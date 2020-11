Osa kaupoista irtisanoutuu Black Friday -ostopäivästä – ”Kulutetaan sen vuoksi, että pitää kuluttaa”

Black Friday innostaa kuluttajia, mutta pieni osa kaupoista haluaa irtisanoutua siitä.

Joulusesonki polkaistaan käyntiin Black Friday -alennuskampanjalla tänään perjantaina. Alennuspäivä on kasvanut muutamissa vuosissa massiiviseksi ilmiöksi Suomessa ja muualla maailmalla.

Muutamia pieniä kotimaisia yrityksiä on lähtenyt vastavetona irtisanoutumaan kampanjasta. Joukossa on muun muassa Partioaitta toista vuotta. Se kertoo alennuksien sijaan korottavansa ympäristöbonusta. Kauppa lahjoittaa kaikista ostoksista aiemman yhden prosentin sijaan viisi ympäristön hyväksi.

Partioaitta kokeilee Vihreässä perjantaissaan ensimmäistä kertaa myös retkeilyvarusteiden kirpputoria, Kaupan liitto uutisoi.

Pääministeristä Sanna Marinista ja muotilehti Voguesta nostetta saanut vaatevalmistaja Uhana Design ilmoittaa myös, että ei ole mukana Black Fridayssa.

– Haluamme haastaa ihmiset pohtimaan omia kulutustottumuksiaan sekä tuotteiden että yritysten taustoja ja suuntaamaan kohti tietoista ostamista, yritys ilmoitti Facebook-sivuillaan.

Varusteleka saa näkyvyyttä vastavirtaviestillä

Myöskään Varusteleka ei ole mukana alekampanjassa. Viime vuonna se korotti hintoja Black Fridayn takia.

– Me ei tykätä eikä osallistuta tämmöisiin keinotekoisiin alennushulinoihin, Varustelekan toimitusjohtaja Jari Laine kertoo Taloussanomille.

Laineen mukaan ihmisten pitäisi muuttua enemmän kuluttajista käyttäjiksi ja ostaa tarpeeseen, ei isojen alennusprosenttien takia.

– Se, että kulutetaan sen vuoksi, että pitää kuluttaa, ei ole todellakaan kenenkään etu, kun otetaan huomioon haasteet selättää ilmastonmuutos.

Varustelekan toimitusjohtaja Jari Laine Helsingin suurmyymälän avajaisissa elokuussa 2018.­

Laineen mielestä liiketoiminnan kannalta ei ole järkevää joko hinnoitella tuotteita niin, että varaa alennuksiin on vaikka 30–60 prosenttia. Hänen mukaansa tämä tarkoittaa, että joku maksaa jossain kohtaa ylihintaa tai kauppias myy tuotetta niin alhaisella katteella, että se ei kata koko liiketoiminnan kulupottia.

Kampanjaa varten myyntiin voi toisaalta tulla eriä, joiden alennukselle ei välttämättä ole vertailuhintaa, hän epäilee. Kuluttajaviranomaisen mukaan alennus tulee laskea hinnasta, jota on peritty aiemmin samassa kauppapaikassa ja samasta tuotteesta heti ennen alennusmyyntiä.

Lukujen perusteella kampanja puree, ja ihmiset ovat liikkeellä. Verkkomaksuoperaattori Paytrailin datan mukaan viime vuonna ensimmäisen puolen vuorokauden myynti oli 4,5-kertainen keskimääräiseen verrattuna.

Myös Varusteleka itse myy tuotteita joskus alennettuun hintaan. Laineen mukaan syynä on yleensä se, että jossain erässä on ollut laatuongelmaa tai on tehty virhearvio tuotteen menekistä.

Yritys tunnetaan räväköistä tempauksista, joilla se on saanut medianäkyvyyttä ja parantanut omaa asiakassuhdettaan.

Laine sanoo, että tämä on totta.

– Tämmöiset kannanotot tuovat meille näkyvyyttä ja ovat osa meidän ja meidän asiakkaiden tai suuren yleisön välistä viestintää. Tätä ei millään tavalla yritetä naamioida miksikään muuksi. Asiat, joista pidetään mekkalaa ovat sellaisia, mitkä me koemme tärkeiksi ja mistä olisi hyvä käydä keskustelua ja pohtia laajemminkin.

Kotimaisia vaatebrändejä ”mustina lampaina”

Myös esimerkiksi Globe Hope kampanjoi ostopäivää vastaan samassa hengessä Älä osta mitään -teemapäivän kanssa.

Suomalaista vaatedesign-yrityksistä PaaPii Designilla ei ole tarjouskampanjaa, mutta se tekee kolmatta kertaa hyväntekeväisyyskampanja hyväntekeväisyysjärjestö Hopen kanssa. Jyväskyläläinen Koto Designmarket, joka myy useita kotimaisia merkkejä, ei myöskään ole mukana.

Tänä vuonna omasta vastavedostaan on ilmoittanut ainakin 12 suomalaisen muotiyrityksen muodostama joukko, joka kutsuu itseään muodin mustiksi lampaiksi.