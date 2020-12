Vakuutusyhtiöt ovat koronakriisin suuria selviytyjiä, osalla kannattavuus jopa parantunut – ”Tulos näyttää muodostuvan erinomaiseksi”

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta on kärsinyt selvän kolauksen, mutta korvauskulujen merkittävän laskun myötä niistä monella pyyhkii hyvin.

Keväällä vitsit olivat vähissä myös vakuutusyhtiöissä. Suomen tunnetuimmat vakuuttajat pelkäsivät, että yllättäen iskenyt koronapandemia olisi shokkihoitoa niiden bisnekselle.

Yhtiöt kokoon katsomatta uskoivat menettävänsä asiakastulojaan, koska lomautus- ja työttömyysuhka kasvoi dramaattisesti. Lisäksi heti ensiaallossa ne tiesivät joutuvansa merkittävien matka- ja keskeytysvahinkojen maksajiksi.

Kun tilannetta katsotaan nyt loppuvuodesta, vakuutusyhtiöiden huoli näyttää kuitenkin osoittautuneen turhaksi – nimenomaan niiden perusvakuutustoiminnasta eli muun muassa auto- ja tapaturmavakuuttamisesta puhuttaessa. Itse asiassa yhtiöt vaikuttavat kriisin suurilta selviytyjiltä, jotkut jopa voittajilta.

Tämä selviää IS:n selvityksestä, jossa perusvakuutustoiminnan kuluvan vuoden kehitystä kysyttiin Pohjola Vakuutuksesta, Ifistä, LähiTapiolasta, Fenniasta ja Pohjantähdestä.

– Ifin vakuutustoiminnan tulos on koronapandemian aikana ollut kokonaisuutena hyvä Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa: asiakaspysyvyys on ollut aiempaan tapaan hyvä, asiakasmäärä on jatkanut kasvua ja myös maksutulo on kasvanut maltillisesti haastavista ajoista huolimatta, Ifin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Tiina Voipio kertoo.

Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä.­

– Meillä vahinko­vakuuttamisen vakuutus­maksu­tuotot ovat kasvaneet lähes 2 prosenttia. Samaan aikaan korvauskulut ovat laskeneet taloudellisen toimeliaisuuden vähentymisen myötä 6 prosenttia vertailukaudesta. Asiakasliiketoiminnan tulos on olosuhteet huomioiden hyvä, mutta sijoitustulos on toki selvästi edellisvuotta heikompi, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä puolestaan sanoo.

Fennian vakuutus- ja korvauspalveluiden johtaja Antti Huhtala kertoo yhtiön tuloksen pysyvän stabiilina edellisvuoteen verrattuna. LähiTapiola Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Pekka Antikainen mukaan asiakasomisteisen yhtiön liiketoiminnan kate oli vuonna 2019 noin 0,1 prosenttia ja nyt vuonna 2020 tämänhetkisen arvion mukaan noin 1,3 prosenttia.

Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen.­

Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen taas yllättää kertomalla, että yhtiön vahinkosuhde oli vuoden kolmen ensimmäiseltä kvartaalilta sen historian paras, 61 prosenttia. Vertailun vuoksi: Pohjola Vakuutuksessa vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde on ollut 86 prosentissa.

– Yhtiömme koko vuoden tulos näyttää muodostuvan erinomaiseksi. Vakuutussuhde noussee loppuvuoden aikana noin 70 prosentin tietämille, mutta sekin on huima saavutus näinä aikoina, Kiiliäinen alleviivaa.

– Olemme saaneet kriisin aikana keskimäärin 800 uutta asiakasta per kuukausi.

Ensin kanveesiin, sitten ylös

Vakuutusyhtiöt puhuvat yhteen ääneen ”täysin poikkeuksellisesta vuodesta”. Yhtiöiden vuosinäkymät ovat heitelleet laidasta laitaan: välillä on tullut reippaasti lunta tupaan, välillä taas maksutaakka on pudonnut yllättävästi ja huomattavasti.

– Pandemian aikana If on maksanut merkittävästi tavallista enemmän korvauksia etenkin matkavakuutuksista, näistä ylivoimaisesti suurin osa on ollut keväällä korvattuja matkojen peruuntumisia. Yhteensä If maksoi koronaan liittyviä korvauksia kaikissa Pohjoismaissa kolmen ensimmäisen kvartaalin (tammi–syyskuu) aikana yli 36 miljoonaa euroa, Tiina Voipio sanoo.

Matkojen peruuntuminen on näkynyt vakuutuksissa.­

– Pohjola Vakuutus korvasi koronapandemiaan liittyviä vahinkoja tammi-syyskuun aikana yhteensä 26 miljoonalla eurolla. Korvatuista vahingoista valtaosa koostuu isojen tapahtumien keskeytysvahingoista sekä matkavahingoista. Jälkimmäisten osuus kaikista koronaan liittyvistä vahingonkorvauksista on hieman alle kolmasosa, Olli Lehtilä kertoo.

Fennian Antti Huhtala muistuttaa, että keväällä monet asiakkaat laittoivat autojaan niin sanotusti seisontaan, erityisesti taksiyrittäjät. Lisäksi palkkasummiin pohjautuvat vakuutusmaksutulot pienenivät heikentyneen työllisyysasteen vuoksi.

– Toisaalta korvattavat vahingot keväällä putosivat selvästi. Esimerkiksi työajalla tai -matkalla tapahtuneita tapaturmia korvataan Tapaturmavakuutuskeskuksen arvion mukaan 15 prosenttia viimevuotista vähemmän, Huhtala tiivistää.

IF ja Pohjola Vakuutus korostavat, että erityisesti liikenne- ja henkilövakuutusten korvaustaakka putosi radikaalisti keväällä.

– Koronan rajoitustoimet vähensivät yleisesti taloudellista toimeliaisuutta, mikä näkyi omaisuusvahingoissa, mutta erityisesti ajoneuvovahingoissa. Maalis-toukokuussa ajoneuvovahinkoja sattui 30 prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Kesän ja syksyn aikana ajoneuvovahinkojen määrä on kuitenkin jo palannut vuodenajalle tyypilliseen tasoon – ja sitä korkeammallekin, Lehtilä hämmästelee.

LähiTapiolan Pekka Antikainen lisää, että syksyllä vakuutusyhtiöiden taakkaa lisäävät asiakkaille korvattavat koronatestit, joita on kuukaudessa tuhansia kappaleita. Kun ihmiset ovat jälleen kesästä lähtien liikkuneet lähes tavanomaiseen tapaan, myös tapaturmakorvaustaakka on jälleen kasvanut.

– Ifin tilastojen perusteella esimerkiksi korvattavia vapaa-ajan tapaturmia on tällä hetkellä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, Voipio summaa.

Vakuutusten kysyntä kasvanut

Ifin mukaan tänä vuonna etenkin yksityisasiakkaiden henkilövakuutusten kysyntä on kasvanut, koska moni on halunnut varmistaa olevansa oikein turvattu esimerkiksi sairastumisen varalta. Myös yleistä harraste- ja vapaa-ajan tuotteiden kulutuskysynnän kasvua on näkynyt.

– Lisäksi vuoden kolmannella neljänneksellä muutto- ja asunnonostohalukkuus kasvoi, Voipio täsmentää.

Noin 100 000 asiakkaan Pohjantähti on niin ikään jatkanut kasvuaan. Yhtiö kertoo menestyneensä kolmen seikan vuoksi.

– Oikotietä onneen ei ole ollut, vaan ensinnäkin olemme tunnistaneet kokoluokkamme. Alan pienen toimijan ketteryydellä pystyimme luomaan muutamassa päivässä olympiatason suorituksella uusia asiakaskohtaamisen malleja, Kiiliänen ruotii.

– Toiseksi meillä on ollut tuuriakin matkalla, sillä suurvahinkoja on tapahtunut poikkeuksellisen vähän. Kolmanneksi taustalla on vaikuttanut korona. Korvattavaa on yksinkertaisesti ollut normaalia vähemmän.

Vaikka vakuutusyhtiöiden perustoiminnan tulos on odotettua parempi, osalla yhtiöistä vuoden kokonaistavoite saattaa jäädä hieman miinukselle. Pohjola Vakuutuksen Lehtilä muistuttaa, että sijoitusmarkkinoiden volatiliteetti on laskenut.

– Korona on heikentänyt oleellisesti sijoitustoiminnan tuottotasoamme. Koronakriisin kokonaisvaikutusta ei voi vielä kuin arvailla, koska kriisi jatkuu edelleen ja aiheuttaa monenlaista epävarmuutta myös ensi vuoden osalta, hän painottaa.