Naantali odottaa valtiolta tukipakettia – Lintilä uskoo että jalostamoalueelle löydetään uutta toimintaa

Naantali odottaa valtiolta tukipakettia Nesteen jalostamotoiminnan lakkautuksen takia.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo olevansa luottavainen, että Naantalissa lakkautettavaan Nesteen jalostamoon löydetään uutta toimintaa. Alue on hänen tietojensa mukaansa jo herättänyt mielenkiintoa.

Tiedot perustuvat selvityshenkilöltä saatuihin väliraportteihin. Lintilä asetti syyskuun lopussa Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvityshenkilöksi Patrian hallituksen puheenjohtaja Panu Routilan, joka on aiemmin toiminut muun muassa Konecranesin toimitusjohtajana.

– Väliraportit ovat antaneet uskoa siihen, että me tulemme löytämään siihen uusia toimijoita, Lintilä sanoo STT:lle.

Routila on Lintilän mukaan käynyt kartoitusta mahdollisista uusista toimijoista ja ollut heihin yhteydessä. Kiinnostusta on Lintilän mukaan eri aloilta sekä kotimaasta että ulkomailta. Alueen vahvuutena on Lintilän mukaan se, että logistiikka on valmiina.

Terminaali- ja satamatoiminta jatkuu Naantalissa.

Selvitysmiehen työhön kohdistuu Naantalissa suuria odotuksia

Naantalin kaupunki odottaa, että valtio kokoaa pikaisesti Naantali-tukipaketin. Nesteen Naantalin jalostustoiminnan lakkauttamista kommentoi kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kaupungin tiedotteessa.

Kansallisella rahoituksella tuettaisiin Mutasen mukaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ja tarjottaisiin räätälöityä koulutusta työttömäksi jääville työntekijöille.

Lisäksi Naantalissa pidetään tärkeänä, että EU:n keskeiset rahoitusvälineet, EU:n elpymispaketin ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston välineet ovat käytettävissä jatkossa.

Mutasen mukaan Naantalin kaupunki varautuu omalta osaltaan tukemaan työntekijöitä ja heidän perheitään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden avulla.

– Vaikka nyt menetetään suuri määrä työpaikkoja, olen luottavainen siihen, että Naantali ja seutu pärjäävät myös tulevaisuudessa ja että seudulle on mahdollista luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Elinkeinoministerin asettama selvitysmies Panu Routila selvittää seudun teollista tulevaisuutta, ja tähän työhön kohdistuu suuria odotuksia, Mutanen sanoo tiedotteessa.