Järjestöt pettyneitä Fortumin uuteen strategiaan: ”Fortum ei ole mikään edelläkävijä”

Järjestöjen mukaan valtion omistajaohjauksen pitäisi varmistaa, että myös valtionyhtiöt kantavat vastuunsa ilmastokriisin vastaisessa taistelussa.

Valtionyhtiö Fortumin tänään julkaisema uusi strategia ei vastaa järjestöjen mukaan ilmastokriisiin. Ympäristöjärjestö Greenpeacen ja WWF Suomen, kansalaisjärjestö Finnwatchin ja Hiilivapaa Suomi -kampanjan allekirjoittamassa tiedotteessa vaaditaan, ettei valtion omistajaohjaus seuraisi vain sivussa riittämättömiksi kuvattavia toimia. Järjestöjen mukaan omistajaohjauksella tulee varmistaa, että myös valtionyhtiöt kantavat vastuunsa ilmastokriisin vastaisessa taistelussa.

– Tänään julkistettu strategia ei vastaa ilmastokriisiin – strategiasta puuttuu fossiilisista luopuminen riittävässä aikataulussa, ja panostus fossiiliseen kaasuun näyttää jopa kasvavan. Fortum jatkaa fossiiliyhtiönä, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen.

Järjestöjen julkaiseman tiedotteen mukaan Fortum tavoittelee hiilineutraaliutta Euroopassa 2035, mutta kaikkia päästöjä ja kaikkea toimintaa koskeva tavoite on vasta vuodessa 2050.

Toisin sanoen Fortum ei ole sitoutunut hiilineutraaliuteen muilla mantereilla yhtä nopeasti kuin Euroopassa.

Koska suuri osa yhtiön päästöistä syntyy Euroopan unionin ulkopuolella huomattava ilmaston kuormittaminen voi jatkua vielä vuosikymmenten ajan, järjestöt toteavat

– Fortum on puhunut edelläkävijyydestä, ja hallituksen keväinen omistajaohjausta koskeva periaatepäätös penää kunnianhimoa suhteessa verrokkiyhtiöihin. Tässä suhteessa uusi strategia on pettymys. Käytännössä omistaja joutuu tyytymään siihen, ettei Fortum ole mikään edelläkävijä, vaan se on vaarassa jäädä yhdeksi Euroopan viimeisistä fossiiliyhtiöistä, Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola toteaa tiedotteessa.

Fortumin ja Uniperin energiatuotannosta merkittävä osa pohjaa edelleen fossiiliseen energiaan. Keväisessä yhtiökokouksessaan Fortum lupasi, että tulevaan strategiaan sisällytetään kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, jotka kattavat sekä Fortumin että Uniperin toiminnan.

– Uusi strategia ei luo uskottavaa polkua. Olisimme edellyttäneet strategialta aikataulutettua koko toiminnan kattavaa 1,5 asteen mukaista päästövähennyssuunnitelmaa, jonka olennainen elementti on selkeä päättymispäivä fossiiliselle energialle. Kevään 2021 yhtiökokouksessa valtio-omistaja ja muut osakkeenomistajat joutuvat harkitsemaan, ansaitseeko johto tästä vastuuvapauden”, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Uusi strategia lupaa lisää panostusta fossiiliseen kaasuun fossiilisten energianlähteiden alasajon sijaan. Järjestöjen mukaan kokonaiskuvaa hämärtää se, että Fortum puhuu “puhtaasta kaasusta”. Korulauseiden sijaan yhtiön tulisi kertoa selvästi, mistä siinä on oikeasti kyse. Toisin sanoen Fortumin pitäisi selventää, missä määrin kyse on uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä ja missä määrin esimerkiksi maakaasusta ja hiilidioksidin talteenotosta, järjestöt painottavat.

– On harhaanjohtavaa puhua puhtaasta kaasusta, sillä kaikesta fossiilisesta kaasusta on päästävä eroon. Uudet investoinnit kaasuun tarkoittavat lukittautumista energialähteeseen, jolla ei ole tulevaisuutta, sanoo Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori tiedotteessa.

Järjestöt vaativat, että valtion omistajaohjaus varmistaa, että Fortum sekä muut valtionyhtiöt sitoutuvat jatkossa riittäviin ilmastotoimiin ja laativat suunnitelman fossiilisten energialähteiden alasajosta.