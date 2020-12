Palvelevien konttorien määrä vähenee – Fiva muistuttaa pankkeja ei-digitaalisten palvelujen merkityksestä

Palvelut ovat toimineet kohtuullisen hyvin myös koronapandemian aikana.

Asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin on toteutunut kohtuullisen hyvin koronapandemian aikana, toteaa Finanssivalvonta (Fiva) vuosittaisessa selvityksessään. Pankkipalvelujen yhä laajempi digitalisoituminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia niille asiakkaille, jotka eivät pysty hoitamaan pankkiasioitaan verkossa.

– On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka pandemia on kiihdyttänyt digitaalisten palveluiden käyttöä, pankkien pitää myös jatkossa huomioida ei-digitaalisia palveluita käyttävien tarpeet. Peruspankkipalveluiden saatavuus on turvattava myös poikkeusoloissa, muistuttaa Fivan johtaja Anneli Tuominen tiedotteessa.

Pankit ovat Fivan mukaan pääsääntöisesti tunnistaneet hyvin sen, että asiakkaiden osaamisessa on eroja ja tarjonneet erilaisia mukautuksia, neuvontaa ja opastusta. Mukautusten taso ja tarjotut vaihtoehdot digitaalisille palveluille vaihtelevat pankkiryhmien välillä.

Ikääntyneet maksavat palveluista enemmän

Koronatilanne on näkynyt siinä, että osa konttoreista on pidetty suljettuina ja konttoreissa asiointi on edellyttänyt ajanvarausta. Samalla pitkään jatkunut konttoriverkostojen harveneminen on edennyt. Henkilöasiakkaita palvelevia konttoreita oli tämän vuoden syyskuussa 769, kun lukumäärä vuotta aiemmin oli 790.

Palvelujen hinnoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Suurin muutos koskee automaateilla tehtäviä käteisnostoja, joita mikään pankki ei enää tarjoa rajoituksetta ilmaiseksi.

Pankkiasioiden hoitaminen on edullisinta niille, jotka käyttävät digitaalisia palveluita. Tilastokeskuksen mukaan verkkopankkia oli viimeisen kolmen kuukauden aikana käyttänyt 87 prosenttia 16–89-vuotiaista. Osuus kuitenkin laskee käyttäjien iän myötä selvästi. Viime vuonna 75–89-vuotiaista verkkopankkia käytti vain 36 prosenttia. Tästä seuraa, että valtaosa ikääntyneistä joutuu maksamaan pankkipalveluistaan enemmän.

Finanssivalvonta kiinnittää pankkien huomiota siihen, että asiakkaiden palvelujen hinta ei saa muodostua kohtuuttomaksi niille jotka eivät käytä digitaalisia palveluja.

– Esimerkiksi laskunmaksun hinnoittelussa konttoreissa tai maksupalvelukuorilla on merkittäviä pankkikohtaisia eroja, Fiva huomauttaa.

Myös käteisen jakeluverkostoa pitää tarkkailla, Fiva katsoo. Se suosittelee, että pankit tutkivat mahdollisuuksia laajentaa käteisen jakelua esimerkiksi kauppiasyhteistyötä laajentamalla.

Finanssivalvonnalla on lakisääteinen tehtävä valvoa, miten peruspankkipalveluja on saatavana ja mitä ne maksavat. Luottolaitostoimintaa koskeva laki määrää, että maksupalveluita tarjoavien pankkien tulee tarjota laillisesti Eta-valtiossa asuville perusmaksutili, jota voi käyttää muun muassa varojen tallettamiseen, maksujen hoitamiseen ja käteisen nostamiseen.