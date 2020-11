Tässä ovat Black Fridayn myydyimmät hitit – Citymarketin ”oudommasta” yllättäjästä povataan myös joulun suosikkia

Black Fridayn ja myös joulun yllättäväksi hittituotteeksi nousee lihashuoltovasara.

Black Friday -kampanjat ovat tänä vuonna joutuneet sopeutumaan koronarajoitteisiin. Yritykset ovat pyrkineet estämään ruuhkien syntymistä muun muassa korostamalla verkkokauppojaan ja laajentamalla kampanja- ja aukioloaikojaan.

Koronasta huolimatta kulutusjuhlaa on vietetty reippaasti. Esimerkiksi maksupalveluyhtiö Klarnan tilastojen mukaan tähänastisen Black Friday -viikon myynti on kasvanut 41 prosenttia viimevuotisista luvuista. Tänäkin vuonna myyntitilastoista löytyy yllättäviä tuotteita.

K-Citymarketien Black Friday -kampanja alkoi maanantaina. Ketjun osto- ja myyntijohtajan Hannele Åbergin mukaan kovimmat myyntipäivät ovat vielä edessä, mutta suosituimmat tuotekategoriat ovat kyllä selvillä.

– Perinteisesti Black Friday menee kodintekniikan puolelle, eli kyllä hittituotteemme löytyvät nytkin sieltä. Kodinkoneista imurit ja erityisesti varsi-imurit myyvät tällä hetkellä, mikä on selkeästi korona-ajan siivousajattelun ansiota. Ruoanvalmistuksessa air fryerit (ilmafriteerauslaitteet) ja kahvinkeittimet ovat ihan kärkisijoilla.

Lihashuoltovasara on sesongin hittituote.­

Tarjonta on K-City­marketeissa laaja, joten hittituotteita nousee eri kategorioista. Åberg nostaa esimerkiksi kenties oudommasta tuotteesta lihashuolto­vasaran.

– Se tulee varmasti olemaan muutenkin joulun hittituote, mutta nyt se korostuu Black Fridayssa erityisesti.

Myös tietotekniikkatuotteiden myynti on noussut tänä vuonna. Yllättävimpänä Åberg pitää kuitenkin imurien voittokulkua.

– Ehkä tuo imuripuoli yllätti, toki me toimme sitä erittäin vahvasti esille. Siivoukseen liittyviä tuotteita olemme muutenkin myyneet hyvin, mutta imurit nousevat tässä erityisesti esiin.

Pölynimurien suosio on ollut hienoinen yllätys K-Citymarketeissa.­

Suosituimmat tuotteet eivät ainakaan vielä ole päässeet loppumaan. Parhaat myyntipäivät ovat kuitenkin vielä edessä.

– Olemme täydentäneet kauppoja tänään oikein hyvin, ja meillä on riitto oikein hyvällä tasolla. Ainakaan hittituotteista ei ole ollut pulaa, meillä on toistaiseksi ollut hyvä saatavuus. Tästä tietysti joulun kauppa starttaa niin täytyy muutenkin olla tavaran tilanteen kunnossa.

Gigantin kaupallinen johtaja Niko Sandström kertoo, että isot suositut tuoteryhmät ovat pitäneet pintansa tänäkin vuonna.

– Kyllä ne ovat nämä perinteiset, eli televisiot, puhelimet, läppärit ja pyykinpesukoneet. Sitten on noussut tänä vuonna tuonne kärkikahinoihin pelaamiseen liittyvät tarvikkeet kuten näytöt, pelikuulokkeet ja pelitietokoneet.

Matkapuhelintarjoukset kiinnostavat asiakkaita.­

Uudet hittituotteet näyttävät seuraavan tiettyjä trendejä, sillä Gigantinkin kohdalla jylläävät kofeiini ja lihashuolto.

– Tosi yllättäjiä ovat kahviautomaatit, joita on myyty ihan moninkertainen määrä. Varmaan mielenkiintoisin yksittäinen tuote, jonka myynti on pompannut pilviin, on lihashuoltovasarat.

Yksittäisiä myydyimpiä tuotteita ovat muun muassa Asuksen läppärit, iPhone 11, 65-tuumaiset QLED- ja OLED-televisiot, Samsungin kuivausrumpu ja lihashuoltovasara. Tuotteet eivät pääsääntöisesti ole päässeet loppumaan, mutta osa pelaamisen oheislaitteista on mennyt kuin kuumille kiville.

– Meillä on monessa tuoteryhmässä vielä paljon tavaraa, mutta monitorit on varmaan sellainen, joka myytiin nopeimmin loppuun. Pelaamiseen liittyvät tarvikkeet monitorit etunenässä ovat olleet huikea suksee tässä kampanjassa. Kaikki on viety käsistä mitä saatiin.

Myös kuivausrumpuja ostetaan Black Friday -kampanjoista.­

Isot taulutelevisiot ja monitorit kiinnostavat tarjoushaukkoja.­

SOK:n tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myyntijohtaja Hans Backström kertoo, että erityistä kiinnostusta ovat Sokos-tavaratalojen valikoimassa herättäneet kotimaiset kodin sisustustuotteet.

– Kärkenä Marimekko ja laajasti sen tuotteet. Suosio on ollut niin suurta, että osa näistä tuotteista on myyty loppuun.

– Myös muun muassa kauneuden merkkien joulukalenterit ja lahjapakkaukset ovat selvästi olleet kiinnostavia. Kauneuden osalta myös ihonhoitotuotteet ja tuoksut ovat olleet suosittuja, Backström jatkaa.

Muodissa ajankohdan mukaiset neuleet, alusvaatteet ja erityisesti lämpimät sellaiset, sekä käsineet, pipot ovat myyneet hyvin.

– Kaiken kaikkiaan näyttäisi, että asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita laajasti erilaisista ajankohtaisista merkkituotteista, joululahjaostoksia on tehty ja hankittu joulun ajan ja alkutalven tuotteita.