahdeksannumeroinen summa rahaa, siinä sivussa on niin sanottuja defensiivisiä asuntorahastoja tai muita, jotka tuottavat sen viisi prosenttia vuodessa, Väisänen kertoo.

Asuntojen arvo harvoin menee nollaan, kun taas startupeissa se on hyvin tavallista, Väisänen perustelee jakoa.

– Helpommalla saisin leipäni, jos sijoittaisin indekseihin.

Startup-yhtiöihin sijoittaminen on todellista riskipeliä, sillä vain harva lopulta lyö läpi.

– Startup-sijoittaminen on portfoliopeliä, eli on mahdollisimman monta firmaa, joihin sijoitetaan. Minulla on 26 firmaa, joihin on tehty 60 rahoituskierrosta.

– Monet soittelee, että haluan sijoittaa yhteen startupiin. Sanon heille, että tulet todennäköisesti häviämään rahasi.

Väisäsen mukaan startup-yrityksiä eli ulkoisesti rahoitettuja, voimakkaasti kasvavia yhtiöitä on Suomen yrityksistä 1–2 prosenttia.

Suuri yleisö saattaa muistaa Väisäsen Leijonan luola -ohjelmasta. Hän on pitkän linjan yrittäjä, joka rikastui myytyään perustamansa Blancco-ohjelmistoyhtiön vuonna 2014.

Väärää yrittämistä -kirjan pari vuotta sitten kirjoittanut Väisänen sanoo, että Suomessa yrittäjyyshype meni jo sairaaksi.

– Vuonna 2015 jo yksi viidestä halusi olla yrittäjä. Silloin oli hyviä esimerkkejä, oli Supercelliä ja Roviota. Silloin tuli niitä, jotka lähtivät yrittämään ”rahan takii” niin kuin Antti Tuiskun biisissä, ei rakkaudesta lajiin. Raha on erittäin huono motivaattori pitkän päälle.

Kovin terä yrittäjyyshypestä on Väisäsen arvion mukaan nyt kaikonnut, mikä on hänen mukaansa hyvä asia.

Hänen mukaansa yrittäjällä pitää olla kykyä omaehtoiseen ja itseohjautuvaan työntekoon. Lisäksi on oltava riskinsieto- ja riskinottokykyä.

– Jos ahdistuu pienistäkin arkielämän vastoinkäymisistä, yrittäjänä on koko ajan epämukavuusalueella. On paskapuhetta, että pitäisi mennä aina epämukavuusalueelle. Jos on vuodesta toiseen epämukavuusalueella, siinähän sairastuu.

Yrittäjyys ei todellakaan ole oikotie onneen. Väisänen huomauttaa, että esimerkiksi Applen Appstoreen tulee joka päivä 700 uutta peliä, ja todella kannattavia sovelluskaupan peleistä on alle sata.

Esimerkiksi Supercellin perustajat ovat keikkuneet viime vuosina tulokärjessä.

– Supercellillä oli aluksi 5–6 peliä, jotka floppasivat täysin, Väisänen muistuttaa.

Nyt startupeissa iso trendi on Väisäsen mukaan palvelut, joista veloitetaan joka kuukausi Netflixin tyyliin.

– Kaikki haluavat perustaa yrityksen, joka perustuu kuukausittaiseen tulovirtaan. Niitä yrityksiä on nyt valtava määrä toimialalla kuin toimialalla.

Väisänen mainitsee esimerkiksi Slurpin, joka toimittaa säännöllisesti pienpaahtimokahvia kotiovelle.

– Lähes kaikkea, mitä voidaan myydä kuukausiveloituksella, yritetään myydään kuukausiveloituksella. Esimerkiksi autonpesuja.