Öinen puhelu vei Satun viininviljelijäksi Uuteen-Seelantiin – nyt nainen tuottaa neljänneksen maasta Suomeen tuotavasta viinistä

Satu Lappalainen ja hänen miehensä, kartturi John Kennard tapasivat Jyväskylän MM-ralleissa. Kun Kennard läpäisi suomalaisen testin, päätyi pari yhteen ja omistamaan viinitilan Uuden-Seelannin Marlboroughista.

Oli vuosi 2002, kun Satu Lappalainen heräsi yölliseen puheluun. Soittaja oli John Kennard, uusiseelantilainen kartanlukija ja Lappalaisen seurustelukumppani.

Hän soitti kertoakseen ostaneensa viinitilan Uuden-Seelannin Marlboroughista, läheltä Blenheimin pikkukaupunkia.

Lappalainen vastasi unenpöpperössä, että puhutaan myöhemmin, kun Suomessa koittaa aamu.

Viinitilasta ei oltu puhuttu, Kennardin uutinen tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kennard asui tuolloin Britanniassa ralliuransa vuoksi. Lappalainen oli puolestaan toiminut Jyväskylässä tapahtumatuottajana pääasiassa rallien parissa. Töihin kuului järjestää muun muassa tallien henkilökunnalle majoituksia.

Jos Kennard oli jotain viinitilasta vitsillä puhunut, oli se jäänyt ajatuksen tasolle ja painunut unholaan. Kartturilla ei kuitenkaan ollut sopimusta, seuraavalle kaudelle, joten jotain piti keksiä. Kennard kysyi myös Lappalaista muuttamaan viinitilalle kesätöihin.

– Hän kysyi, olisiko kamalaa lähteä sinne. Ei ollut, ei tarvinnut pitkään miettiä, Lappalainen muistelee.

Kesätyö venyi kolmeksi vuodeksi ja siitä jälleen tähän päivään. Nyt Lappalainen ja Kennard kasvattaneet Vicarage Lane -viinitilansa hehtaarikokoa ja operoivat myös muita viinitiloja leasing-sopimuksella. Lisäksi pari hoitaa muiden viinitiloja sopimuksen mukaan.

Satu Lappalainen ja John Kennard haluaisivat laajentaa suoraan omistamiensa viinitilojen hehtaarikokoa.­

Kokonaisuudessaan heidän omistamiensa yhtiöiden liikevaihto on yltänyt 1,5 miljoonaan Uuden-Seelannin dollariin eli reilut 900 000 euron.

Pelkkä viinin liikevaihto ylsi niin ikään viime tilikaudella ensimmäisen kerran yli miljoonaan dollariin. Viinin vientiä käsittelevän tilaston mukaan Suomeen toimitettavista uusiseelantilaisista viineistä Lappalaisen ja Kennardin viinitila toimittaa litramääräisesti 25 prosenttia.

Suurin osa tästä on hedelmäistä ja helposti juotavaa valkoviiniä Sauvignon Blancia.

Kasvu on siis ollut huimaa.

Ennen Uutta-Seelantia Lappalainen, 52, asui Suomessa. Hän syntyi Keiteleellä Pohjois-Savossa, muutti vauvana Lahteen ja opiskeli nuorena yhteiskuntapolitiikkaa Jyväskylän yliopistossa. Siellä hän myös työskenteli ennen muuttoaan maailman toiselle puolen.

Jyväskylän MM-ralli ulkoistaa majoituksen lisäksi muun muassa vip-pakettien järjestelyjä, ja näiden molempien parissa Lappalainen työskenteli.

Ei liene yllätys, että myös Lappalaisen ja Kennardin tiet kohtasivat Jyväskylässä.

Kennard oli vuonna 2000 Subarun koordinaattorina ja hoiti näin ollen kaikkea logistiikkaa tiimin puolelta. Lappalainen ja Kennard kävivätkin paljon sähköpostivaihtoa, toinen tallin ja toinen kisajärjestäjän puolelta.

Kuten rallien hektisyydessä yleensä, asiat muuttuivat usein lennosta ja Kennard koki olleensa ilmeisesti ”hankala asiakas”.

– Hän kiitteli minua paljon ja pahoitteli hankaluuttaan. Korvaukseksi hän halusi viedä minut drinkeille, mutta enhän minä voinut sellaista luvata kaiken kiireen keskellä.

Asia jäi roikkumaan, kunnes koitti Lappalaisen mukaan tiistaipäivä. Rallit olivat kesken, puhelimet soivat ja Lappalainen kuvaili tilannetta hullunmyllyksi.

John Kennard ja Satu Lappalainen viljelevät viiniä Uudessa-Seelannissa. Joulukuussa ja tammikuussa, eli eteläisen pallonpuoliskon kesällä, viini kasvaa nopeimmin.­

Kesken töiden Lappalaista lähestyi mies. Mies oli nuorempi kuin Lappalaista henkilkohtaisesti kesken työpäivän lähestyvät keskimäärin. Hän esittäytyi Kennardiksi ja kysyi uudestaan drinkille.

Lappalainen kieltäytyi.

– Kysyin, että näyttääkö siltä, että minulla on aikaa.

Drinkkikutsu jäi tälläkin kertaa vastaanottamatta, ja rallit ehtivät loppua.

Kului aikaa ja Lappalainen jäi lomalle. Lomallaan hän suuntasi Kyproksen MM-ralliin jossa tiet kohtasivat jälleen Kennardin kanssa.

– Siellä ehdimme viimein drinkeille!

Mutta eihän se siihen jäänyt, vaan Kennard jatkoi jälkikäteen viestittelyä sähköpostitse. Lopulta hän kysyi Lappalaista luokseen Uuteen-Seelantiin.

– Ajattelin, että mikä idiootti hän nyt oikein on: emmehän edes tunne kunnolla. John sanoi, että tutustutaan sitten ja että hän tulee Suomeen. Niin siinä sitten kävi. Kaverieni kanssa pidimme hänelle perinteisen Suomi-viikonlopun. Olimme vuokranneet savusaunan, pelasimme Aliasta ja riittävä määrä olutta, että suu pysyy kosteana. Ajattelimme, että jos hän tämän testin läpäisee, niin ehkä lähden Uuteen-Seelantiin.

– Ja niinhän minä sinne lähdin.

Pariskunta ehti lomailla Uudessa-Seelannissa muutaman kerran ennen viinitilan ostoa ja pitkäksi venynyttä kesätyötä.

Nyt pian yrittäjien viinitila ”täysi-ikäistyy” ja matkalle on mahtunut paljon kokemuksia. Osan aikaa pari on ollut osa-omistajia, mutta vuodesta 2018 viinitila on ollut kokonaisuudessaan heidän omistuksessaan. Lähitulevaisuuden tavoitteena on ostaa yksi tällä hetkellä leasing-sopimuksella parille toimiva viinitila, mutta toistaiseksi neuvottelut eivät ole juuri edenneet.

Viinitilat pari hankki kokokonaisuudessaan omistuukseensa jälleen 2018.­

Lappalainen on nauttinut elämästään yrittäjänä, eikä olisi valmis palaamaan enää työskentelemään muiden ehdoilla. Hän myöntää, ettei lähtiessään tiennyt viinitilan omistamisesta mitään.

Tehdessä on oppinut.

Pari ei työllistä säännöllisesti itsensä lisäksi ketään. Kesällä, eli joulu-tammikuussa, viiniköynnökset voivat kasvaa päivässä 15 senttimetriä ja työtä on muutenkin paljon. Silloin pari hankki muiden viinitilallisten tavoin lisätyövoimaa ulkopuolisen firman kautta.

Toimintaa voi verrata suomalaisiin mansikkatiloihin. Samoin kuin Suomessa, korona vaikeuttaa ulkomaalaisen kiiretyövoiman saapumista maahan.

Viinitilan pyörittäminen on fyysistä. Kesäkaudella pari ei ehdi juuri lomailla: kun kasvukausi on, silloin on tehtävä. Sikäli viinitilan ylläpitäminen ei eroa muista maatiloista.

Talvikaudella rempataan rakennuksia ja markkinoidaan viiniä. Tuolloin yrittäjät matkustavat Suomeen, päämarkkina-alueelle, markkinoimaan ja osallistumaan messuille. Tänä vuonna vuosittainen matka jäi väliin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004.

– Toukokuusta juhannukseen on hyvä aika markkinoida. Toinen hyvä aika on elo- ja syyskuussa, kun on messuja. Siinä välissä ehtii lomailla, Lappalainen sanoo.

Suomen lisäksi päämarkkina-alueita on Baltiassa. Ruotsiin ja Norjaan viiniä yritetään viedä, mutta maiden alkoholimonopoli on lyönyt kapuloita rattaisiin.

Uuden-Seelannin sisämarkkinat ovat merkitykseltään Lappalaisen ja hänen miehensä yrityksellä todella pienet.

Viinitiloja on maassa lukuisia ja menestyminen on vaikeaa tuntemattomana. Vicarage Lanen viinit ehtivät olla paikallisessa marketissa reilut kaksi vuotta, eikä tuona aikana voitolle päästy.

– Täällä on hurja kilpailu ja pieni kate.

Pari tapasi Jyväskylässä, sitten Kyproksella.­

Viinibisnes on muutoinkin armotonta. Lappalainen ja Kennard tienaavat ”ihan hyvin”, mutta mikään kultakaivos viininviljely ei ole. Lappalainen sanoo, että yhtiö on alle 20 prosentin voittoluokassa.

Viinillä tienaa kuitenkin sen verran, ettei huolta tulevaisuudesta tarvitse tuntea.

– Ei viinitilan omistaminen ole sitä, että naukkailtaisiin vain viiniä ja katseltaisiin auringonlaskua. Se on kovaa työtä.

Tislaamoiden kaltaisesti viinitilat tuottavat viiveellä, sillä viiniä pitää kypsyttää. Lappalainen sanoo, että jopa pari ensimmäistä vuotta voi mennä lähes nollatuloilla, kunnes viinin myynnistä alkaa virrata viimein rahaa.

Viiniviljelystä haaveilevalle Lappalaisella onkin yksi neuvo:

– Varmista, että kasvattamillesi rypäleille ja mahdollisesti tuottamallesi viinille on oikeasti kysyntää. Tämä on hyvin kilpailtu ala ja voittoja joutuu odottamaan, jos niitä edes saa.