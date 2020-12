Finnairin Airbus A319-112 nousi viimeiselle lennolleen kohti Englantia – takana 21 vuotta ja 32710 nousua

Kierrätyksessä voidaan hyödyntää jopa 90 prosenttia koneen osista.

Finnarin Airbus A319-112 lähti tiistaina viimeiselle matkalleen kohti Englannin Cotswoldia, jossa kone puretaan kierrätystä varten.

Asiasta kertovan uutissivusto Lentopostin mukaan kone lähti joutsenlennolleen ilman Finnairin tunnuksia, jotka oli poistettu koneen rungosta jo aiemmin. Lehden mukaan kierrätykseen päätyvän koneen tunnus on OH-LVA.

Lentoposti kertoo kyseessä olevan ensimmäinen Finnairin kierrätettävä eli purettava Airbus-kapearunkokone. Finnairin mukaan kyseinen kone ehti olla käytössä 21 vuotta ja lentäneen kaikkiaan 32 710 lentoa. Lentotunteja koneelle kertyi yhteensä noin 55 367.

Määränpäässään Länsi-Englannissa Finnairin yhteistyökumppanit purkavat kyseisen koneen, josta kaikkiaan 90 prosenttia voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Osa materiaaleista, kuten alumiini tullaan kierrättämään muille toimialoille.

– Lentokoneen runko on suunniteltu kestämään tietty määrä paineistuskertoja ja laskeutumisia, minkä jälkeen runko tulee viranomaismääräysten mukaisesti poistaa käytöstä. Koneessa on noin 2 000 muiden koneiden kanssa vaihtokelpoista osaa, joista monella on vielä paljon käyttöikää jäljellä, vaikka runko jääkin pois käytöstä. Nämä osat voidaan irrottaa ja käyttää muiden lentokoneiden huoltamiseen, taustoittaa Finnairin laivaston hallinnasta vastaava johtaja Miika Haatio yhtiön verkkosivuilla.

Kierrätyksellä on ekologisuuden lisäksi myös taloudellinen puoli.

– Kun osat on tarkastettu ja tarvittaessa huollettu, suurin osa niistä voidaan asentaa takaisin muihin Finnairin koneisiin tai vaihtoehtoisesti myydä muille lentoyhtiöille, Haatio jatkaa.