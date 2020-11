Entinen ammattihiihtäjä vie liikuntapelejä maailmalle.

Veli-Matti Nurkkala sanoo, että CSE on ainoa valmistaja maailmassa, jolla on valikoimassa paljon erilaisia liikuntapelejä.­

Kajaanissa toimiva peliyhtiö CSE Entertainment valmistelee parhaillaan ensimmäistä pääomakierrostaan. Yhtiö on herättänyt jo kiinnostusta liikuntapeleillään. Niitä on useissa tiloissa – suomalaisista kauppakeskuksista mongolialaiseen kaivoskylään.

Pääosa CSE:n työntekijöistä on Kainuun pelikoulutuksen kasvatteja. Kaikki omistajat ovat Kajaanista, lukuun ottamatta perustajaa ja toimitusjohtajaa Veli-Matti Nurkkalaa. Alavieskasta, Pohjanmaalta Kainuuseen hänet imi aikoinaan Vuokatti.

Nurkkala on entinen ammattihiihtäjä. Perheessä ei ole yrittäjätaustaa, vaan hiihtäminen vei kaiken aja nuoruusvuosina ja vielä aikuisiällä. Vuonna 1998 Nurkkala oli nuorten maajoukkueessa MM-kisoissa. Paras sijoitus oli 12. yleisen sarjan SM-kilpailuissa vuonna 2003.

– Siellä heti terävimmän huipun takana.

– Jossain vaiheessa tuli huoli siitä, että mikä se minun juttu sitten on, kun urheilu loppuu. Näin jälkeenpäin katsottuna tuntuu, että asiat johtivat toiseen ja kolmanteen juuri niin kuin oli tarkoitettu.

”Pelillä pitää olla joku syvempi tarkoitus”

Nurkkala opiskeli hiihdon lomassa insinööriksi Kajaanissa, myöhemmin liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston Vuokatin-yksikössä. Sitten tie vei ”hiihtäjän unelmatyöhön”, testaamaan sykemittareita Polar Electrolle Kempeleeseen ja sieltä edelleen Oulun yliopiston Kajaanin-yksikköön tutkimusprojekteihin.

Veli-Matti Nurkkala juoksee nykyisin vapaa-ajalla.­

– Aloin oppia simulaattoreista ja pelillisyydestä. Työskentelin ajosimulaattoreiden kehityksessä aluksi, ja kun oma tausta oli urheilussa, syntyi idea. Mitä jos ottaisi penkit ja ratit pois ja laittaisi hienojen maisemanäyttöjen eteen juoksumaton.

Nurkkala sai ideaansa projektirahoitusta. Seuraavana kesänä Vuokatissa ja Sotkamossa järjestettiin sopivasti suunnistuksen mm-kilpailut. Nurkkala kehitti kumppaneineen kilpailuihin simulaattorin, jossa pelihahmo juoksi virtuaalimetsässä rastilta toiselle.

Iwallin parkour-peli.­

Syntyi prototyyppi ja Kajaanin ammattikorkeakoululta vihreää valoa jatkaa kehitystyötä. Kahdeksan vuotta yhtiön perustamisen jälkeen tuotteita on tullut lisää.

Juoksumatolla voi tehdä vaikka cooperin testin, virtuaalilaseilla etsiä metsästä eläimiä tasapaino- ja liiketunnistinkameran avulla ohjata pelihahmoa tai kilpapyöräillä futuristisessa ympäristössä. Mäenlaskussa pelaaja voi kokea vauhdin vatsanpohjassa asti.

– On tärkeää että pelit ovat viihdyttäviä ja hauskoja, mutta me teemme niitä vakavasti. Jokaisella pelillä pitää olla jokin syvempi tarkoitus, kuten tasapainon parantaminen tai sydän- ja verenkiertoelimistön kehittäminen.

Liikuntapelejä suomalaisiin kouluihin

Nurkkala sanoo, että yhtiö on ainoa valmistaja maailmassa, jolla on valikoimassa paljon erilaisia liikuntapelejä. Nykyään tuotteita, joista iWall on tunnetuin, on käytössä kuntosalien lisäksi muun muassa kouluissa, kauppakeskuksissa, lentokentillä, risteilyaluksilla, julkisissa tiloissa ja kuntoutuksessa.

Tuotteita on myyty 41 maahan. Suomalaisinnovaatio löytyy jopa Beirutista, Libanonista, lasten syöpäsairaalasta. Uusimmat iWall-tuotteet lähtivät Mongoliaan, kaivoskylään, jossa tarvittiin aktiviteetteja lapsille. Yhdysvalloissa tavoitteena on päästä muun muassa voittoa tavoittelemattomien liikuntakeskusten tiloihin.

Suomessa tuotteita on tilattu vajaaseen sataan oppilaitokseen parissa vuodessa.

101-vuotias asukas pelasi Tapwall-kosketusnäyttöpeliä ranskalaisessa vanhainkodissa.­

Tammikuussa konsulttiyhtiö Deloitte listasi kajaanilaisyhtiön Emea-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) 200 nopeimmin kasvavan teknologiayrityksen joukkoon. Liikevaihdon kasvuprosentti on 769 kolmessa vuodessa, 2,1 miljoonaa euroa viime tilikaudella.

Nurkkala sanoo saaneensa kilpiauraltaan paljon oppia yrittäjyyteen.

– Kohtuuhyviä tuloksia voi saada vaikka ei ota riskejä, mutta jos onnistuu täydellisesti kuormituksen optimoinnissa, voi tulla huipputuloksia. Siinä oppi tuntemaan omia rajoja.

– Tässäkin joutuu venymään. Kaikenlaista kriisiä on nurkan takana selvitettävänä, kuten positiivisia asioita, jotka teettävät työtä. Joskus pitää levätäkin.

Nurkkalan vaimo on hänkin CSE:llä yrittäjänä koulutuspuolella.

Korona muutti myyntitapoja

Korona pysäytti hetkeksi myös kaupat kokonaan. Kulunut vuosi näyttää jo torjuntavoitolta, mutta töitäkin on tehty paljon yhdessä vahvan tiimin voimin, erityisesti myynnissä, Nurkkala kiittelee.

– Emme voi kuvitellakaan että tekisimme kuten ennen, myyjä hyppää autoon ja ajaa vaikka Rovaniemelle.

Nyt käytössä on ammattitason kamerajärjestelmä ja Show-room. Asiakas kutsutaan webinaariin ja heille näytetään miten pelejä pelataan.

Cyclobeat-pelin pelaajia Duudsonit-sisäaktiviteettipuistossa.­

Nurkkala sanoo, että omistajat eivät ole halunneet pääomasijoittajia aiemmin mukaan ennen kuin toiminta on rakennettu mahdollisimman pitkälle valmiiksi. Etsinnässä on rahan lisäksi strateginen kumppani, joka voi aukaista ovia uusiin myyntikanaviin tai -paikkoihin. Kenties myös sopiva ostajaksi muutamien vuosien päästä.

– Keskustelu voi kestää pitkäänkin, sekin sopii kestävyysurheilijalle. Huonosta sijoittajavalinnasta on vaikea päästä eroon. Tarkkaan kannattaa selvittää sijoittajan motiivia, että oikeasti tulee sovittua myyntiapua. Kaikki eivät ole sitä mitä sanovat olevansa.