Korona vei yrittäjä Ninan asiakkaat – ihmettelee, missä uuden kustannustuen haku viipyy – näin vastaa Valtiokonttori

Yrittäjät odottavat tuen toista kierrosta ja miettivät, ehtiikö se kirjanpitoon vai onko edessä konkurssi.

Kun koronapandemia alkoi, loppuivat verhoomoalan yrittäjä Nina Lehdolta työt. Eivät ihan heti, sillä yhden tavallista isomman tilauksen hän sai saatettua keväällä loppuun.

Harmillisesti tilaus osui kuitenkin sellaiseen saumaan, että kustannustuen 1. kierroksen haku oli hänen kohdaltaan taputeltu. Tulojen verrattava ajanjakso oli maalis–huhtikuu, ja Lehdon kohdalla töiden loppuminen ajoittui vasta ajankohdan jälkeiselle ajalle.

Nyt turkulainen yrittäjä odottaa tietoa kustannustuen toisen kierroksen alkamisesta kuin kuuta nousevaa.

– Jo syksyllä tuki olisi tullut todella tarpeeseen, ja tulisi edelleen, koska tilanne ei ole parantunut.

– Teen valtaosan töistäni julkisia tiloja, hotelleita ja ravintoloita kalustavalle Restatopille. Ravintolat ja hotellit eivät uskalla tällä hetkellä investoida paikkojen kunnostamiseen, joten töitä ei ole. Sieltä on tullut viestiä, että ensi vuonna. Yrityksen tulot ovat pudonneet 75 prosenttia.

Nina Lehdolla olisi ollut 20-vuotisen uran paras vuosi taloudellisesti. Sitten tuli korona ja vei asiakkaat.­

Lehto sai kunnalta 2 000 euron tuen heinäkuussa. Hän on ottanut velkaa ja elää työttömyyskorvauksella. Tuloja hänellä on noin 1 000 euroa kuukaudessa.

– Tämä olisi normaaliaikana ollut yrityksen paras vuosi, hän sanoo.

Lehto törmäsi tietoon kustannustuen toisesta hakukierroksesta jo lokakuussa. Valtiokonttorin sivuilla lukee, että tuki tulee haettavaksi tämän vuoden lopulla. Tarkempaa päivämäärää ei ole, mikä ihmetyttää Lehtoa.

– Sehän saattaa mennä ensi vuoden puolelle, mikä on aika katastrofi. Tilikausi päättyy vuoden vaihteessa, ja kun tulos on miinusmerkkinen, niin siinä saattaa olla konkurssi edessä.

Kustannustuen saaminen hakuun yrittäjille ei ole yksinkertainen prosessi. Edellinen kustannustuki oli määräaikainen, ja myös toisen kierroksen tuesta joudutaan säätämään oma määräaikainen lakinsa.

– Eduskunnan talousvaliokunta on käsitellyt sen ja antanut lausuntonsa, ja laki hyväksyttiin eduskunnassa perjantaina, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kertoo Ilta-Sanomille.

Ennen kuin haun alkamisen päivämäärä voidaan lyödä lukkoon, edessä on vielä monta mutkaa.

– Sitten, kun eduskunta on hyväksynyt lain ja Tasavallan Presidentti allekirjoittanut sen, antaa Valtioneuvosto lakiin liittyvän asetuksen. Se taas vaatii Valtioneuvoston istunnon, Laitinen kertoo.

Valtioneuvoston käsittelyyn laki saadaan joka tapauksessa vasta joulukuun puolivälin jälkeen. Se taas johtuu sekä vertailujakson pituudesta että yritysten arvonlisäveroihin liittyvästä aikataulusta.

Vertailujakso, jonka ajalta seurataan yritysten liikevaihdon laskua ja jolta tuki maksetaan, haluttiin Laitisen mukaan mahdollisimman pitkäksi yritysten edun vuoksi. Vertailukausi on nyt kesäkuun alusta lokakuun loppuun.

– Yritykset ilmoittavat alv-tietonsa tulevaa kuukautta seuraavan kuun 15. päivänä, eli lokakuun alv-tiedot ilmoitetaan viimeistään joulukuun 15. päivä. Se tarkoittaa, että lopulliset liikevaihtotiedot saadaan 16. joulukuuta, koska verohallinnon mukaan yli 90 prosenttia yrittäjistä ilmoittaa ne viimeisenä päivänä, Laitinen selventää.

Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen lupaa, että hakukierros alkaa tämän vuoden puolella.­

Vasta, kun tiedot ovat olemassa, lain asetus voidaan kirjoittaa. Valtioneuvoston seuraava istunto on 17.12., mutta valtioneuvoston olisi pitänyt saada materiaali kaksi päivää ennen istuntoa. Sitä seuraava istunto on jouluviikolla, ja asetus tulee hyvin todennäköisesti käsittelyyn tuolloin.

– Sen jälkeen asetus täytyy saattaa voimaan. Tässä tapauksessa voimaansaatto menee yli joulunpyhien, joulun jälkeisiin arkipäiviin, Laitinen sanoo.

– Tässä on hyvin monta jos-kohtaa, ja siksi emme voi kertoa muuta kuin että haku alkaa tänä vuonna.

Hyvä uutinen on se, että lakia on kehitetty yritysten palautteen perusteella. Korvattavien kustannusten piiriä on laajennettu, ja edellisen vertailukauden liikevaihtoraja oli 20 000 on poistettu, mikä helpottaa pieniä yrityksiä. Samalla on poistettu muiden koronatilanteesta johtuvien tukien vähentäminen korvauksesta. Aiempia valtion myöntämiä tukia ei siis vähennetä, kunhan 800 000 euron yläraja ei ylity.

– Toiminimiyksinyrittäjien yksityisnostoja ei aiemmin katsottu kustannuksiksi, mutta nyt ne on otettu mukaan tietyin rajoituksin, koska ne ovat palkkaan verrattava meno. On myös pyritty ottamaan huomioon erityisen paljon kärsineiden toimialojen, kuten matkailun ja tapahtumajärjestämisen tarpeita, Laitinen listaa.

Taloushallintoliiton asiantuntijana toimiva KLT, HT Sirpa Koponen myöntää, että kirjanpidon näkökulmasta asia on hankala.

– Tällaisia avustuksia on aiemmin ollut melko vähän. Yrittäjillä ei ole varmuutta siitä, miten ne toimitaan. Ensimmäiset kirjoitukset korona-ajan avustusten kirjauksista on juuri julkistettu ammattitiedotteissa, hän sanoo.

– Meillä on olemassa periaate, että kun syntyy jokin kulu, johon saadaan tukea, niin oikeanlaisessa eli suoriteperusteen mukaisessa kirjanpidossa se jaksotetaan kulun kirjausajankohdan, ei tukipäätöksen mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos tukipäätöksen saaminen on todennäköinen, tuki voidaan kirjata esimerkiksi joulukuulle.

Sirpa Koposen mukaan prosessi ei ole kaikille kirjanpitäjillekään täysin selvä.­

Koponen muistuttaa, että tilinpäätöksen kanssa ei ole tulipalokiire.

– Yrityksillä on 3–4 kuukautta aikaa tehdä tilinpäätös. Niiden yritysten, joille tukea on luvassa, kannattaa siis odottaa.

Koponen ymmärtää, että asia on herättänyt huolta yrittäjissä. Asiaan on herätty liitossa jo kesäkuussa.

– Tämä ei ole kaikille kirjanpitäjillekään ihan selvä, ja siksi meillä on koulutusta asiasta. Meillä on jäsenpalvelu, jossa vastataan kysymyksiin, ja olemme miettineet Taloushallintoliiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän keskuudessa sitä, että antamamme ohjeet ovat säännösten mukaisia.

Timo Laitisen mukaan kustannustuen 1. kierroksella noin 80 prosenttia hakemuksista käsiteltiin kolmessa päivässä. Se on tavoite nytkin.

– Harkinnanvaraisten kriteerien määrä on kuitenkin nyt laissa lisääntynyt, mikä saattaa johtaa aikaisempaa suurempaan manuaaliseen käsityöhön. Siksi hakemukset voivat edetä hitaammin, vaikka tavoittelemme nopeaa korvausprosessia, Laitinen huomauttaa.

Lehto suhtautuu skeptisesti lupauksiin. Syksy on ollut raskas.

– Oli ihan mukavaa, että sain pitää kesäloman, mutta kun kesäloma venyi ja venyi, elo-syyskuussa alkoi tilanne masentaa. Voimat olivat aika loppu.

– Uskon sitten, kun näen, hän kommentoi 2. kierroksen haun alkamista.