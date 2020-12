Exxonilta historian suurimmat alaskirjaukset – taustalla öljyn ja kaasun kysynnän romahdus

Yhdysvaltalainen öljy-yhtiö Exxon Mobil kertoo tiedotteessaan, että se tekee 17–20 miljardin dollarin arvonalennuskirjauksen, joka koskee etenkin maakaasuliiketoimintaa ja on yhtiön historian suurin.

Samalla Exxon laskee ensi vuotta koskevaa investointiennustettaan. Se arvioi nyt, että investoinnit jäävät 16–19 miljardiin dollariin eli pienimmiksi 15 vuoteen. Tämänvuotisten investointien yhtiö on ennakoinut asettuvan noin 23 miljardiin dollariin.

Exxon on muun öljyteollisuuden tapaan kärsinyt öljyn hinnan laskusta ja siitä, että öljyn ja kaasun kysyntä on romahtanut koronapandemian seurauksena. Lisäksi sen tekemät investoinnit tuottaneet heikosti, koska niitä koskevat päätökset on tehty, kun öljyn hinta oli paljon korkeampi kuin nyt.

Lukujen suuruudesta huolimatta alaskirjaus on aiemmin ilmoitettua pienempi. Tulosjulkistuksensa yhteydessä noin kuukausi sitten Exxon varoitti saattavansa kirjata noin 30 miljardin dollarin arvonalennukset.

Toisin kuin monet kilpailijansa, Exxon pitää kiinni osingonjakotavoitteestaan ja tähtää yhä siihen, että se jakaa omistajilleen ensi vuonna yhteensä 15 miljardia dollari osinkoina. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat analyytikot pitävät tasoa kestämättömänä, kun otetaan huomioon öljyn alhainen hinta.

Alaskirjaukset koskevat Exxonin toimintoja Argentiinassa ja läntisessä Kanadassa. Lisäksi yhtiö tekee huomattavat arvonalennukset liuskeöljyntuottaja XTO Energystä, jonka se hankki 30 miljardilla dollarilla kymmenen vuotta sitten.