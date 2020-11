Finnairin ikonista tuotetta saa kohta K-kaupoista – ”Nautittu jopa miljoona litraa vuodessa”

Lentoyhtiö Finnair on tuomassa suosikkijuomansa myyntiin myös maan pinnalle.

Finnair kertoo laajentavansa yhteistyötä K-ryhmän kanssa ja tuovansa lennoilla tarjoiltavia tuotteita myyntiin aiempaa useampiin liikkeisiin. Suuren suosion saavuttaneet lentokoneateriat tulevat yhtiön mukaan myyntiin kymmeneen uuteen kauppaan ja niiden tarjonta laajenee samalla pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Lentomatkustamisen pysähdyttyä koronakriisin vuoksi Finnair toi valmisateriansa myyntiin ruokakauppoihin syksyllä. Suosituiksi osoittautuneet ateriat ovat nousseet esimerkiksi Vantaan Tammiston Citymarketissa myydyimpien tuotteiden listoille.

Jatkossa Finnairin valmisaterioita saa pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereelta, Turusta, Hämeenlinnasta ja Porvoosta. Ateriat tulevat valikoimiin tietyissä uusissa K-ryhmän Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa.

Samalla Finnair ilmoittaa tuovansa myyntiin oman mustikkamehunsa, joka on tuttu yhtiön lennoilta. Finnairin mukaan juoma tuodaan joulukuun aikana yli 300 K-ryhmän ruokakaupan valikoimaan.

– Mustikkamehu on ollut persoonallinen osa Finnairin palvelua pitkään, ja se on saanut kiitosta niin suomalaisilta kun kansainvälisiltä asiakkailtamme. Nyt sitä saa nauttia myös kotioloissa. Mustikkamehua on tarjoiltu Finnairin lennoilla vuodesta 2014, ja sitä on nautittu jopa miljoona litraa vuodessa, kertoo Finnair Kitchenin toiminnasta vastaava johtaja Marika Nieminen yhtiön tiedotteessa.

Finnair-mustikkamehujuoma valmistetaan Eckes-Graninin tehtaalla Turussa.