EK: Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne romahtanut

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on romahtanut koronakriisin aikana niin kysynnän, työntekijämäärän, investointien kuin viennin osalta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrittäjyysbarometri.

–Koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä. Alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa, sanoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen tiedotteessa.

Hänen mukaansa kustannustuen jatkamiselle on huutava tarve, jotta työllistäjiä ei menetetä.

EK:n puolivuosittain julkaiseman yrittäjyysbarometrin mukaan odotukset ensi vuodelle ovat erityisen synkät Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Näkymät ovat vähiten negatiivisia Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Ensi vuonna luvassa

investointilama

Tänä vuonna työntekijämääräänsä on lisännyt 14 prosenttia ja vähentänyt 39 prosenttia pk-yrityksistä. Ensi vuonna työntekijämäärän kasvuun uskoo 12 prosenttia ja vähentymiseen 26 prosenttia yrityksistä.

Kyselyn mukaan ensi vuosi on viemässä pk-sektoria kohti investointilamaa. Investointien arvioidaan supistuvan ensi vuonna kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jopa alkuvaiheen kasvuyrityksillä investoinnit ovat menossa pakkasen puolelle.

Suomessa on noin 83 300 työnantajayritystä. Niistä on alku- ja kasvuvaiheessa karkean arvion mukaan nyt noin 9500 yritystä. Viime vuonna vastaava luku oli 13 500.

EK:n kyselyyn vastasi 1187 yritystä marraskuun aikana.