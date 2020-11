49-vuotias Tessa Björkqvist vaihtoi autoalan koiriin eikä palaisi enää vanhaan – ”Päätin, että nyt jos koskaan”

Tessa Björkqvist perusti vuosi sitten koirahoitolan, jonka konsepti on poikkeuksellinen. Lemmikkiala ja yrittäjyys ovat vieneet mennessään.

Tessa Björkqvist, 49, oli työskennellyt pitkään autoalalla myynnissä ja markkinoinnissa, kun hän vuoden 2016 lopussa jätti ne tehtävät ja alkoi miettiä, mitä loppuelämällään tekisi.

– Kuukauden mietin, ja sitten päätin, että nyt jos koskaan. Olen aina tykännyt eläimistä, ja olin seurannut markkinatilannetta ja havainnut, että lemmikkejä on paljon ja että lemmikit ovat miljardiluokan bisnes.

Björkqvist alkoi kouluttautua erilaisiin koira-alan tehtäviin: muun muassa koirahierojaksi ja koirien ravitsemusneuvojaksi.

Vuosi sitten hän perusti yhdessä Katja Karkiaisen, 50, kanssa Vihreä Tassu -koirahoitolan Vantaan Tikkurilaan.

– Olen ollut tosi tyytyväinen, että tein sen valinnan tehdä jotain muuta, enkä menisi takaisin entisiin hommiin. Tämä on antanut tosi paljon.

Tessa Björkqvist (vas.) perusti Vihreän tassun yhdessä Katja Karkiaisen kanssa.­

Eläinrakkaalla Björkqvistillä on ollut aina koira, ja hän pitää asiakaspalvelusta.

– Nyt kun olen yrittäjä ensimmäistä kertaa elämässäni, sekin tuntuu tosi omalta. Yritys on ollut vasta vähän yli vuoden pystyssä, ja meidän on toki kasvettava tästä. Mutta suunta on oikea, ja uskon tähän konseptiin.

Vihreä tassun konseptiin kuuluu ympäristöajattelu kaikessa. Hoitojen ja ravitsemusneuvonnan lisäksi yrityksessä on tuotepuoti, jonka tuotteet Björkqvist valitsee huolellisesti ”laatu edellä”.

– Olemme huomanneet, että monilla mielikuva, että ekologiset tuotteet ovat paljon kalliimpia kuin tavalliset. Olemme pyrkineet siihen, että olisimme piirun verran halvempia.

Lisäksi Vihreässä Tassussa on varusteiden kirpputori, ja tilojen sisustus on kierrätystavaraa.

Ympäristöajatteluun kuuluu myös se, että Vihreä Tassu ei alun perin halunnut perustaa verkkokauppaa.

– Puodista ostaminen on ympäristöystävällisempää kuin se, että tuotteet pakataan ja lähetetään.

Korona kuitenkin muutti mielen.

– Meidän oli olosuhteiden pakosta avattava verkkokauppa. Meillä ei ole vielä mahdollisuutta maksaa verkossa, mutta meiltä voi tilata ja kun maksu on perillä, toimitamme tuotteet. Pakkaamme kierrätettyihin pahvilaatikoihin eli niihin, joissa saamme tuotteet myymälään.

– Meidän ideamme ei ole se, että kulutettaisiin enemmän vaan että ostettaisiin laadukkaampaa ja kestävämpää. Ymmärrän kuluttamisen kansantaloudellisen puolen, mutta kuinka kauan pitää ostaa aina vain enemmän? Varsinkin monet nuoret aikuiset ovat havahtuneet tähän.

Vihreän tassun ideana on tarjota kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja koirille.­

Yrityksen toinen kivijalka on tarjota palveluita koiran kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hierontojen, laserhoitojen ja ravitsemusneuvonnan lisäksi hoitolassa saa koiralle pesut, kuivaukset ja kynsien hoidot.

Vihreässä Tassussa käy myös säännöllisesti trimmaaja ja hampaiden puhdistaja. Yhtiö tarjoaa myös koirien päivähoitoa sekä ammattimaista koira-avusteista toimintaa, joiden kysyntä on tosin ollut korona-aikana vähäistä.

Apua nykykoirien vaivoihin

Koirien ravitsemuksen ongelmat voivat Björkqvistin mukaan ilmetä esimerkiksi allergioina, ruuansulatusvaivoina, kutinana tai punoituksena. Hänen näkemyksensä mukaan monet vaivat johtuvat teollisesta koiranruoasta.

Koiran omistajan kanssa käydään läpi se, mitä koira on syönyt ja mitä kaikkea on jo kokeiltu. Ensimmäiseksi koirien normaali ruoka jätetään tauolle, ja koiralle aletaan syöttää pelkästään itse tehtyä koiran puuroa.

Kun dieetti alkaa tepsiä, aletaan vähitellen lisätä yksi kerrallaan erilaisia eläinproteiineja mukaan ja katsotaan, tuleeko jostain reaktioita.

Hieronnan tarvetta koirille tulee ensinnäkin jalostuksen tuottamista rakennevioista, joiden takia koirat eivät pysty liikkumaan normaalisti ja voivat kokea kipuja, Björkqvist sanoo.

Moni terve koira taas saa liian yksipuolista ja vähäistä liikuntaa, jos sitä käytetään vain remmin päässä lenkeillä eikä se pääse liikkumaan lajinomaisesti maastossa, jossa on erilaisia tasoja ja pintoja.

Hierontoja annetaan myös urheilu- ja harrastuskoirille, sillä esimerkiksi agility on raskas laji, josta voi tulla erilaisia ongelmia lihaksiin ja niveliin.

– Meillä on myös hemmotteluhieronta-asiakkaita, jotka ovat yleensä seniorikoiria. Vanhemmat koirat eivät välttämättä pysty liikkumaan enää niin aktiivisesti. Hieronnalla helpotetaan vanhan koiran oloa, ja ne voivat jaksaa pidempiä lenkkejä.

Korona-ajan koirabuumi ei ole suoranaisesti näkynyt Vihreässä Tassussa. Björkqvistin mukaan moni juuri pennun hankkinut ei ole vielä yrityksen palvelujen tarpeessa.

– Maaliskuusta eteenpäin on vähentynyt se, että tultaisiin ovesta sisään ostamaan tuotteita. Hoitolapuolella taas on ollut kasvua.

Liikevaihto on kasvanut hitaasti, mutta uusia asiakkaita tulee joka viikko.

Björkqvist on huomannut, että koirapiireissä suosituksilla on suuri merkitys. Yksi tyytyväinen asiakas tuo monesti uusia.