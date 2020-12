Mökkiä vuokraamalla voi lyödä rahoiksi jouluna – Lapin lisäksi myös lähempänä sijaitsevat kelpaavat nyt suomalaisille

Uudet alueet ovat nousussa.

Joulumökkien vuokraus käy ennätyksellisen kuumana, vaikka ulkomaalaisia asiakkaita ei näy. Normaalisti ulkomaalaisten osuus joulun ajan mökkivuokraajista on jopa 30 prosentin luokkaa, mutta tänä vuonna suomalaisten mökkimatkaajien osuus on noussut merkittävästi, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

Olkkolan mukaan normaaliin talveen verrattuna lähimatkailu on korostunut mökkivuokrauksessa. Normaalisti mökkejä vuokrataan joululomilla pääasiassa Lapista, Koillismaalta ja Keski-Suomen isoista hiihtokeskuksista, mutta tänä vuonna joulumökkejä haetaan myös lyhyemmän automatkan päästä.

Olkkolan mukaan ei voi erityisesti sanoa minkään alueen korostuvan, mutta esimerkiksi normaalisti kesälomamatkailijoita houkutteleva Järvi-Suomi nousee esille.

– Hiihtokeskuksilla on oma kannattajakuntansa myös ja sielläkin on kotimainen kysyntä kasvanut. Korona on kuitenkin johtanut siihen, että mökit ovat muuallakin Suomessa kysyttyjä ja varsinkin lähimatkailu on noussut trendiksi, Olkkola sanoo.

Myös luontomatkailukohteet ovat kasvattaneet suosiota.

Rukan hulppea mökki on jo jouluksi varattu.­

Olkkola sanoo, että kesämökeiltä on tunnetusti vaadittu tiettyjä minimivaatimuksia. Mökkivuokraajien vaatimustaso on vuosi vuodelta noussut ja se on myös vaikuttanut siihen, että tarjonnan laatu on tasapäistynyt. Varsinkaan talvimökeissä ei kovinkaan riisuttuja versioita.

Kesällä mökin suosioon vaikuttavat rantasauna, oma ranta ja mahdollisesti vene. Talvella mökiltä toivotaan saunaa, mutta muuten asiakkaiden toiveet eroavat paljonkin.

Yksi saattaa haluta mökin läheltä hiihtopolkua tai laskettelukeskusta kun toinen haluaa vain rentoutua takkatulen ääressä.

– Eniten kysyntää talvimökeille on kuitenkin hiihtokeskusten ympärillä. Niitä löytyy luonnollisesti muualtakin kuin Lapista. Pitää muistaa, että osa haluaa käyttää joululomansa esimerkiksi lukemiseen, eli meitä on moneksi.

Kuusamosta löytyy mökki, jonka viikkovuokra on 502 euroa.­

Normaali mökkivuokraaja varaa joulumökin keskimäärin neljäksi päiväksi. Vuokra-aika on supistunut, sillä ennen mökki vuokrattiin jopa viikoksi.

Mökkien hinnat vaihtelevat Olkkolan mukaan huomattavasti. Kalleimmista mökeistä joutuu pulittamaan useampia satoja euroa päivältä, kun taas halvimmillaan mökin saa noin 100 euron päivävuokralla.

Joulunaikaan mökkien hinnat ovat korkeammalla kuin esimerkiksi tammikuun puolivälissä. Hintaan vaikuttaa myös sijainti ja kysyntä: etsimällä mökkiä kauempaa laskettelukeskuksista ja suurista kaupungeista voi säästää pitkän pennin.

Usein kesälomamökkeilyyn suositut mökit ovat halvempaa hintakategoriaa talvella, kun taas talvimökit kesällä.

– Hinnoittelu on aiempaa useammin dynaamista eli ajoissa olemalla säästää.

Inarissa sijaitsevan mökin viikkohinta on tammikuussa noin 2 842 €.­

Entäpä jos mökinomistaja haluaisi vielä asettaa mökkinsä jouluvuokralle?

Olkkola sanoo, että se on periaatteessa mahdollista myös Lomarenkaan kautta, mutta mökin pitää olla jo valmiiksi hyvässä kunnossa. Airbnb:stä ja Tori.fin kautta vuokrattavista mökeistä poiketen Lomarengas vastaa asiakkaalle vuokrattavista mökeistä. Edellä mainituissa kauppapaikoissa mökin omistaja on suoraan vastuussa kaikesta.

– En silti sano, etteikö meidän kautta voisi mökkiään laittaa vielä jouluksikin vuokralle.

Olkkolan mukaan pikavoittoja on kuitenkin turhaa hakea, vaan päätös mökkivuokrauksesta kannattaa tehdä harkiten ja vuokraamista voi laajentaa myös muuhun talvikauteen.