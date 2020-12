Jopa 4 000 euron tukipotti sai aikaan öljylämmittäjien hurjan ryntäyksen – avustuskassa tyhjenee jo nyt tulleilla hakemuksilla

Hakemuksia öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon on tullut jo noin 7 500. Käytännössä 28 miljoonan avustuskassa on näiden jäljiltä tyhjä.

Syyskuun alussa avautui pientalojen omistajille avustusten haku öljylämmityksen vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon.

Ympäristöministeriö on varannut avustuksiin noin 28 miljoonaa euroa, joiden arveltiin riittävän 10 000 asunnon tukemiseen.

Hakemuksia on marraskuun loppuun mennessä tullut runsaat 7 567 ja näistä suuri osa, jopa 95 prosenttia, on kooltaan suurimpia mahdollisia eli 4 000 euron avustuksia.

Hakemusten käsittelystä maanlaajuisesti vastaavan Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä myöntääkin, että avustukset alkavat olla käytetty, jahka nyt saapuneet hakemukset saadaan käsiteltyä ja hyväksytään.

– Täytyy myöntää, että yllätti, kuinka suuri osa hakemuksista olikaan näitä 4 000 euron. Aluksi oli ajateltu, että suhde olisi paljon tasaisempi eikä näin jyrkästi toiseen suuntaan, Heikkilä sanoo.

Ympäristöministeriön mukaan avustusta riittäisi korkeintaan 8 000 taloudelle. Pirkanmaan ely-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset saapumisjärjestyksessä.

Toistaiseksi hakemuksia on saatu käsiteltyä noin 1 900 ja alle 89 hakemuksesta on annettu kielteinen päätös. Kielteinen avustuspäätös on johtunut Heikkilän mukaan useimmin siitä, että avustusta on haettu muutostyölle, joka on toteutettu ennen hakuajan alkamista.

Avustusta voi saada lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet kesäkuun alun jälkeen vuoden 2022 lopulle saakka.

Osa kielteisistä päätöksistä johtuu siitä, että hakija on vetänyt hakemuksensa pois.

– Jotkut ovat myös hakeneet avustusta esimerkiksi aurinkolämpöön. Kyse ei ole varsinaisesti ollut öljystä pois siirtymisestä, sillä näillä hakijoilla öljy ei ole ollut päälämmitysmuoto ennestäänkään.

Hakemusten käsittelyajat olivat runsas kuukausi sitten neljästä kuuteen kuukautta, ja Heikkilän mukaan käsittelyajat eivät ole ainakaan lyhentyneet.

Hakemusten käsittelyyn on palkattu lisää käsittelijöitä.

Hakijoista 65 prosenttia hakee avustusta siirtyäkseen ilma-vesilämpöpumppuun. 21 prosenttia hakee avustusta maalämpöön siirtymiseksi ja noin 10 prosenttia hakee siirtymistä kaukolämpöön.

Muutama prosentti hakee pienempää summaa eli 2 500 euroa muihin lämmitysmuotoihin, kuten ilmalämpöpumppuun, suorasähköön, pelletteihin tai aurinkosähköön.

Jos hakemusmiljoonat käytännössä on jo jaettu, kannattaako avustusta enää hakea?

– Sanotaan niin, että nämä noin 28 miljoonaa euroa tulevat jaetuksi jo näillä hakemuksilla, mutta tuolla valtion budjettiesityksessä on esitetty reilut 9 miljoonaa euroa uutta avustusta tähän. Otamme tässä vaiheessa jonoon avustukset, jotka eivät tällä kertaa avustusta ehtineet saada ja katsomme pystytäänkö 2021 mahdollisista rahoista jatkamaan avustusta, Heikkilä sanoo.

Hän korostaa, että hakemalla avustusta ei ainakaan menetä mitään.

Hallitus on esittänyt ensi vuoden budjettiin uutta, noin 9,4 miljoonan euron määrärahaa, jolla tuettaisiin edelleen öljylämmityksen vaihtamista pientaloissa. Eduskunta päättää budjetista ennen joulutaukoa, minkä jälkeen avustuksen mahdollisesta jatkosta kerrotaan lisää.

– Avustus on jymymenestys, se on houkutellut öljylämmityksen vaihtajat ripeästi liikkeelle. Suomalaiset haluavat selvästi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja kotipiirissään, ja niihin on tärkeää kannustaa myös jatkossa. Lämmitys- ja energiatehokkuusremontit tuovat myös monelle työtä, iloitsee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ympäristöministeriön tiedotteessa.