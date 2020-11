Charlotta, 34, ja Teemu, 31, muuttivat Espoosta yrittäjiksi Kainuuseen – kertovat nyt, miten heidät otettiin vastaan

Charlotta Avellan ja Teemu Muhonen tekivät rohkean päätöksen lähteä pyörittämään Ukkohallan hiihtokeskusta Kainuuseen. Koronatilanteen paheneminen mietityttää uusia yrittäjiä.

Nuoret ihmiset tekevät rohkeita ratkaisuja. Charlotta Avellan, 34, ja Teemu Muhonen, 31, tekivät sellaisen loppukesän ja syksyn aikana.

Yhdessä tuttavansa Janne Keräsen kanssa he ostivat kukin 10 prosentin osuudet Hyrynsalmen Ukkohallan rinnekeskuksessa rinnetoimintoja pyörittävästä yhtiöstä ja muuttivat Ukkohallaan. Samalla yhtiön pyörittämisen operatiivinen vastuu uusille yrittäjille.

– Tiesin Ukkohallan mahdollisuudet hyvin, sillä olen ollut täällä seitsemän kautta töissä, joista kolme rinnepäällikkönä. Tosin viime talvi jäi väliin. Moneen muuhun rinnekeskukseen verrattuna tiesin, mikä täällä odottaa, marraskuun alussa yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Teemu Muhonen kertoo.

Ukkohalla oli tuttu paikka myös rinnekeskuksen markkinointia hoitavalle Charlotta Avellanille. Rinnekeskuksessa olevalle Syväjärvelle takavuosina rakennettu cable wakeboard -radalla oli merkittävä osuus siihen, että pariskunta löysi toisena.

– Minä harrastan wakeboardingia, ja olin käynyt useampana kesänä täällä radalla. Nyt olemme olleet yhdessä jotain 4–5 vuotta, Avellan kertoo.

Uusi koti rinnekeskuksessa

Koti Espoossa vaihtui alueelta ostettuun mökkiin, jonka terassilta voi seurailla Syväjärven vastarannalla nousevien rinteiden hyörinää.

– Olihan se iso päätös lähteä tänne. Ja etenkin tässä maailman tilanteessa. Kun on itse yrittäjänä, ei voi irtisanoutua ja lähteä muualle. Toisaalta kun minä olen nyt vanhempainvapaalla, tämä päätös oli mahdollista tehdä, ennen kuin lasten on aika mennä kouluun, Charlotta pohtii.

Pariskunnan mukana muuttotappiokunta Hyrynsalmi sai vahvistusta kunnan nuorempiin ikäluokkiin. Kainuuseen matkasi tuoreen yrittäjäperheen 3-vuotias tytär ja 4 kuukauden ikäinen poikavauva.

– Meidät on otettu täällä perheenä todella hyvin vastaan. Olemme saaneet ihan erinomaista palvelua joka paikassa. Jo silloin, kun ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen olin täällä Teemun luona, meille tarjottiin kunnalta perhehoitajaa avuksi kaksi tuntia viikossa, jotta minäkin pääsin hetkeksi omiin harrastuksiin. Se oli todella iso apu, kun meillä ei paikkakunnalla oman suvun tukiverkostoa ollut, vanhempainvapaalla vakituisesta työstään oleva Charlotta Avellan kertoo.

Pariskunnan mukaan heidät on otettu Kainuussa hyvin vastaan.­

Koronatilanne keskeytti viime keväänä rinnetoiminnat kesken kauden. Tälläkin hetkellä on vähän pelko puserossa, että miten käy tautitilanteen kiihtyessä, mutta lumitykit pauhaavat rinteessä ja avajaisviikonloppua suunnitellaan.

– Itsenäisyyspäivän seutu on se aika, jolloin Ukkohallassa on pyritty rinteet avaamaan. Joskus on päästy laskettelemaan hieman aiemmin, joskus myöhemmin.

Koronan takia ulkomaalaisia vieraita talven lumille on turha odottaa. Kainuun matkailu on tosin ”venäläisviikkoja” lukuun ottamatta pohjautunut suurimmilta osin kotimaisiin perhematkailijoihin.

– Onneksi emme ole täysin ulkomaalaisten varassa. Se vuodenvaihteen 10 vuorokauden venäläissesonki meiltä jää tänä vuonna väliin, mutta toivottavasti kotimaiset matkailijat löytävät suurella joukolla rinteisiin. Tänne on rakennettu viime vuosina todella paljon uutta majoitustilaa, joten siinä suhteessa tilanne on hyvä, Teemu Muhonen arvioi.

Tällä hetkellä Hyrynsalmen koronatilanne on erinomainen. Se on yksi viimeisistä kunnista, jossa ei ole tiedossa ensimmäistäkään tapausta.

– Täällä Hyrynsalmella on hyvin tilaa ja turvallinen olo. Ei tarvitse koko aikaa miettiä Espoon tapaan, että uskaltaako mennä tuonne ja tehdä tätä, pariskunta pohtii.

Rinnekeskusten suuri haaste kautta maan on kesämatkailun kehittäminen. Tuoreet yrittäjät uskovat vakaasti siihen, että Ukkohallaan kannattaa tulla myös kesäaikaan.

– Wakeboard-rata on hyvä ja tärkeä kesätoiminta, mutta ei vesihiihtorata mikään kultakaivos ole. Radalla pystyy kesäaikana tekemään pitkälti samoja temppuja kuin talvella rinteessä. Nuorten vain pitäisi hoksata se, Teemu kertoo.

– Kun Suomeen on tullut kaapeleita lisää, harrastajia on aiempaa enemmän. Eurooppalaisille tämä Ukkohalla on uniikki paikka harrastaa. Täällä ollaan niin luonnon keskellä, Charlotta pohtii lajin mahdollisuuksia kesän vetonaulana.

Ukkohallassa odotetaan sitä, että sesonki päästään avaamaan. Koronatilanteen paheneminen eri puolilla maata mietityttää yrittäjiä.­

Maastopyöräily on ollut viime kesien nouseva hittituote.

– Hyrynsalmen kunta on rakentanut alueelle todella hyvän reittiverkoston. Se on laji, johon Ukkohalla tarjoaa loistavat mahdollisuudet. Alamäkiajon suosion myötä tulemme kesällä kokeilemaan myös pyörähissin pyörittämistä ainakin joinakin viikonloppuina, Teemu lupaa.

Mutta ennen kesää nautitaan Kainuun talvesta. Hyrynsalmi on paikka, jossa ei tarvitse pelätä lumen loppumista. Talvista tekemistä riittää koko perheelle, vaikka kaikki eivät suksien tai laudan kanssa keskuksen 15 rinteessä viihtyisikään.

– Lunta täällä varmasti riittää. Se on ihan normaalia, että lunta on yli metri. Rinnesesonki meillä jatkuu yli pääsiäisen, ja alueella on hyvä latuverkosto. Itse en ole moottorikelkkamiehiä, mutta myös kelkkareitit ovat kunnossa, Teemu Muhonen vakuuttaa.

Yksi asia on varma. Jouten ei tarvitse olla.

– Siihen on varauduttu, että alussa pitää tehdä itse pitkää päivää. Töitä varmasti riittää, Ukkohallaan kotiutunut yrittäjäpariskunta tunnustaa.