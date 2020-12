Pizzeria Taalintehtaalla loi koronatuella digitaalisen kyypparin: kaljan voi tilata pöytään puhelimella

Business Finlandin tuki mahdollisti palvelun, jossa tilauksia voi tehdä pöydästä puhelimella.

Portside on palvellut ruokailijoita vuodesta 1988. Ravintolapäällikkö Carissa Lehtolainen on miettinyt digipalvelun toimivuutta ravintolan lähtökohdista.­

– Katso, tästä kun painaa, niin tähän voi kirjoittaa, jos haluaa vaikka toisen oluen, selittää yrittäjä Jukka Siitonen ravintolapöydässä kännykkä kädessään.

Ravintolaa Taalintehtaalla pöyrittävä Widow Invest Oy sai toukokuussa Business Finlandin koronatukea 30 000 euroa service call -palvelulle, jossa ravintolan asiakkaat voivat älypuhelimellaan tilata juomia ja ruokaa tai kutsua tarjoilijan paikalle.

Näin palvelu nopeutuu – eikä henkilökuntaa tarvita niin paljon. Säästöä syntyy esimerkiksi kannettaessa juomia pöytiin terassille, etenkin sunnuntaipalkoilla.

Portside ja Stall’s-baari sijaitsevat 1840-luvun rantamakasiineissa Taalintehtaan satamassa.­

– Tämä digitaalinen kyyppari vähentää henkilöstökuluja sellaisissa paikoissa missä myytävät tuotteet ovat pääasiassa juomia. Niitä on helppo ja nopea tilata, sanoo Siitonen.

– Mutta ruokatilauksissa asiakas haluaa henkilökohtaista palvelua ja keskustella tarjoilijan kanssa.

Palvelu toimii verkko-osoitteessa eli ei vaadi sovelluksen asentamista puhelimeen. Sitä moni ei viitsi tehdä, mutta verkko-osoitteeseen voi puhelimella surffata helposti antamalla pöydän numeron ja kirjoittaa valikkoon toiveensa.

Siitosen ja hänen kumppaninsa yritys pyörittää Kemiönsaaren Taalintehtaalla ravintola-pizzeria Portsidea ja viereistä Stall’s-baaria. Käytännössä palvelua ei juuri ole ehditty kokeilla, sillä ravintoloiden toiminta suljettiin marraskuun alussa koronan ja matkailusesongin loppumisen takia.

Pöytäteline kertoo asiakkaalle, kuinka kutsua tehdä tilaus kännykällä.­

– Nyt testattu pilottiprojekti oli mielestämme hyvä. Asiakkaiden antama palaute oli pääsääntöisesti hyvää. Asiakas on ok, kun huomaa, että henkilökohtaista palvelua on uusista innovaatioista huolimatta.

– Ongelmia tosin lisää, että Taalintehtaan ainokainen pub-yökerho on suljettu koronan takia, joten testaus- ja kehitystyö oikeiden asiakkaiden kanssa on haastavaa. Mutta meillä on tähtäimessä, että maaliskuussa Portside avaa toimintansa ja Stall’s heti, kun rajoitukset sen mahdollistavat.

”Ilman koronaa asiakas ei tilaisi kaljaa kännykällä”

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Business Finland alkoi keväällä jakaa avustuksia koronaepidemiasta kärsineille yrityksille tilanneanalyyseihin ja toiminnan kehittämiseen. 20. marraskuuta mennessä 20 000 projektia oli saanut rahoitusta yhteensä lähes 990 miljoonaa euroa.

– Meidän kohdalla Business Finland mahdollisti sen, että oli mahdollista lähteä tutkimaan ja pilotoimaan servicecall.fi-palvelua.

Siitonen kertoo hahmotelleensa tämäntyyppistä palvelua jo aiemmin, mutta koronan takia rutiineja piti miettiä uudelleen.

– Työntekijät ja asiakkaat rupesivat miettimään kontaktien merkitystä. Ilman koronaa asiakas ei välttämättä tilaisi kaljaa pöytään kännykällä kovin helposti, koska asia on aina hoitunut kättä heiluttamalla.

Palvelua käyttääkseen ei tarvitse ladata aplikaatiota, mikä madaltaa satunnaisen asiakkaan kynnystä käyttää sitä.­

Siitosen mukaan ilman Business Finlandin tukea hanketta ei olisi voitu aloittaa.

– Tosin käytäntö on nyt osoittanut, että tämän luokan projekteissa on paljon muuttuvia tekijöitä, joita ei voi ennalta tietää. Nopeasti huomaa, miten kallista on alan ammattilaisten palkkaaminen kehitystyöhön. Olemme laittaneet omaa rahaa ja aikaa paljon tähän projektiin. Havaittuja epäkohtia joudutaan vielä korjaamaan.

– Olen palkannut projektiin projektiluonteisesti koodarin, joka toteuttaa hanketta. Osa palvelusta on ostettu tilaustyönä.

Pyyntö kuuluu toisestakin rakennuksesta

Siitonen kertoo käyneensä alustavia keskusteluja muutamien Kemiönsaaren majoitustoimijoiden kanssa palvelun käytöstä näiden kohteissa. Hänen mukaansa palvelu sopii erinomaisesti vip-tiloihin.

– Henkilökunnan ei tarvitse koko ajan kytätä, tarvitaanko palvelua vip-tiloihin. Asiakas pystyy viestittämään helposti henkilökunnalle tarpeensa.

Widow Invest pyörittää Taalintehtaan edustalla lähinnä yrityskäyttöön Bergholmenin vuokrahuvilaa, jonka asiakkaiden toiveita pystytään myös kuuntelemaan palvelun kautta. Siellä palvelua on testattu viime kesän ajan.

Portsiden on tarkoitus alkaa pyörittää ensi kesänä läheisessä tehtaan entisessä pääkonttorissa toimivaa Dals inn -majataloa, jolloin asiakkaat voivat Siitosen vision mukaan viestittää esimerkiksi siivoustarpeista ja pizzatilauksista ravintolaan henkilökunnalle.

– Aika näyttää millaiset palvelut lyövät läpi. Taalintehdas oli ensimmäisiä kyliä, jonne sähkövalot tulivat ja bitcoineilla saattoi maksaa pizzan. Taalintehdas on myös Suomessa ensimmäisten kylien joukossa, jossa kaljaa pystyy tilaamaan pöytään langattomasti omalla kännykällä, Siitonen naurahtaa.