Kuinka paljon rikkaat ovat rikastuneet, hyötyvätkö myös köyhemmät? Kuva kertoo muutoksesta

Miten tulot jakaantuvat Suomessa, hyödyttääkö rikkaiden rikastuminen kaikkia?

Tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen puhuttavat erityisesti koronapandemian riehuessa.

Kuinka paljon rikkaat ovat rikastuneet? Mistä tuloerot johtuvat ja ovatko ne hyväksi?

Usein katsotaan, että vauraimpien rikastuminen edistää talouskasvua. Eriarvoistuminen on tietyllä tapaa hinta, joka maksetaan talouskasvusta. Ajatuksena on, että kun ihmisellä on paljon rahaa, se pannaan poikimaan ja kiertämään taloudessa tuottamaan hyvää koko yhteiskuntaan.

Päätelmää arvostelivat Minna Halme, vastuullisen liiketoiminnan professori Aalto-yliopistosta ja Lassi Linnanen, ympäristöjohtamisen professori LUT-yliopistosta. He kirjoittivat aiheesta Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin sivuilla blogissa sekä Vieraskynä-palstalla Helsingin Sanomissa perjantaina.

Kirjoitus sytytti vilkasta keskustelua, jossa myös kyseenalaistettiin kirjoittajien tapa oikoa prosenteissa.

Professoreiden mukaan suomalaisten rikkain kymmenesosa on kaksinkertaistanut reaalisen tulotasonsa vuoteen 1995 verrattuna, kun taas kaikkien muiden tuloluokkien reaalinen tulotaso on pysynyt ”jokseenkin samana”.

– Oletuksen vastaisesti talouskasvun hyöty ei olekaan valunut alemmille tulotasoille, he kirjoittivat.

Kärkästä keskustelua prosenteista

Valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen oikoi kirjoitusta viestipalvelu Twitterissä viitaten vuoden 2018 tulojakotilastoon. Sen mukaan alimman tuloluokan kymmeneksen reaalitulojen keskiarvo on noussut noin 29 prosenttia ja korkeimman tuloluokan 88 prosenttia vuosina 1995–2018.

Tulot tarkoittavat käytettävissä olevia rahatuloja (katso alla kuvasta tarkempi määrittely) verojen ja tulonsiirtojen jälkeen.

– Suurituloisimpien tulot ovat toki kasvaneet muita nopeammin, mutta siitä huolimatta kaikkien tulokymmenysten reaalitulot ovat kasvaneet. Kun keskimääräinen reaalitulojen kasvu 1995–2018 on ollut noin 50 prosenttia, niin väite siitä että ainoastaan suurituloisimpien tulot olisivat kasvaneet, on mielestäni harhaanjohtava, Kärkkäinen sanoo Taloussanomille.

Tuloeroista ja eriarvoistumisesta puhuminen johtaa herkästi prosenteista, laskentamenetelmistä ja termeistä vääntämiseen.

Kirjoittajien omana lähteenä oli vuoden 2017 tulonjakotilasto, jossa reaalitulojen kasvuprosentit ovat samoja kuin Kärkkäisen mainitsemat. Tekstiä tiivistäessä oikaistiin reippaasti tilastofaktoissa, joskaan iso kuva ei muutu. Erot ovat suurentuneet. Tämä johtuu kuitenkin kovimman tulokärjen noususta, ei siitä, että reaalitulot polkisivat paikallaan matalammilla tulotasoilla.

– Tuloerot ovat kasvaneet. Tuntuu että aina kun tästä aletaan puhua, siitä seuraa jonkinlaista yksityiskohtiin tarttumista. Iso kuva on selvä. Erityisesti rikkaat rikastuvat, Halme huomauttaa.

Kerroin kertoo tuloerojen kasvusta

Vuosina 2000–2018 tuloerot ensin nousivat, sitten laskivat, pysyen kuitenkin tällä aikavälillä suunnilleen samalla tasolla. 2010-luvun lopulla tuloerot ovat jälleen loivassa kasvussa. Sama päähavainto löytyy Kalevi Sorsa -säätiön julkaisemasta raportista Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020.

Ilmiö näkyy sekä tulokymmenyksien ääripäissä että rikkaimman yhden prosentin nettovarallisuudessa. Sen osuus kasvoi raportin mukaan taantumavuosina 2009–2016.

Myös Tilastokeskuksen gini-kerroin osoittaa tuloerojen kasvun erityisesti 1990-luvun lopussa. Sittemmin erojen kasvu tasaantui, mutta on jälleen alkanut hiukan nousta.

Halme muistuttaa, että keskustelu on aina ideologisesti sävyttynyttä. Osa kokee, että suuret tulot ovat ansaittuja, ja painottavat yksilön omaa vastuuta. Porvaripuolueiden kannattajat suhtautuvat perinteisesti rikkaisiin myönteisesti, kun taas vasemmistopuolueiden kannattajat toisinpäin, Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselykin vahvisti.

Viime vuosina sen kyselyissä noin 60 prosenttia suomalaisista on katsonut, että tuloerot ovat kasvaneet välillä liian suuriksi. 43 prosenttia ajattelee, että miljonäärit ovat ansainneet vaurautensa luomalla muille ihmisille jotain arvokasta.

Tutkimukset: Tuloerot eivät lisää vaurautta

Alla olevasta kuvasta näkyy, miten tulot ovat kehittyneet 2000-luvulta. Kun rikkaimpien tulokehitystä mitataan rahatulolla, tilasto osoittaa, että rikkaimpien tulokehitys on ollut jyrkässä nousussa 2010-luvulta. Toisaalta isot laskut ovat tasanneet nousua.

Vuosimuutoksia selittävät pitkälti suhdanneluonteiset tekijät kuten arvopapereiden ja muun omaisuuden luovutusvoittojen eli myyntivoittojen ja osinkotulojen kehitys. Osa huippurikkaiden tuloista voi myös olla sellaisessa muodossa, ettei se näy tilastossa.

Halmeen mukaan globaalisti kyseessä on vakava talousjärjestelmän muutos 1980-1990-luvuilta alkaen. Se on ollut eriarvoistavaa ja tästä seuraa mitä erilaisimpia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten syrjäytyminen, sairastavuus, populismin nousu.

– Eriarvoinen yhteiskunta ei hyödytä edes niitä, jotka ovat huipulla.

Kirjoittajat viittaavat Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimukseen, jonka mukaan vauraimman viidenneksen tulojen kasvaessa talouskasvu heikkenee. OECD:n mukaan Suomen talouskasvu olisi ollut viidenneksen toteutunutta korkeampi vuosina 1990–2010, jos tuloerot eivät olisi tuona aikavälinä merkittävästi suurentuneet.

Kirjoittajat päätyvät suosittamaan pääomatuloja ansaitsevien verotuksen kiristämistä keinona jakaa korona-ajan taloudellista taakkaa ja talouden ekologista siirtymää. Halmeen mukaan erityisen tärkeintä olisi kiristää juuri rikkaimman yhden prosentin veroja.

Arvostelua siitä, että idea haiskahtaa populistiselta eikä merkittävästi kasvattaisi veropohjaa, hän ei hyväksy.

– Nämä ovat kuitenkin tahoja, jotka omistavat vauraudesta huiman määrän.

– Kyseessä on iso määrä verotuloja, joita rikkain kärki maksaa suhteellisesti vähemmän kuin keskituloiset palkansaajat. Tässä keskustelussa on aina paljon älykkäältä kuulostavia argumentteja, joita ei sitten maalaisjärjellä voi kuitenkaan ymmärtää.

Suurituloisten veroja on viime vuosina korotettukin, kun pääomaverotus on kiristynyt asteittain 28 prosentista nykyiseen 34:ään. Niin kutsuttu solidaarisuusvero näyttää jääneen pysyväksi ja osinkotuloveroja osin kiristettiin 2014. Toisaalta Suomen varakkain promille maksaa veroja samalla prosentilla kuin noin 50 000 euroa vuodessa ansaitseva.